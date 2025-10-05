Gần 10 năm gắn bó với nuôi ốc nhồi

Anh Vũ Hồng Thái (SN 1992), trú tại thôn 14 xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nay là khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh, được xem là một trong những người tiên phong nuôi ốc nhồi tại địa phương. Đến nay, anh Thái đã có gần 10 năm kinh nghiệm gắn bó với mô hình nuôi ốc nhồi.

Anh Vũ Hồng Thái (khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) nuôi ốc nhồi thương phẩm trong ao bèo. Ảnh: Bùi My

Anh Thái cho biết, sau khi tốt đại học, anh xin đi làm công nhân ở Đông Triều. Nhưng thu nhập ít ỏi, lại cảm thấy không có chiều hướng phát triển nên anh trở về nhà phát triển kinh tế.

Thời gian ban đầu, anh tận dụng diện tích ao của gia đình để nuôi cá nước ngọt như cá rô phi, cá chuối hoa…

“Mô hình nuôi cá nước ngọt cho giá trị kinh tế không cao, đầu tư lớn, dịch bệnh nhiều, đầu ra không có. Giá bán cá nước ngọt chỉ khoảng 35.000 đồng/kg, trong khi đó cám cho cá ăn đã 15.000 đồng/kg rồi, tính ra không lãi được bao nhiêu” – anh Thái nói.

Thấy giá trị kinh tế từ mô hình nuôi cá nước ngọt đem lại không cao, anh lại chuyển sang nuôi ếch thương phẩm.

Tình cờ, qua lời gợi ý của thương lái thu mua ếch, anh biết rằng ốc nhồi hiện đang rất được giá, thị trường tiêu thụ rộng, nguồn cung không đủ cầu.



Ốc nhồi có ưu điểm dễ nuôi, chi phí thấp, hiệu quả kinh tế cao... Ảnh: Bùi My

Bị hấp dẫn, anh tìm hiểu kỹ thuật nuôi ốc nhồi, tham quan các mô hình nuôi ốc nhồi ở các tỉnh lân cận… Thấy việc nuôi ốc nhồi phù hợp với điều kiện của gia đình, anh dứt khoát chuyển sang mô hình đầy tiềm năng này vào năm 2016.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ốc nhồi, anh Thái cho biết, ốc nhồi là loài dễ nuôi, sinh trưởng tốt và ít bệnh, quan trọng là phải nắm bắt và thuận theo tập tính của chúng. Thức ăn của ốc không cầu kỳ, chủ yếu là bèo.

Thỉnh thoảng anh cho ốc nhồi ăn bổ sung cám công nghiệp, bã đậu, bột ngô, nhưng chỉ bổ sung 1-2 lần/tuần. Bên cạnh đó, phải đảm bảo môi trường ao nuôi không bị ô nhiễm, chú ý mật độ nuôi thả phù hợp…

Tuy nhiên, thành công bước đầu với nuôi ốc nhồi của anh Thái gần như tan biến vì môi trường nước nuôi bị ô nhiễm.

“Sau 2 năm đầu tiên thành công, ốc nhồi bỗng bị bệnh, chết nổi đầy mặt ao do môi trường ô nhiễm. Lần đó gần 4 tấn ốc nhồi thương phẩm bị chết do bệnh, thiệt hại cả trăm triệu đồng” – anh Thái cho hay.

Để khắc phục, anh Thái tập trung xử lý tốt vấn đề môi trường nuôi bằng cách nạo vét, vệ sinh đáy ao, xử lý nguồn nước, thả thêm bèo… sau đó mới thả ốc nhồi giống.

Anh Thái cho biết: “Mỗi người sẽ có phương pháp nuôi ốc nhồi khác nhau. Mình phải dựa theo điều kiện tự nhiên của ao hồ, nguồn nước… của mỗi gia đình để có cách thức nuôi phù hợp. Hiện tại tôi đang nuôi ốc nhồi thuận tự nhiên để sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường”.

Hiệu quả từ nuôi ốc nhồi-con đặc sản bình dân bán hút hàng

Từ khi nuôi, ốc nhồi phát triển tầm 4 tháng thì sẽ cho thu hoạch và nuôi lứa mới, tuy nhiên ốc nhồi dễ chết vào mùa đông nên anh Thái chỉ nuôi 2 vụ/năm. Đồng thời, anh Thái còn tự phát triển con giống bằng cách thu gom trứng ốc nhồi để nuôi gối vụ sau và bán ốc nhồi giống cho các hộ dân vùng lân cận muốn phát triển mô hình.

Không chỉ nuôi ốc nhồi thương phẩm, anh Vũ Hồng Thái còn cung cấp ốc nhồi giống cho những người có nhu cầu. Ảnh: Bùi My

Ốc nhồi thương phẩm của anh Thái được các thương lái vào tận ao thu mua. Hiện nay với quy mô hơn 1ha, mỗi năm anh Thái xuất bán khoảng 5 tấn ốc nhồi thương phẩm, với giá bán buôn 70.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi năm anh Thái thu lãi khoảng 250 triệu đồng từ nuôi ốc nhồi thương phẩm.

Bên cạnh bán ốc nhồi thương phẩm, anh Thái còn bán ốc nhồi giống với giá 1-3 triệu đồng/vạn con giống, tùy từng thời điểm. Ốc nhồi giống do anh Thái sản xuất được nhiều người nuôi đánh giá chất lượng, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

Theo anh Thái, mô hình nuôi ốc nhồi là mô hình khá nhàn rỗi, không cần vốn nhiều, không đầu tư thức ăn nhưng vẫn đem lại nguồn thu nhập ổn định. Do đó, anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho những bà con cùng nuôi ốc nhồi với mong muốn nhân rộng mô hình, cùng nhau làm giàu. Hiện nay, trên địa bàn đang có 4 hộ dân liên kết cùng anh Thái để nuôi ốc nhồi.

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) thăm mô hình nuôi ốc nhồi của anh Vũ Hồng Thái. Ảnh: Bùi My

Bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ, anh Vũ Hồng Thái là một hội viên nông dân trẻ tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn từ bỏ nghề có thu nhập ổn định để khởi nghiệp với mô hình nuôi ốc nhồi. Điều đáng trân trọng là anh Vũ Hồng Thái đã không ngại khó khăn, kiên trì tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thành công của mô hình nuôi ốc nhồi không chỉ mở ra hướng làm ăn mới cho bản thân và gia đình anh Thái, mà còn là kinh nghiệm quý báu để nhiều hội viên nông dân khác trên địa bàn học tập, làm theo. Hội Nông dân phường Hiệp Hòa đánh giá cao tinh thần tiên phong, sáng tạo và ý chí vươn lên của anh Vũ Hồng Thái, coi đây là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.