Thứ ba, ngày 23/09/2025 14:19 GMT+7

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ

+ aA -
Thứ ba, ngày 23/09/2025 14:19 GMT+7
Từng du học ở Hà Lan, nữ GenZ Lâm Thị Mỹ Tiên trở quê trồng cam quýt, gần dựng thương hiệu C-Farm. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chào quen thuộc: "Chào mọi người, lại là em Tiên vườn cam đây".
Bình luận 0

Sinh năm 1998, từng có cơ hội lập nghiệp tại châu Âu, sau khi tốt nghiệp Đại học Amsterdam (Hà Lan), Lâm Thị Mỹ Tiên đã chọn con đường trở về quê hương Hiếu Liêm (xã Thường Tân, TP.HCM) để nối nghiệp gia đình trồng cam quýt.

Lâm Thị Mỹ Tiên có niềm đam mê với cây cam, cây quýt của quê hương. Ảnh: Q.D

Lựa chọn ấy ban đầu gây nhiều ngỡ ngàng cho người thân và bạn bè, song chính nó đã mở ra một hành trình khởi nghiệp nông nghiệp nhiều dấu ấn. “Lúc về nước gia đình không ủng hộ, tự nhiên đổ tiền cho nó đi ăn học giờ nó về làm nông, vậy thì đi học làm chi. Bạn bè, các em khóa dưới đều không ủng hộ, họ hàng thì nghĩ mình có vấn đề nên mới quay về”, Mỹ Tiên vừa cười vừa chia sẻ.

Thay vì giải thích, cô chọn chứng minh bằng hành động biến tri thức học được từ trời Âu thành lợi thế để làm nông nghiệp khác biệt.

Làm nông nghiệp với tư duy mới

Trên diện tích hơn 10ha, Mỹ Tiên đầu tư xây dựng thương hiệu C-Farm, canh tác theo chuẩn VietGAP, chú trọng tiết kiệm tài nguyên. Hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp châm phân hữu cơ hiện đại được lắp đặt, thay thế phương thức thủ công trước kia.

“Hệ thống giúp tiết kiệm 40% lượng nước tưới, 35% lượng phân bón, năng suất cây trồng tăng lên khoảng 50%. Rõ nét nhất, trong bối cảnh ngày càng khan hiếm lao động nông nghiệp, hệ thống giúp giảm lượng nhân công đáng kể. Nếu như trước đây để tưới toàn bộ trang trại cần tới hàng trăm lao động thì nay chỉ cần chưa tới 10 người”, chị Tiên cho biết.

Lâm Thị Mỹ Tiên được tuyên dương Thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Bình Dương cũ, năm 2024. Ảnh: NVCC

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, vườn cam quýt của C-Farm luôn xanh tốt, cho trái quanh năm. Mỗi năm, trang trại của cô gái GenZ thu về doanh thu hàng tỷ đồng, trở thành một trong những mô hình nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Nông dân trồng cam, quýt bán hàng thời công nghệ

Không chỉ dừng lại ở việc canh tác sạch, Mỹ Tiên còn tiên phong đưa nông sản lên thương mại điện tử. Cô thường xuyên xuất hiện trong các phiên livestream trên mạng xã hội với câu chào quen thuộc: “Chào mọi người, lại là em Tiên vườn cam đây”.

Qua những video giản dị, cô chia sẻ về quy trình chăm sóc, thu hoạch, chọn lựa trái ngon và giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến người tiêu dùng. Hiện kênh TikTok của Tiên đang có gần 40.000 người theo dõi.

“Điều người nông dân sợ nhất là cảnh được mùa rớt giá, rồi phải ‘giải cứu’ nông sản. Nhờ tham gia trực tiếp các hội chợ nông sản và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, cùng với việc bán hàng qua mạng xã hội, lượng quýt hồng mà tôi bán trong dịp Tết 2024 có doanh thu hơn 150 triệu đồng chỉ trong vòng 10 ngày phát trực tiếp”, Mỹ Tiên cho hay.

Mỹ Tiên thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Ảnh: NVCC

Chính sự nhạy bén ấy đã giúp sản phẩm quýt Hiếu Liêm từ C-Farm có mặt tại nhiều cửa hàng trái cây cao cấp, từng bước chinh phục thị trường khó tính.

Không chỉ vậy, Mỹ Tiên còn ấp ủ xây dựng một xưởng chế biến nhỏ để gia tăng giá trị cho nông sản quê hương: “Mình rất mê làm chế biến các sản phẩm từ cam, quýt. Mình muốn mình là người đầu tiên, làm một xưởng chế biến tại quê hương của mình, dù là nhỏ thôi”.

“Những tấm gương trẻ có kiến thức, có trình độ quay về quê nhà làm nông nghiệp là một tín hiệu tích cực. Những bạn trẻ có thế mạnh về tiếp cận khoa học - kỹ thuật, canh tác nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thương mại sản phẩm ở đa dạng kênh bán hàng. Tương lai đây sẽ là thế hệ nông dân có trình độ cao, góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển có chiều sâu và bền vững”, ông Đỗ Ngọc Huy - Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhận định.

Từ khóa:
