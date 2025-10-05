Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 12:55 GMT+7

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

+ aA -
Bùi My Chủ nhật, ngày 05/10/2025 12:55 GMT+7
Gần 10 năm gắn bó với mô hình nuôi ốc nhồi-con đặc sản bình dân, anh Vũ Hồng Thái, khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (địa bàn TX Quảng Yên trước đây) trở thành hộ khá giả với mức thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Gần 10 năm gắn bó với nuôi ốc nhồi

Anh Vũ Hồng Thái (SN 1992), trú tại thôn 14 xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nay là khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh, được xem là một trong những người tiên phong nuôi ốc nhồi tại địa phương. Đến nay, anh Thái đã có gần 10 năm kinh nghiệm gắn bó với mô hình nuôi ốc nhồi.

Anh Vũ Hồng Thái (khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) nuôi ốc nhồi thương phẩm trong ao bèo. Ảnh: Bùi My

Anh Thái cho biết, sau khi tốt đại học, anh xin đi làm công nhân ở Đông Triều. Nhưng thu nhập ít ỏi, lại cảm thấy không có chiều hướng phát triển nên anh trở về nhà phát triển kinh tế.

Đi chơi đồng nước nổi Đồng Tháp, xem nông dân nuôi cá đồng, bắt cá lóc đồng lên nướng rơm thơm ngào ngạt

Thời gian ban đầu, anh tận dụng diện tích ao của gia đình để nuôi cá nước ngọt như cá rô phi, cá chuối hoa…

“Mô hình nuôi cá nước ngọt cho giá trị kinh tế không cao, đầu tư lớn, dịch bệnh nhiều, đầu ra không có. Giá bán cá nước ngọt chỉ khoảng 35.000 đồng/kg, trong khi đó cám cho cá ăn đã 15.000 đồng/kg rồi, tính ra không lãi được bao nhiêu” – anh Thái nói.

Thấy giá trị kinh tế từ mô hình nuôi cá nước ngọt đem lại không cao, anh lại chuyển sang nuôi ếch thương phẩm.

Tình cờ, qua lời gợi ý của thương lái thu mua ếch, anh biết rằng ốc nhồi hiện đang rất được giá, thị trường tiêu thụ rộng, nguồn cung không đủ cầu.

Ốc nhồi có ưu điểm dễ nuôi, chi phí thấp, hiệu quả kinh tế cao... Ảnh: Bùi My
Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Bị hấp dẫn, anh tìm hiểu kỹ thuật nuôi ốc nhồi, tham quan các mô hình nuôi ốc nhồi ở các tỉnh lân cận… Thấy việc nuôi ốc nhồi phù hợp với điều kiện của gia đình, anh dứt khoát chuyển sang mô hình đầy tiềm năng này vào năm 2016.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ốc nhồi, anh Thái cho biết, ốc nhồi là loài dễ nuôi, sinh trưởng tốt và ít bệnh, quan trọng là phải nắm bắt và thuận theo tập tính của chúng. Thức ăn của ốc không cầu kỳ, chủ yếu là bèo.

Thỉnh thoảng anh cho ốc nhồi ăn bổ sung cám công nghiệp, bã đậu, bột ngô, nhưng chỉ bổ sung 1-2 lần/tuần. Bên cạnh đó, phải đảm bảo môi trường ao nuôi không bị ô nhiễm, chú ý mật độ nuôi thả phù hợp…

Tuy nhiên, thành công bước đầu với nuôi ốc nhồi của anh Thái gần như tan biến vì môi trường nước nuôi bị ô nhiễm.

“Sau 2 năm đầu tiên thành công, ốc nhồi bỗng bị bệnh, chết nổi đầy mặt ao do môi trường ô nhiễm. Lần đó gần 4 tấn ốc nhồi thương phẩm bị chết do bệnh, thiệt hại cả trăm triệu đồng” – anh Thái cho hay.

Để khắc phục, anh Thái tập trung xử lý tốt vấn đề môi trường nuôi bằng cách nạo vét, vệ sinh đáy ao, xử lý nguồn nước, thả thêm bèo… sau đó mới thả ốc nhồi giống.

Đi vô một nhà máy hoành tráng ở Thanh Hóa thấy rót ra thứ nước màu cánh gián, đạt 5 sao OCOP, bán sang cả châu Âu

Anh Thái cho biết: “Mỗi người sẽ có phương pháp nuôi ốc nhồi khác nhau. Mình phải dựa theo điều kiện tự nhiên của ao hồ, nguồn nước… của mỗi gia đình để có cách thức nuôi phù hợp. Hiện tại tôi đang nuôi ốc nhồi thuận tự nhiên để sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường”.

