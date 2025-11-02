Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập

Bạn đọc

Bạn đọc

Không ít hộ dân rơi vào tình huống đất của mình “nằm trong quy hoạch” nhưng nhiều năm chưa thấy Nhà nước thu hồi. Họ muốn xây nhà, tách thửa hoặc chuyển nhượng nhưng lại lo ngại bị coi là “trái quy định”. Vậy theo Luật Đất đai 2024, quy định mới nhất hiện nay, người sử dụng đất có quyền gì trong trường hợp này?