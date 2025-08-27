Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 27/08/2025 11:22 GMT+7

Nghệ An: Máy phát điện, quạt tích điện "cháy hàng" sau bão số 5

Nguyễn Tình Thứ tư, ngày 27/08/2025 11:22 GMT+7
Sau bão số 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ mất điện diện rộng. Người dân đổ xô tìm mua máy phát, quạt và bóng tích điện, khiến những đồ dùng này “cháy hàng”.
Sau bão số 5, hệ thống hạ tầng, điện lưới trên địa bàn tỉnh Nghệ An hư hỏng nặng. Vì thế, tại địa phương này đang mất điện trên diện rộng. Trong hoàn cảnh này, người dân đổ xô tìm mua như máy phát, quạt và bóng tích điện khiến những đồ dùng này “cháy hàng”.

Tại khu vực chợ Vinh và các tuyến phố Mai Hắc Đế, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, không khí mua bán máy phát điện diễn ra tấp nập. Người dân chen chúc trước cửa hàng điện máy.

Khung cảnh mua bán tấp nập tại các cửa hàng điện dân dụng. Mặt hàng được người dân tìm mua nhiều nhất là máy phát, quạt và bóng tích điện. 

Bà Hiền, chủ cửa hàng điện máy trên đường Cao Thắng, phường Thành Vinh cho biết: "Giá máy phát điện đã tăng nhẹ so với trước bão, nhưng nhu cầu của khách hàng rất lớn. Có hôm hàng về chưa kịp bày ra đã có người đứng chờ để mua. Hàng về tới đâu là hết sạch đến đó.

Những chiếc máy phát điện gia đình cỡ nhỏ chạy xăng, dầu với mức giá từ 5 đến 8 triệu đồng được nhiều người lựa chọn nhất. Những loại máy công suất lớn giá 20 đến 25 triệu đồng thường được các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, công ty lựa chọn.

Có những cửa hàng bán ra cả trăm chiếc máy phát điện mỗi ngày. Nguồn hàng từ Hà Nội, đưa về cũng không đủ cung ứng cho thị trường".

Giá máy phát điện tại tỉnh Nghệ An tăng nhẹ. Nhu cầu của người dân rất lớn khiến máy phát điện "cháy hàng" trong những ngày qua. 

"Mất điện khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ, người già. “Mất điện, không bơm được nước, nhà vệ sinh không dùng được. Trẻ nhỏ không có quạt không ngủ nổi. Chưa biết khi nào có điện lại nên tôi đi mua máy về dùng, tìm khắp nơi, đến đây mới có máy để mua”, ông Lê Văn Đồng ở phường Vinh Phú chia sẻ.

Ngoài máy phát điện, các loại mặt hàng khác như quạt và bóng tích điện cũng được nhiều người tìm mua.

Đến ngày 27/8, một số khối, xóm trên địa bàn phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú đã được cấp điện trở lại.

Công ty điện lực Nghệ An huy động tối đa nhân lực, thiết bị khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Ngay sau bão số 5, Công ty Điện lực Nghệ An đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, các đội xung kích từ những công ty điện lực khác cũng đã được điều động hỗ trợ khắc phục hậu quả. Đến 19h ngày 26/8, đã khôi phục được 35 đường dây, 2.166 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 266.272 khách hàng.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Nghệ An có 2 người bị thương; 4.638 nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó 8 nhà sập hoàn toàn, 776 nhà ngập nước, 1.581 nhà phải di dời khẩn cấp. Có 83 điểm trường, 9 cơ sở y tế bị hư hỏng; 27.800ha lúa, 6.600ha hoa màu bị thiệt hại; gần 7.000ha rừng bị gãy đổ; hơn 23.800 cây xanh đô thị gãy đổ sau bão số 5.

Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh Nghệ An khoảng 1.393 tỷ đồng. Ngay sau bão, lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, sớm ổn định đời sống nhân dân.

