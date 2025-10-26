Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Gia đình
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:36 GMT+7

Nửa tháng tới, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, làm ăn trúng quả đậm, mùa đông ấm no hạnh phúc

+ aA -
Quỳnh Trang Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:36 GMT+7
3 con giáp được Thần Tài ưu ái, có vận may tài chính bùng nổ trong nửa tháng tới, có cơ hội đón nhận nguồn thu nhập dồi dào.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 3

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Tuất là người tài giỏi, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ là những người đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Con giáp tuổi Tuất có bản năng bảo vệ mạnh mẽ, thường trở thành chỗ dựa cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Trong công việc, họ có tư duy logic, làm việc có kế hoạch và không ngại khó khăn.

Tuy nhiên, đôi khi sự cứng rắn và nguyên tắc quá mức có thể khiến họ bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Khi biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, người tuổi Tuất thường gặt hái được nhiều thành công đáng kể.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Tuất là người tài giỏi, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.


Trong nửa tháng tới, vận trình của con giáp tuổi Tuất được dự báo có nhiều khởi sắc nhờ quý nhân phù trợ. Dù trong công việc hay cuộc sống cá nhân, bạn đều có thể gặp được người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ và đưa ra những lời khuyên quý giá.

Đối với người làm việc chuyên nghiệp, đây là thời điểm thuận lợi để chứng tỏ năng lực và ghi dấu ấn trong tập thể. Sự công nhận từ cấp trên hoặc đồng nghiệp sẽ mở ra cơ hội tham gia vào những dự án quan trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến việc thăng chức hoặc tăng lương.

Về phương diện tài chính, các khoản đầu tư hoặc kế hoạch quản lý tiền bạc bắt đầu cho thấy tín hiệu khả quan. Nguồn thu nhập phụ có thể tăng, và những người kinh doanh sẽ thấy doanh số hoặc lợi nhuận được cải thiện rõ rệt.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Dậu là những cá nhân thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng quan sát tinh tế. Họ nổi bật nhờ tính kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến trong mọi việc.

Con giáp tuổi Dậu luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, không ngừng hoàn thiện mình để đạt được sự công nhận và thành công.

Dù bề ngoài có vẻ nghiêm túc, họ thực ra rất năng động và có óc sáng tạo. Họ biết cách sắp xếp công việc khoa học, xử lý tình huống nhanh chóng và không ngại thử sức với những lĩnh vực mới.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Dậu là những cá nhân thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng quan sát tinh tế.

Tuy nhiên, đôi khi sự cầu toàn quá mức khiến họ tự tạo áp lực cho mình; vì thế, học cách linh hoạt và thư giãn hơn sẽ giúp con giáp tuổi Dậu đạt được cân bằng và hiệu quả cao hơn trong cuộc sống.

Trong nửa tháng tới, người tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn tài vận rực rỡ và nhiều cơ hội bất ngờ. Dòng năng lượng tích cực giúp họ dễ dàng thu hút cơ hội “kiếm tiền”, dù là trong công việc chính hay các hoạt động phụ.

Những người làm kinh doanh sẽ nhận thấy thị trường trở nên thuận lợi hơn, khách hàng cũ quay lại, còn khách hàng mới tăng nhanh.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng nếu con giáp này đang cân nhắc mở rộng hoạt động, ra mắt sản phẩm mới hoặc đầu tư vào một lĩnh vực tiềm năng.

Với người làm việc văn phòng, những cơ hội nhỏ như trúng thưởng, nhận thêm khoản hoa hồng, hay được giao việc ngoài giờ có trả thù lao sẽ mang đến nguồn thu bất ngờ. Nếu họ có ý định khởi nghiệp hoặc bắt đầu một dự án riêng, thời gian này đặc biệt thuận lợi để triển khai kế hoạch.

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Tý có đầu óc nhanh nhạy, tinh tế và khả năng thích ứng cao. Họ thường là những người có tư duy chiến lược, biết tính toán hợp lý và luôn tìm ra cách giải quyết khéo léo trong mọi tình huống.

Con giáp tuổi Tý có ý chí mạnh mẽ và tinh thần cầu tiến, không dễ bỏ cuộc dù đối mặt với khó khăn. Bên cạnh sự thông minh, họ còn là người có sức hút tự nhiên, biết cách giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội bền vững.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Tý có đầu óc nhanh nhạy, tinh tế và khả năng thích ứng cao.

Tuy đôi lúc tỏ ra thận trọng hoặc kín tiếng, nhưng con giáp tuổi Tý lại rất chân thành với những ai họ tin tưởng. Chính khả năng duy trì các mối quan hệ tốt đẹp giúp họ không chỉ thành công trong công việc mà còn thuận lợi trong cuộc sống cá nhân.

Trong nửa tháng tới, người tuổi Tý sẽ đón nhận giai đoạn đầy thuận lợi cả về tình cảm lẫn tài lộc. Vận đào hoa nở rộ mang đến cho họ những kết nối tích cực, vừa làm phong phú đời sống tinh thần, vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển tài chính.

Với những người độc thân, đây là thời điểm dễ gặp được người phù hợp, mối quan hệ mới có thể tiến triển nhanh chóng và mang lại cảm giác tin cậy, ấm áp. Với người đã kết hôn hoặc đang trong mối quan hệ, tình cảm sẽ thêm gắn bó, hài hòa và ngọt ngào hơn.

Chính sự ổn định và hạnh phúc trong tình yêu sẽ giúp họ cảm thấy tự tin, tràn đầy năng lượng, từ đó thu hút thêm vận may trong công việc và tiền bạc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con

Cuộc nói chuyện giữa đêm đã mang lại nhiều thay đổi.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận

Trời không phụ lòng người, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, phất lên gấp bội vào đầu tháng 11

Gia đình
Trời không phụ lòng người, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, phất lên gấp bội vào đầu tháng 11

Tử vi ngày mai: 4 con giáp kích hoạt radar tìm kiếm sự giàu có, tích lũy của cải trước khi mùa đông đến

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp kích hoạt radar tìm kiếm sự giàu có, tích lũy của cải trước khi mùa đông đến

Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm

Gia đình
Người sinh ngày Âm lịch này ấm áp, dịu dàng, cuộc sống như rượu lâu năm, càng ủ càng nồng đượm

Đọc thêm

Real Madrid vs Barcelona (22h15 ngày 26/10): El Clasico bất phân thắng bại?
Thể thao

Real Madrid vs Barcelona (22h15 ngày 26/10): El Clasico bất phân thắng bại?

Thể thao

Real Madrid vs Barcelona là cuộc đọ sức thuộc vòng 10 La Liga và hai đội bóng đang đạt phong độ cao có thể chia điểm ở trận El Clasico đầu tiên trong mùa giải 2025/2026.

Bắc Mê (Tuyên Quang): Khi hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy không chỉ là... lễ hội
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Bắc Mê (Tuyên Quang): Khi hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy không chỉ là... lễ hội

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ngày 25/10, tại thôn Bản Noong, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội thi cắt lúa nếp và làm bánh giầy năm 2025. Đây không chỉ là lễ hội tôn vinh lao động mà còn là bước đi chiến lược nhằm gắn kết văn hóa bản địa với phát triển du lịch.

Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào của Điện Biên đoạt giải Nhì hội thi tay nghề tại Trung Quốc
Điện Biên Hôm Nay

Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào của Điện Biên đoạt giải Nhì hội thi tay nghề tại Trung Quốc

Điện Biên Hôm Nay

Vượt qua hàng chục đội thi quốc tế của 2 nước Lào và Trung Quốc, các nghệ nhân dệt thổ cẩm dân tộc Lào ở xã Núa Ngam tỉnh Điện Biên đã xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thi kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc “Phổ Nhĩ – Sáng tạo và Thành công” năm 2025.

Cắt rễ dây thần kinh 'xấu' trả lại bước đi vững vàng cho cậu bé bị bại não co cứng 2 chân
Xã hội

Cắt rễ dây thần kinh "xấu" trả lại bước đi vững vàng cho cậu bé bị bại não co cứng 2 chân

Xã hội

Sau 7 năm đi lại khó khăn do mắc bệnh bại não thể co cứng, cậu bé 7 tuổi đã có những bước đi vững vàng đầu tiên nhờ phương pháp điều trị mới.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương báo cáo hằng tuần về chống khai thác IUU
Nhà nông

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương báo cáo hằng tuần về chống khai thác IUU

Nhà nông

UBND TP.HCM yêu cầu các xã, phường, đặc khu ven biển phải gửi báo cáo rà soát tàu cá định kỳ trước 15h thứ năm hằng tuần. Đây là việc làm nhằm quản lý tàu cá chặt chẽ trong công cuộc chống khai thác IUU.

Nga,Ukraine chạy đua chế vũ khí mới hủy diệt lẫn nhau cả trên không, dưới biển lẫn mặt đất
Thế giới

Nga,Ukraine chạy đua chế vũ khí mới hủy diệt lẫn nhau cả trên không, dưới biển lẫn mặt đất

Thế giới

Trên không, dưới biển, lẫn trên bộ, quân đội Nga và Ukraine đang cuốn vào cuộc đấu trí sinh tử, nơi mỗi bên liên tục tìm cách ứng biến và sáng tạo để vượt mặt đối phương, theo CNN.

Dân một xã ở Phú Thọ trồng bưởi Diễn kiểu gì mà thu tiền tỷ, cả làng phấn đấu xuất khẩu 100 tấn bưởi ang EU, Mỹ?
Nhà nông

Dân một xã ở Phú Thọ trồng bưởi Diễn kiểu gì mà thu tiền tỷ, cả làng phấn đấu xuất khẩu 100 tấn bưởi ang EU, Mỹ?

Nhà nông

Dù còn gần 1 tháng nữa bưởi Diễn mới vào chính vụ, nhưng với mục tiêu xuất khẩu 100 tấn bưởi ngon, bưởi sạch sang EU, Mỹ và mở rộng thị trường Hàn Quốc, các hộ trồng bưởi Diễn ở xóm Đại Đồng (xã Ngọc Lương , huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình trước đây nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) đang dồn toàn lực "chăm bẵm", bám vườn từng ngày, chăm sóc theo tuân thủ quy trình GlobalGAP...

Bộ Xây dựng chấp thuận lùi tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 28B, chỉ rõ trách nhiệm của Cục Đường bộ
Kinh tế

Bộ Xây dựng chấp thuận lùi tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 28B, chỉ rõ trách nhiệm của Cục Đường bộ

Kinh tế

Dù Bộ Xây dựng đã gia hạn tiến độ thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng) đến tháng 3/2026, nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Hơn 20 tỷ đồng xây chợ mới 'sang chảnh' ở Gia Lai: Vì sao tiểu thương không muốn vào?
Bạn đọc

Hơn 20 tỷ đồng xây chợ mới "sang chảnh" ở Gia Lai: Vì sao tiểu thương không muốn vào?

Bạn đọc

Sau gần nửa năm đi vào hoạt động, chợ Vân Canh (xã Canh Vinh, Gia Lai) được đầu tư khang trang, hiện đại với kỳ vọng trở thành trung tâm mua bán sầm uất của người dân khu vực. Thế nhưng, nay lại rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm.

Tin sáng (26/10): Thép xanh Nam Định đàm phán với HLV đẳng cấp người Brazil
Thể thao

Tin sáng (26/10): Thép xanh Nam Định đàm phán với HLV đẳng cấp người Brazil

Thể thao

Thép xanh Nam Định đàm phán với HLV đẳng cấp người Brazil; M.U theo đuổi Oihan Sancet và Ousmane Diomande; Chelsea và AC Milan muốn chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki; Marc-Andre ter Stegen tìm cách rời khỏi Barcelona; Lamine Yamal bị bạn gái phản ứng mạnh.

Không còn cảnh báo nữa: Nga có thể sẽ tấn công phủ đầu vào châu Âu
Điểm nóng

Không còn cảnh báo nữa: Nga có thể sẽ tấn công phủ đầu vào châu Âu

Điểm nóng

Mặc dù các cuộc tập trận và kiểm tra khả năng sẵn sàng của bộ ba hạt nhân Nga được tổ chức hầu như hàng năm, đặc biệt là vào mùa thu, nhưng cuộc tập trận hiện tại diễn ra ngay sau khi cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ bị hủy bỏ và Washington tuyên bố trừng phạt các công ty năng lượng lớn của Nga.

Intel mở rộng đầu tư vào bán dẫn: Thêm động lực cho hợp tác công nghệ cao với TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Intel mở rộng đầu tư vào bán dẫn: Thêm động lực cho hợp tác công nghệ cao với TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Intel, tập đoàn sản xuất chip và bán dẫn hàng đầu của Mỹ, có kế hoạch chuyển một phần hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ nhà máy tại Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam, nơi Intel đặt nhà máy lớn ở TP.HCM.

