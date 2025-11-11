Ở Lâm Đồng có một người ngang nhiên mang bạt vào vườn nhà khác hái trộm cà phê, công an bắt quả tang

Ngày 10/11, Công an Phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Phạm Thị Thanh Lương theo quy định của pháp luật.



Phạm Thị Thanh Lương bị bắt quả tang khi mang bạt vào vườn của gia đình ông Vũ Minh Quang để hái trộm cà phê. Ảnh: CA.

Phạm Thị Thanh Lương là người bị người dân địa phương và lực lượng công an bắt quả tang khi đang hái trộm cà phê của một hộ dân trên địa bàn.

Trước đó, Công an Phường 3 Bảo Lộc đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đang hái trộm cà phê tại một vườn cà phê thuộc tổ dân phố 2 Đại Lào, Phường 3 Bảo Lộc.

Sau đó, lực lượng Công an địa phương đã phối hợp với người dân bắt quả tang Phạm Thị Thanh Lương (36 tuổi, ngụ tổ dân phố 4 Lộc Châu, Phường 3 Bảo Lộc) đang hái trộm cà phê tươi.

Làm việc với lực lượng công an, Phạm Thị Thanh Lương khai nhận khoảng 1 giờ 00 phút ngày 8/11, Lương một mình điều khiển xe mô tô biển số 49K1 – 474.44 mang theo bao tải, bạt đến vườn cà phê của ông Vũ Minh Quang để hái trộm cà phê.

Phạm Thị Thanh Lương cùng tang vật là những bao cà phê đã hái trộm được. Ảnh: CA.

Sau khi hái trộm được hai bao tải cà phê tươi, Lương chở về nhà cất giấu, rồi quay lại tiếp tục hái trộm đến khoảng 4 giờ sáng thì bị người dân phát hiện, bắt quả tang cùng xe mô tô và số cà phê vừa hái được.

Đặc biệt, Lương còn khai nhận, trước đó vài ngày còn điều khiển xe máy trên đến vườn cà phê của ông Đỗ Trọng Cường và hái trộm được 5 bao tải cà phê quả tươi, với tổng trọng lượng 170kg, sau đó chở về nhà cất giấu.

Hiện nay, giá cà phê nhân đang được thu mua với giá trên 100 ngàn đồng/kg, cà phê tươi được thu mua với giá trên 20.000 đồng/kg.

Công an phường Nam Gia Nghĩa tiến hành rà soát nắm hộ, nắm người đến làm thuê và tuyên truyền nhắc nhở bà con nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản trong quá trình thu hoạch cà phê. Ảnh: CA.

Chính vì giá cà phê lên cao, nhiều đối tượng đã lợi dụng đêm tối, mưa gió để hái trộm cà phê của người dân.

Gần đây, đã có nhiều đối tượng hái trộm cà phê bị người dân cùng lực lượng công an bắt giữ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cảnh giác, chủ động trông coi vườn, rẫy, sân phơi, kho chứa trước và sau khi thu hoạch.

Bên cạnh đó, các hộ có vườn, rẫy liền kề cần liên kết thành nhóm tuần tra bảo vệ lẫn nhau, phân công trực ban đêm, đăng ký tạm trú, lưu trú cho số lao động thời vụ đúng quy định.