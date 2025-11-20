Nước lũ dâng, người dân Khánh Hòa dùng vật cứng gõ liên hồi lên mái tôn cầu cứu

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League
Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký cho giai đoạn lượt về của mùa giải V.League 2025/2026.
Liên tục trong những ngày qua, nhiều người dân phường Tây Nha Trang và một số khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bị ngập nặng do tình hình mưa lũ.
Theo chị Bảo Hòa, trú tại phường Tây Nha Trang, từ ngày 20/11 khu vực gia đình chị sinh sống có hơn 10 người bị nước lũ cô lập. Từ sáng đến nay, nước lũ không ngừng dâng cao, có nơi trên 2m buộc người dân phải cắt bỏ tôn, trèo lên mái để chờ lực lượng cứu hộ.
Theo chị Hòa, người dân dùng vật cứng gõ liên tục vào mái tôn phát tín hiệu để lực lượng chức năng nghe và ứng cứu. Hiện tại, lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa 2 trẻ em ra ngoài, một số người khác vẫn đang mắc kẹt.
Được biết, những ngày qua các lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội lên tới hàng chục ngàn người cùng các phương tiện đang cố gắng, nỗ lực từng giờ, từng phút để cứu người dân ra khỏi vùng ngập lụt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ghi nhận của PV, tại phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, xã Khánh Vĩnh,...nhiều nơi bị ngập nặng, các lực lượng phải di dời người dân đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đã sử dụng máy bay không người lái giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ốc đảo sông Sêrêpôk.