Hiệu quả từ nuôi ốc nhồi-con đặc sản bình dân bán hút hàng

Từ khi nuôi, ốc nhồi phát triển tầm 4 tháng thì sẽ cho thu hoạch và nuôi lứa mới, tuy nhiên ốc nhồi dễ chết vào mùa đông nên anh Thái chỉ nuôi 2 vụ/năm. Đồng thời, anh Thái còn tự phát triển con giống bằng cách thu gom trứng ốc nhồi để nuôi gối vụ sau và bán ốc nhồi giống cho các hộ dân vùng lân cận muốn phát triển mô hình.

Không chỉ nuôi ốc nhồi thương phẩm, anh Vũ Hồng Thái còn cung cấp ốc nhồi giống cho những người có nhu cầu. Ảnh: Bùi My
Vùng đất Hưng Yên có món cháo cá bán ngoài chợ làng cổ mà xốn xang cả tổng

Ốc nhồi thương phẩm của anh Thái được các thương lái vào tận ao thu mua. Hiện nay với quy mô hơn 1ha, mỗi năm anh Thái xuất bán khoảng 5 tấn ốc nhồi thương phẩm, với giá bán buôn 70.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi năm anh Thái thu lãi khoảng 250 triệu đồng từ nuôi ốc nhồi thương phẩm.

Bên cạnh bán ốc nhồi thương phẩm, anh Thái còn bán ốc nhồi giống với giá 1-3 triệu đồng/vạn con giống, tùy từng thời điểm. Ốc nhồi giống do anh Thái sản xuất được nhiều người nuôi đánh giá chất lượng, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

Theo anh Thái, mô hình nuôi ốc nhồi là mô hình khá nhàn rỗi, không cần vốn nhiều, không đầu tư thức ăn nhưng vẫn đem lại nguồn thu nhập ổn định. Do đó, anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho những bà con cùng nuôi ốc nhồi với mong muốn nhân rộng mô hình, cùng nhau làm giàu. Hiện nay, trên địa bàn đang có 4 hộ dân liên kết cùng anh Thái để nuôi ốc nhồi.

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) thăm mô hình nuôi ốc nhồi của anh Vũ Hồng Thái. Ảnh: Bùi My
Nơi này ở Quảng Trị còn la liệt giếng cổ Champa kỳ lạ, nước trong, nước ngọt chảy quanh năm

Bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ, anh Vũ Hồng Thái là một hội viên nông dân trẻ tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn từ bỏ nghề có thu nhập ổn định để khởi nghiệp với mô hình nuôi ốc nhồi. Điều đáng trân trọng là anh Vũ Hồng Thái đã không ngại khó khăn, kiên trì tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thành công của mô hình nuôi ốc nhồi không chỉ mở ra hướng làm ăn mới cho bản thân và gia đình anh Thái, mà còn là kinh nghiệm quý báu để nhiều hội viên nông dân khác trên địa bàn học tập, làm theo. Hội Nông dân phường Hiệp Hòa đánh giá cao tinh thần tiên phong, sáng tạo và ý chí vươn lên của anh Vũ Hồng Thái, coi đây là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tham khảo thêm

Trồng thành công thứ rau thơm khắp đồng ở Sóc Trăng, hễ cắt hoa bán thương lái tranh nhau mua

Trồng thành công thứ rau thơm khắp đồng ở Sóc Trăng, hễ cắt hoa bán thương lái tranh nhau mua

Nuôi con động vật này thả đi lang thang trong rừng Hòa Bình, hễ nói bán khối người đến cân cả đàn cũng được

Nuôi con động vật này thả đi lang thang trong rừng Hòa Bình, hễ nói bán khối người đến cân cả đàn cũng được

Tôm sú nuôi trong rừng ngập mặn ở Cà Mau, bắt lên toàn con to bự, tươi rói, thương lái tranh nhau mua

Tôm sú nuôi trong rừng ngập mặn ở Cà Mau, bắt lên toàn con to bự, tươi rói, thương lái tranh nhau mua

Bến Tre: Nông dân trồng sâm biển cắt lá bán, thương lái tranh nhau mua

Bến Tre: Nông dân trồng sâm biển cắt lá bán, thương lái tranh nhau mua

Tuyên Quang: Xuống sông Lô đóng lồng nuôi toàn cá đắt tiền, có cả loài cá tiến vua, thương lái tranh nhau mua

Tuyên Quang: Xuống sông Lô đóng lồng nuôi toàn cá đắt tiền, có cả loài cá tiến vua, thương lái tranh nhau mua

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trồng xen “cây tiền tỷ” với “cây đẻ tiền bền vững”, hai cây cùng sống khỏe, "hòa thuận", dân Đắk Lắk đổi đời

Từ những vườn cà phê kém hiệu quả, nhiều hộ nông dân ở Đắk Lắk đã mạnh dạn trồng xen sầu riêng - “cây tiền tỷ” - trong vườn cà phê ví như "cây đẻ tiền bền vững". Cách làm này đang được nhân rộng trong Chương trình Cà phê Cảnh quan bền vững tại Đắk Lắk khiến nhiều hộ nông dân đổi đời...

