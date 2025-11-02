Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập

Tháng sinh Âm lịch tốt lành, ai sở hữu có đủ năng lực biết mơ ước thành hiện thực, vừa giàu có vừa hạnh phúc
Những người sinh tháng Âm lịch này thường tận dụng thế mạnh của mình để mang lại sự giàu có bất ngờ và may mắn lâu dài trong cuộc sống.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều căn nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng sau khi dòng nước lớn từ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt bất ngờ vỡ, tràn về vùng hạ du. Lực lượng chức năng xã Tuy Phong đang giúp người dân khắc phục hậu quả.