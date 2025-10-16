Người mang tiếng “gàn” khi nuôi loài vật nổi tiếng hung dữ, ai thấy cũng chạy xa

Vùng Đồng Tháp Mười ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh, bảo tồn động vật hoang dã, cá lóc bông to bự, cá tra "khổng lồ"

Trước đây khi nhắc đến anh Nguyễn Văn Dưng (SN 1975, ở xóm Hùng Lập, xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) người dân trong vùng vẫn hay gọi anh là “kẻ gàn” khi đưa những tổ ong vò vẽ hung dữ về nuôi.

Loài ong vò vẽ nổi tiếng hung dữ khiến ai nhìn thấy cũng phải tránh xa thì hàng ngày anh Dưng lại đến để chăm sóc. Thế nhưng, đến khi những tổ ong hung dữ “đẻ ra tiền” thì mọi người lại phục lăn.

Nói về cái duyên với loài ong vò vẽ anh Dưng chia sẻ: “Cách đây 2 năm, tôi tình cờ phát hiện tổ ong vò vẽ bám trên cây keo. Thấy người dân chặt cây, đốt tổ để lấy nhộng bán. Mà bán với giá cao, nhiều người đặt mua, có từng nào bán cũng hết. Tôi chợt nghĩ, sao mình không thử nuôi loài ong này như ong mật, rồi lấy nhộng bán”.

Anh Dưng ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An mang những tổ ong vò vẽ về nuôi khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: N.T

Tuy nhiên, để nuôi được ong vò vẽ là cả một quá trình gian nan. Trước tiên, đây là loài cực kỳ hung dữ, bảo vệ tổ theo bản năng. Chỉ cần đến gần mà không đúng cách là bị đốt ngay. Anh Dưng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về tập tính của loài ong này. Vì chỉ có thế mới biết được cách chăm sóc đàn ong và bắt nó đẻ ra tiền.

Ban đầu, anh Dưng tìm bắt những tổ ong tự nhiên ngoài rừng, đưa về khu vực vắng người để thử nghiệm. Hàng tháng trời, anh kiên trì quan sát, ghi chép từng thay đổi nhỏ: vị trí đặt tổ, độ thông thoáng, nhiệt độ, nguồn thức ăn… để tìm ra môi trường phù hợp. Không ít lần anh bị ong đốt sưng cả người, nhưng vẫn không nản chí.

Khi lại gần những tổ ong vò vẽ cần có biện pháp đảm bảo an toàn. Ảnh: N.T

Nhờ sự tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian, anh dần hiểu được “tính cách” của loài ong đặc biệt này. Anh cho biết, ong vò vẽ thích không gian yên tĩnh, mát mẻ, ít ánh sáng và đặc biệt cần nguồn thức ăn dồi dào từ phấn hoa rừng.

Nhộng ong béo ngậy, cứ khều đến đâu là bán hết ngay

Đến nay, anh Dưng đã duy trì ổn định 40 đến 50 tổ ong vò vẽ trưởng thành, được bố trí xa khu dân cư để đảm bảo an toàn. Vào mùa khai thác (từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch), mỗi tổ có thể cho 1,5 đến 2kg nhộng ong. Anh Dưng bán nhộng ong vò vẽ với giá bán dao động 250.000 đồng đến 300.000 đồng/kg, trung bình mỗi tháng anh thu về 13 đến 15 triệu đồng trong mùa cao điểm.

Sản phẩm nhộng ong vò vẽ của anh được tiêu thụ mạnh tại các nhà hàng. Ngoài nhộng tươi, anh còn ngâm rượu ong vò vẽ – sản phẩm được nhiều khách hàng đặt mua vì tin rằng có tác dụng tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể.

Nhộng ong vò vẽ béo ngậy, chế biến thành nhiều món ngon được khách hàng ưa chuộng. Nhờ bán nhộng ong vò vẽ anh Dưng ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An có thu nhập cao. Ảnh: N.T

Anh Dưng chia sẻ, loài ong vò vẽ tuy hung dữ nhưng nếu hiểu tập tính của chúng, tạo được môi trường nuôi phù hợp thì không những an toàn mà còn mang lại nguồn thu tốt.

Ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Nuôi ong vò vẽ lấy nhộng là cách làm sáng tạo, không tốn nhiều chi phí nhưng cho thu nhập tốt cho người dân. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nên nuôi xa khu dân cư, đồng thời đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Mô hình này khá phù hợp với những hộ có trang trại gần rừng cách xa khu dân cư nơi có nhiều rừng keo, rừng tự nhiên, nguồn thức ăn phong phú cho ong.