Đồng Tháp sáp nhập Tiền Giang thành công, có thêm nhà cổ, lăng mộ Hoàng gia-khu mộ cổ đồ sộ của ông quan to nhà Nguyễn

Nhà nông
Đồng Tháp sáp nhập Tiền Giang thành công, có thêm nhà cổ, lăng mộ Hoàng gia-khu mộ cổ đồ sộ của ông quan to nhà Nguyễn

Phường Thái Bình có bao nhiêu km của tuyến đường hoành tráng nối TP Thái Bình (cũ) với trung tâm tỉnh Hưng Yên (mới)?

Nhà nông
Phường Thái Bình có bao nhiêu km của tuyến đường hoành tráng nối TP Thái Bình (cũ) với trung tâm tỉnh Hưng Yên (mới)?

Sáng chế máy cấy lúa cả làng phục lăn, một người Hưng Yên được bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Sáng chế máy cấy lúa cả làng phục lăn, một người Hưng Yên được bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc

Vùng Đồng Tháp Mười, chuyện xưa kể "Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn", nằm yên chả cựa quậy tới 3-4 ngày?

Nhà nông
Vùng Đồng Tháp Mười, chuyện xưa kể 'Con cá lóc bự sống ở đìa rất khôn', nằm yên chả cựa quậy tới 3-4 ngày?

Đọc thêm

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang 'quên' dạy con điều này!
Gia đình

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang "quên" dạy con điều này!

Gia đình

Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của người mẹ đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân

Tin tức

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại xã Trung Giã (Hà Nội), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước tình hình nước lũ dâng cao và yêu cầu “không được lúng túng để dân gặp nguy hiểm”, sẵn sàng phương án di dời khẩn 3 vạn dân.

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal

Thể thao

Nhọc nhằn đánh bại ĐT Nepal với tỷ số 3-1 trong thế trận hơn người, HLV Kim Sang-sik thẳng thẳn chỉ ra điểm yếu của đối thủ sau trận đấu.

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương là người thống nhất Trung Hoa, còn Trương Sĩ Thành là kẻ bại trận. Nhưng nếu xét về phẩm chất, thì người dân Giang Chiết vẫn nhớ đến Trương như “vị vua của lòng dân” — một minh chứng rằng đôi khi, lịch sử ghi công cho kẻ mạnh, nhưng nhân tâm lại chỉ dành cho người đức.

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn

Gia đình

Những người sinh tháng Âm lịch này được dự là sẽ được ban phước lành nhiều hơn, cả đời giàu có và thịnh vượng, gia đình êm ấm.

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết các học trò của ông có lúc quá ngây thơ khi đối đầu ĐT Việt Nam, và họ trả giá bằng trận thua tiếc nuối.

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay
Nhà nông

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống dần. Tuy nhiên, tại nhiều trạm, mực nước trên các sông vẫn vượt mức lịch sử. Bản tin cảnh báo có hơn 80 xã, phường có nguy cơ ngập lụt dài ngày do mưa lũ.

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan
Thế giới

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Dushanbe đã thông báo cho người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev những chi tiết về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không AZAL.

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal
Thể thao

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Thể thao

ĐT Việt Nam có được chiến thắng khá nhọc nhằn 3-1 trước ĐT Nepal khi thi đấu hơn người cả hiệp 2 ở vòng loại Asian Cup 2026.

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút 67 trận gặp Nepal, Phạm Xuân Mạnh lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào
Thể thao

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, hậu vệ đang chơi bóng ở J.League trong màu áo Cerezo Osaka là Dion Cools toả sáng với 1 pha lập công giúp Malaysia vượt qua ĐT Lào với tỷ số 3-0.

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia

Thế giới

Chiến dịch phản công thất bại của quân Nga tại khu vực Dobropillia (tỉnh Donetsk) đã phá vỡ kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass trước tháng 11, buộc giới lãnh đạo Nga ra lệnh cho quân đội khẩn trương chiếm thành phố Pokrovsk bằng mọi giá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long
Thể thao

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long

Thể thao

Phút 45+3, Nepal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Laken Limbu phạm lỗi với bên ngoài vòng cấm.

