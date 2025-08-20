MV “Truyền thống Việt Nam” là sản phẩm đầu tay của chàng ca sĩ sinh năm 2001 Dương Minh Quý như một lời tri ân, biết ơn của thế hệ trẻ với những hy sinh to lớn của cha ông ta, qua biết bao thế hệ.

NSND Quốc Hưng cho biết, ca khúc "Truyền thống Việt Nam" là một tác phẩm khó, bởi dựa theo chất liệu dân gian, thính phòng. Người ca sĩ để thể hiện được ca khúc này phải là người có nội lực rất khỏe mới có thể lột tả được tác phẩm. Đặc biệt, trong ca khúc còn có mấy lời thơ, giống như lời hịch, cần người hát có nội lực, sức khỏe để đọc làm sao ra được chất của lời hịch.

NSND Quốc Hưng chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt MV "Truyền thống Việt Nam". (Ảnh: NVCC)

NSND Quốc Hưng nói gì, khi ca sĩ Gen Z đưa “Hịch tướng sĩ” vào MV đầu tay?

“Minh Quý với tông Baritone hay còn gọi là giọng nam trung, là giọng ca khá đẹp. Khi tôi nghe ca sĩ Dương Minh Quý hát, tôi đánh giá em ấy hát khá tốt. Tuy nhiên, tôi hơi tiếc, nếu như có thêm dàn hợp xướng hát cùng ca sĩ chính, phối khí, bè đan xen thì MV có độ dày và sẽ hiệu quả hơn.

Tôi đánh giá cao khi Dương Minh Quý đã bắt kịp xu thế thời sự, khi ra mắt sản phẩm âm nhạc với thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc.

Đây cũng là điều mà nhiều bạn trẻ cũng đang làm trong thời điểm hiện tại. Những tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng, sống trong đời sống trong lòng dân đã được các bạn trẻ sáng tạo, cover, masup với nhau nghe rất cảm xúc, ví dụ như ca khúc “Lên ngàn”; “Mẹ yêu con”…

Là một thầy giáo dạy trong trường Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi rất khâm phục các bạn trẻ, họ đã dám làm, dám chịu trách nhiệm”, NSND Quốc Hưng cho biết.

Ca sĩ Dương Minh Quý trong MV "Truyền thống Việt Nam". (Ảnh: NVCC)

Nói thêm về việc các bạn trẻ đang bắt trend hát, ra mắt các MV về những ca khúc nổi tiếng, kinh điển, ca khúc cách mạng, khơi gợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, NSND Quốc Hưng cho hay: “Tôi nghĩ rằng, thời kỳ chiến tranh, chúng ta thường hay nói, tiếng hát át tiếng bom, bây giờ câu nói này vẫn ứng dụng như vậy. Kinh tế phát triển thì đời sống âm nhạc phát triển theo, lúc đó nhu cầu thưởng thức âm nhạc, về nghệ thuật đòi hỏi người nghệ, người sáng tác cũng phải bắt theo xu hướng nhu cầu của khán giả. Vì vậy theo tôi, trong đời sống, nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật âm nhạc càng cần phải thay đổi, bắt kịp xu thế của thời đại hiện, bắt kịp nhu cầu của khán giả”.



Trong MV của Dương Minh Quý, những danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử ở Hà Nội như: Hồ Gươm, "Thiên đô chiếu" bức cuốn thư cao 3,5 mét , rộng hơn 8 mét được làm bằng gốm Bát Tràng chép lại "Chiếu dời đô" của vua Lý Thái Tổ tại Đền Đô (Bắc Ninh), Ải Chi Lăng (Lạng Sơn), Bạch Đằng Giang (Hải Phòng), "Thiên đô chiếu" xuất hiện thật đẹp và cũng rất tự hào.

Dương Minh Quý chia sẻ, làm MV "Truyền thống Việt Nam" để tri ân ghi nhớ công lao của những anh hùng dân tộc và lan tỏa tinh thần tự hào đó đến với thế hệ của mình. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ khi ra MV đúng vào thời điểm này, Dương Minh Quý nói: "Là một người trẻ, lớn lên tại Vĩnh Phúc cũ, mảnh đất sinh ra nhiều anh hùng dân tộc nổi bật nhất là Hai Bà Trưng, danh tướng Trần Nguyên Hãn,... tôi cảm thấy rất tự hào về quê hương và đất nước.

Đã từ rất lâu, tôi luôn khao khát một ngày nào đó sẽ thực hiện bằng được sản phẩm để tri ân những người anh hùng của quê hương, dân tộc và thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của những người trẻ thế hệ hôm nay là biết ơn, ghi nhớ công lao của những anh hùng dân tộc và lan tỏa tinh thần tự hào đó đến với thế hệ của mình.

Dịp Đại lễ đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, tôi nghĩ đã đến lúc mình đủ trưởng thành để thực hiện một sản phẩm MV mang nhiều thông điệp và có ý nghĩa hoà vào dòng chảy tự hào của dân tộc”.

Được biết, không đầu tư MV tiền tỷ, với kỹ xảo hoành tráng, ekip đi sâu vào khắc hoạ nội dung thông điệp và âm nhạc, chính vì vậy “Truyền thống Việt Nam” là một sản phẩm âm nhạc giản dị, gần gũi và dễ cảm.

MV được dàn dựng bởi đạo diễn Anh Quân, ca khúc “Truyền thống Việt Nam” do Ái Nhân (nghệ danh khác của ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ) sáng tác và phổ thơ của Chí Anh.

Ca sĩ Dương Minh Quý vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2023, tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ở Bali, Indonesia, tài năng trẻ của Việt Nam Dương Minh Quý đã vượt qua nhiều thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để giành giải Vàng. Tác phẩm giúp Minh Quý giành chiến thắng ngoạn mục là những Aria nổi tiếng thế giới của thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart.