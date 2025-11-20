Nước lũ dâng, người dân Khánh Hòa dùng vật cứng gõ liên hồi lên mái tôn cầu cứu

Liên tục trong những ngày qua, nhiều người dân phường Tây Nha Trang và một số khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bị ngập nặng do tình hình mưa lũ.

Người dân Nha Trang liên tục gõ mái tôn chờ cứu hộ (Video: Bảo Hòa).

Theo chị Bảo Hòa, trú tại phường Tây Nha Trang, từ ngày 20/11 khu vực gia đình chị sinh sống có hơn 10 người bị nước lũ cô lập. Từ sáng đến nay, nước lũ không ngừng dâng cao, có nơi trên 2m buộc người dân phải cắt bỏ tôn, trèo lên mái để chờ lực lượng cứu hộ.

Do nước lũ dâng cao làm cho một số phương tiện tại trung tâm Nha Trang bị ngập sâu. Ảnh: Đ.L

Theo chị Hòa, người dân dùng vật cứng gõ liên tục vào mái tôn phát tín hiệu để lực lượng chức năng nghe và ứng cứu. Hiện tại, lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa 2 trẻ em ra ngoài, một số người khác vẫn đang mắc kẹt.

Được biết, những ngày qua các lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội lên tới hàng chục ngàn người cùng các phương tiện đang cố gắng, nỗ lực từng giờ, từng phút để cứu người dân ra khỏi vùng ngập lụt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa những ngày qua mưa lũ làm cho khu vực này bị ngập. Ảnh: C.T

Ghi nhận của PV, tại phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, xã Khánh Vĩnh,...nhiều nơi bị ngập nặng, các lực lượng phải di dời người dân đến nơi an toàn.