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc đã đánh dấu giai đoạn chìm trong khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử.

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC
Thể thao

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC; HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải; Ronaldo dùng AI để viết bài phát biểu; Vinicius thừa nhận cặp kè với 3 mỹ nữ; Owen kêu gọi M.U kiên nhẫn với HLV Amorim.

'Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí': Kiev bất ngờ bị đồng minh 'ruột' quay lưng
Thế giới

"Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí": Kiev bất ngờ bị đồng minh "ruột" quay lưng

Thế giới

Ông Andrej Babiš, người vừa giành chiến thắng bầu cử ở Séc và nhiều khả năng rở thành thủ tướng tiếp theo của nước Cộng hòa này đã thẳng thừng khẳng định lại lập trường sẽ không chi tiền ngân sách dù chỉ một đồng cho Ukraine để mua vũ khí trong cuộc chiến với Nga, theo DPA.

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút thứ 10 màn đọ sức với Nepal, Tiến Linh toả sáng với pha lập công, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?
Kinh tế

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?

Kinh tế

Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội lớn cho ngành chứng khoán, đặc biệt các công ty với nền tảng vững chắc, khả năng tăng trưởng mạnh mẽ và năng lực để đón đầu dòng vốn ngoại.

Người góp công quan trọng nhất cho 'Tây du ký 1986'
Văn hóa - Giải trí

Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim huyền thoại "Tây du ký" 1986 có hành trình sản xuất khó khăn. Nhưng các nghệ sĩ đã dốc hết tâm sức, thậm chí chịu đói khổ để hoàn thành tác phẩm.

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng

Chuyển động Sài Gòn

Hạ tầng giao thông đang là trợ lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu điều chỉnh chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quy hoạch đô thị mới.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

'Thợ săn bóng đêm' Nga tiết lộ cuộc 'truy sát' kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ
Thế giới

"Thợ săn bóng đêm" Nga tiết lộ cuộc "truy sát" kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ

Thế giới

“Chúng tôi phải làm việc gần như trong bóng tối”- người chỉ huy trạm pháo di động ZU-23 - tổ hợp pháo phòng không hai nòng 23mm - mật danh là Inkasator thuộc đơn vị BARS-16 nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm chia sẻ về cuộc "truy sát" các UAV Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, theo RIA Novosti.

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên
Bạn đọc

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên

Bạn đọc

Khi đôi chân chạm vào vùng đất cao, tiếng máy xuồng tắt hẳn và dòng nước siết đã ở xa, anh Tùng mới có thể buông lỏng người. Thở phào nhẹ nhõm, như trút hết gánh nặng sinh tử, anh ôm chặt đứa bé “Cháu bé đã an toàn rồi".

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể
Giảm nghèo nông thôn

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Giảm nghèo nông thôn

Sau khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM trở thành nơi chung sống của 53 dân tộc thiểu số. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?
Thể thao

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?

Thể thao

FIFA cho biết "không gặp trở ngại nào" trong việc phát hiện Malaysia làm giả nơi sinh của ông hoặc bà của bảy cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong trận thắng Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11
Xã hội

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11

Xã hội

Bão số 11 đi qua, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội tăng vọt do nguồn cung khan hiếm. Trước tình hình đó, hàng loạt hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn tới người dân.

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội
Tin tức

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Tin tức

Hàng nghìn hộ dân xã Đa Phúc và Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang căng mình ứng phó, bảo vệ đê điều, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp
Nhà nông

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp

Nhà nông

Hơn một năm nay, trên sông Tiền, tại khu vực bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (địa bàn thành phố Hồng Ngự-vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm bỏ cấp huyện, giáp với Campuchia) xuất hiện đàn cá khổng lồ-cá tự nhiên với rất nhiều loài cá nước ngọt như cá tra, cá lăng, cá rô phi, nhiều nhất là loài cá tra...

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học
Xã hội

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học

Xã hội

Lần đầu tiên ứng dụng AI vào hành trình học tiếng Anh, Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026 hứa hẹn thắp lửa đam mê và mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp 'sớm nở tối tàn' trong hệ sinh thái của shark Bình
Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp "sớm nở tối tàn" trong hệ sinh thái của shark Bình

Kinh tế

Hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) rất đa dạng về quy mô, ngành nghề. Tuy nhiên cũng có những cái tên phải đóng cửa chỉ sau thời gian ngắn ngủi ra đời, dù có quy mô trăm tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

4

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

5

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?