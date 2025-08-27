Nước sông Con dâng cao bất thường, hàng trăm nhà dân ở xã Hoàn Long, tỉnh Nghệ An ngập sâu trong biển nước

Trưa 27/8, ông Nguyễn Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Hoàn Long, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày nước sông con dâng cao bất thường, khiến nhiều nơi trên địa bàn bị ngập. Chính quyền đã cảnh báo người dân, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.

Đặc biệt, các xóm nằm sát sông Con như Cừa, Thuận Yên, Tân Long cũ, Tân Thành và một số xóm thuộc xã Tân Kỳ cũng bị ngập nước.

Nước sông Con dâng cao bất thường, nhiều nhà dân ở xã Hoàn Long và xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ngập sâu.

Anh Hồ Minh Nam, một người dân ở xã Hoàn Long cho biết, nước sông Con đang lên nhanh. Vào khoảng 11h, nước dâng cao, ngập tới cổ. Chúng tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh như vậy.

Hiện, UBND xã Hoàn Long đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và đoàn viên thanh niên ứng trực 24/24h tại các điểm xung yếu. Các hộ dân được khuyến cáo không đi lại qua các đoạn đường sát bờ sông, nơi có nguy cơ sạt lở.

Nhà dân ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ngập sâu. Tuyến đường 15B ngập sâu, giao thông chia cắt.

Tại xã Tân Kỳ, nhiều khu vực nước cũng dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi. Lãnh đạo xã Tân Kỳ cho biết, hiện có khoảng 100 hộ dân bị ngập, tuyến đường 15B một số điểm ngập sâu, giao thông chia cắt. Địa phương này cũng đã di dời 26 hộ dân tại các vùng xung yếu.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tính mạng là ưu tiên hàng đầu.