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện đầy quý phái trong vai trò mới
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện đầy quý phái trong vai trò mới

Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện lộng lẫy, quý phái trong vai trò mới, xứng với danh xưng "nữ thần sắc đẹp".

Cảm xúc đặc biệt của MC Phí Linh khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025
Văn hóa - Giải trí

Cảm xúc đặc biệt của MC Phí Linh khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Văn hóa - Giải trí

MC Phí Linh đã có những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại điểm cầu Đồng Tháp.

Đối tượng đâm chết người trên cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng ra đầu thú
Pháp luật

Đối tượng đâm chết người trên cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng ra đầu thú

Pháp luật

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm đâm đâm 2 anh em ở giữa cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết khiến 1 người tử vong, 1 bị thương đã ra đầu thú.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có
Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có

Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Ban tổ chức tiết lộ, thiết kế vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứa đựng nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Công an xã cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị
Tin tức

Công an xã cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị

Tin tức

Gia cảnh quá khó khăn, nửa đêm, người phụ nữ ra cầu Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị với ý định nhảy cầu tự tử, giải thoát bản thân. Rất may Công an xã Khe Sanh kịp thời có mặt, ngăn chặn kịp thời.

Người đẹp học Đại học Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp học Đại học Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoàng Ngọc Như, sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM giành chiến thắng trong đêm Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam diễn ra vào tối qua (25/10).

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục 'bay cao'?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục "bay cao"?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26/10 ở ngưỡng 4.100 USD/ounce, dứt chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp. Đáng nói, các nhà phân tích nhận định diễn biến này dường như đang củng cố sự bền vững của xu hướng tăng chung.

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng
Chuyển động Sài Gòn

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng

Chuyển động Sài Gòn

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ nhiều năm bỏ hoang đã được kích hoạt khi TP.HCM chuyển chủ trương thành phương án chỉ trong một tuần. Tốc độ này mở ra kỳ vọng mới về cách thành phố hành động vì chất lượng sống của người dân.

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội
Điểm nóng

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội

Điểm nóng

Đại tá Anatoly Savich, chỉ huy lữ đoàn còn non kinh nghiệm của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã để xảy ra thương vong hàng loạt do thói quen đăng ảnh các đội hình quân sự lên mạng xã hội, các cơ quan an ninh Nga cho biết với RIA Novosti.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026

Thể thao

Sau 1/4 chặng đường, cục diện V.League 2025/2026 ngày càng trở nên khó lường. Tân binh Ninh Bình FC tiếp tục thăng hoa, trong khi ĐKVĐ Thép xanh Nam Định thì chật vật.

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới
Nhà nông

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới

Nhà nông

Từ các hội chợ quốc tế đến sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng trong chuỗi giá trị xuất khẩu. Không chỉ còn là đặc sản vùng miền mang tính bản địa, OCOP Việt Nam đã trở thành thương hiệu được định vị theo hướng chuyên nghiệp và xúc tiến thương mại được xem là đòn bẩy chiến lược để hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng
Xã hội

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng

Xã hội

Nhiều năm làm nghề, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền không quên được những câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ một tờ kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày một bí mật bị chôn giấu suốt hàng chục năm.

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà
Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

Văn hóa - Giải trí

Dù mạnh dạn thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong “Dark Nuns”, Song Hye Kyo vẫn chưa tạo được bước đột phá trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại mùa giải Rồng Xanh năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thế giới

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch

Văn hóa - Giải trí

Lễ vu quy của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, hình ảnh gợi cảm của ca sĩ Luna Đào... là những tin tức showbiz nổi bật trong 24h qua.

Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế
Video

LIVE
Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

Video

Chung kết năm Đường lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra từ 8h30 hôm nay. Đây là cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Đoàn Thanh Tùng (Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?
Bạn đọc

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP đã làm rõ căn cứ, trình tự, cũng như hậu quả pháp lý khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm. Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, nắm chắc các quy định chính sẽ giúp người dân tránh rủi ro bị thu hồi đất, mất tài sản gắn liền với đất hoặc chịu xử phạt hành chính.

Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT