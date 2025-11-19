Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đến Huế chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 19/11, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP. Huế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đã đến kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở bờ sông Rào Cùng (xã Quảng Điền) nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn cho người dân.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng dẫn đầu đến kiểm tra, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Quảng Điền, TP. Huế. Ảnh: N.M.

Theo báo cáo nhanh của xã Quảng Điền, đoạn bờ sông Rào Cùng bị sạt lở nặng trên chiều dài hơn 4 km, đe dọa trực tiếp khoảng 20 hộ dân ven sông, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất, khu dân cư và cả khu vực nghĩa địa của người dân. Chính quyền xã đã chủ động căng dây cảnh báo, huy động lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và hướng dẫn người dân hạn chế tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo xã Quảng Điền cho biết, sông Rào Cùng đóng vai trò quan trọng trong tiêu thoát lũ và sản xuất nông nghiệp của địa phương. Do đó, xã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, tư vấn kỹ thuật để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở, tránh ảnh hưởng kéo dài đến đời sống và sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá tình trạng sạt lở bờ sông Rào Cùng đang diễn biến phức tạp, tốc độ xói lở nhanh, cần sớm có giải pháp công trình và phi công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng ghi nhận sự chủ động của địa phương trong triển khai các biện pháp cấp bách như di dời tài sản khỏi vùng nguy cơ, kiểm kê thiệt hại và thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đến kiểm tra khu vực bờ biển bị xói lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn và bão vừa qua tại phường Thuận An, TP. Huế. Ảnh: N.M.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với TP. Huế và xã Quảng Điền tiến hành đo đạc, khảo sát địa chất toàn tuyến để xây dựng phương án đầu tư công trình kiên cố bảo vệ bờ sông theo hướng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mục tiêu của công trình là giữ vững hành lang sông, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cùng ngày, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đến kiểm tra khu vực bờ biển bị xói lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn và bão vừa qua tại phường Thuận An. Tại đây, đoạn bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân bị sạt lở khoảng 1 km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50–70 m, ảnh hưởng đến hạ tầng thiết yếu, hoạt động dịch vụ du lịch và tiềm ẩn nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị địa phương khẩn trương rà soát mức độ nguy hiểm, triển khai biện pháp bảo vệ bờ biển và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực lân cận.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, trong đợt mưa lũ vừa qua, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, đặc biệt là công tác phối hợp với các đơn vị quản lý hồ đập, thủy điện để điều tiết hợp lý, bảo đảm an toàn cho hạ du. Thành phố thường xuyên cập nhật thông tin vận hành hồ chứa, kịp thời cảnh báo cho người dân các khu vực thấp trũng, ven sông, đồng thời chỉ đạo các phường, xã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, tổ chức lực lượng hỗ trợ di dời, bảo vệ tài sản cho các hộ dân ở vùng nguy cơ cao.

Bờ biển tại phường Thuận An, TP. Huế bị xói lở nghiêm trọng sau các đợt bão lũ vừa qua. Ảnh: N.M.

Ông Hoàng Hải Minh cũng cho biết, ngay sau mưa lũ, các địa phương đã khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, đời sống sinh hoạt để kịp thời hỗ trợ người dân. Thành phố yêu cầu các sở, ban ngành chức năng bám địa bàn, không để hộ dân bị ảnh hưởng mà chưa được tiếp cận hỗ trợ, đồng thời ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp đối với các hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho người dân, đồng thời xây dựng các phương án ứng phó dài hạn, tăng cường khả năng chống chịu trước các đợt thiên tai ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu.

Qua kiểm tra hiện trường tại các khu vực bị ảnh hưởng, Thứ trưởng Võ Văn Hưng yêu cầu các địa phương tập trung triển khai ngay công tác khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân. Thứ trưởng nhấn mạnh việc ưu tiên hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm và điều kiện sinh hoạt thiết yếu, đồng thời hướng dẫn người dân sớm khôi phục sản xuất, chăn nuôi để không bị gián đoạn sinh kế.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng giao các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với TP. Huế đánh giá tổng thể mức độ sạt lở bờ sông, bờ biển để đề xuất phương án công trình phù hợp, đồng thời rà soát các hạng mục hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều bị hư hỏng để có kế hoạch ưu tiên sửa chữa, phục hồi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cần thiết nhằm giúp TP. Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống cho người dân...