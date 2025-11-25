Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ ba, ngày 25/11/2025 12:55 GMT+7

Ở một nơi của tỉnh An Giang mới (Kiên Giang trước đây), dân trồng loại cây cả đời chỉ ra 1 quả, lời gấp 4 lần trồng lúa

+ aA -
Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 25/11/2025 12:55 GMT+7
Ở vùng đất phèn trũng thuộc xã Long Thạnh, tỉnh An Giang mới (địa phận tỉnh Kiên Giang trước đây) nơi từng chỉ hợp với tràm, dừa nước và những mùa lúa “được chăng hay chớ”, ít ai nghĩ sẽ có ngày trở thành vùng trồng khóm trù phú. Nông dân nơi đây đã mạnh dạn trồng cây khóm Queen. Và từ đó, cuộc sống nhiều hộ dân thay đổi ngoạn mục.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Cây khóm chịu phèn giỏi, hợp đất mình, trồng lần đầu mà thấy rõ hiệu quả liền”, anh Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp nông dân khóm Vĩnh Phú (xã Long Thạnh, tỉnh An Giang), nhớ lại những ngày đầu tiên bén duyên với loại cây này.

Nông dân thu hoạch khóm. Ảnh: Hồng Cẩm

Từ đất phèn bạc màu đến các ruộng trồng khóm bạc triệu

Đến ấp Lương Trực, xã Long Thạnh, nhìn những rẫy khóm xanh mướt, trái khóm căng tròn, đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch, ít ai ngờ rằng cách đây chưa lâu, vùng đất này là nơi mà anh Nguyễn Văn Minh và nhiều bà con khác phải vật lộn với cây tràm, cây tre, dừa nước... - những loại cây trồng không mang lại kinh tế cao.

Anh Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp nông dân khóm Vĩnh Phú. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhắc lại những năm đầu lập nghiệp, anh Nguyễn Văn Minh vẫn còn nguyên ký ức về 1,5ha đất vườn tạp cha mẹ cho khi mới lập gia đình. “Hồi đó, đất phèn dữ lắm, trồng tràm, tre, dừa nước hay cây gì cũng không có giá trị. Lúa thì lúc được lúc mất, có mùa còn lỗ nữa”, anh Minh kể.

Sau khi được Hội Nông dân xã cho đi tham quan mô hình trồng khóm ở vùng lân cận, anh Minh quyết định "liều một phen", lên liếp toàn bộ diện tích và chuyển sang trồng khóm Queen. Bất ngờ, cây hợp đất, trái to, ngọt, thương lái đến tận vườn thu mua.

“Nhờ trái khóm mà gia đình tôi mới khá lên được. Cứ lời được chút nào là tôi gom tiền mua thêm đất, giờ mới có được 4ha như bây giờ”, anh Minh cười hiền kể.

HTX Vĩnh Phú trồng khóm: Bước ngoặt nhờ sản phẩm đạt 3 sao OCOP

HTX nông nghiệp nông dân khóm Vĩnh Phú hiện có 63 thành viên canh tác 67,5ha, mỗi năm thu hoạch khoảng trên 2 triệu trái. Nhưng theo anh Minh, để có được vị thế như hôm nay là cả một quá trình gian truân.

Nhờ trồng khóm, cuộc sống nhiều nông dân ở An Giang đã đổi thay ngoạn mục. Ảnh: Hồng Cẩm

“Trước năm 2021, giá khóm bấp bênh, có lúc 8.000-9.000 đồng/trái, có lúc giảm còn 5.000-6.000 đồng/trái. Có năm bán chỉ đủ trả chi phí, nông dân lo lắm”, anh Minh kể.

Anh Minh cho biết bước ngoặt lớn đến khi khóm của HTX được công nhận OCOP 3 sao năm 2022. Nhờ sản xuất theo VietGAP và có thương hiệu, các chuỗi siêu thị, doanh nghiệp chế biến bắt đầu đặt hàng ổn định. Từ đó, giá khóm giữ mức cao: Khóm loại 1 (1kg trở lên) giá từ 11.000-13.000 đồng/trái; loại 2 (800g đến dưới 1kg) giá từ 8.000–10.000 đồng/trái.

“Làm nông mà có giá ổn định là mừng lắm rồi. Nhờ vậy, cứ mỗi ha bà con lời 150–200 triệu đồng, gấp 4 lần trồng lúa”, anh Minh chia sẻ.

Hiện tại khóm loại nhất được thương lái chào giá 12.000 đồng/trái. Ảnh: HC

Trung bình mỗi ha khóm cho khoảng 20.000-30.000 trái (mỗi công trồng 3.000 cây giống), tương đương khoảng 30 tấn/năm/ha. Đặc biệt, người trồng khóm còn có thêm khoản thu từ khóm con.

“Một trái khóm tơ có chừng 10 con. Bán khóm con mỗi thiên cũng được 9–10 triệu. Nếu tính cả tiền khóm con, nước màu (làm từ khóm dạt), một công khóm lời tới 30–40 triệu đồng/năm”, anh Minh nói.

Ngoài ra, HTX đang thử nghiệm làm mứt khóm, khóm sấy, siro khóm… nhằm tận dụng khóm dạt mùa, khóm chín quá. “Tôi đã làm thử nghiệm nước màu đem ra chợ bán thấy được lắm, chỉ lo mứt khóm và khóm sấy đầu ra sao cho ổn định”, anh bộc bạch.

Ngoài thu nhập từ khóm trái, bà con nông dân còn thu nhập khá cao từ khóm con. Ảnh: Hồng Cẩm

Trồng khóm gắn với chế biến trái khóm, mở rộng thị trường tiêu thụ

Toàn tỉnh An Giang hiện có hơn 7.200ha trồng khóm, phân bố ở Long Thạnh, Gò Quao, U Minh Thượng, Hòn Đất, Châu Thành… Riêng xã Long Thạnh, hiện có khoảng 102ha trồng khóm, là một trong những vùng khóm lớn nhất tỉnh.

Vài năm nay, nghề trồng khóm phát triển nhờ đầu ra và giá cả ổn định. Hiện tỉnh An Giang đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, đào tạo kỹ thuật, và đặc biệt là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến để giúp nông dân tiêu thụ bền vững.

Vụ khóm năm 2024, giá khóm loại nhất lên tới 15.000–16.000 đồng/trái, mức giá cao nhất từ trước đến nay. “Giá năm rồi làm bà con phấn khởi dữ lắm. Vụ này dù giá 12.000 đồng/trái nhưng vẫn lời mạnh”, anh Minh nói.

Anh Minh giới thiệu nước màu khóm làm từ khóm chín sớm, khóm dạt, đang bán chợ khá ổn định. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, để nghề trồng khóm thực sự phát triển bền vững, không thể mãi trông chờ vào việc bán trái tươi theo giá thị trường. HTX Vĩnh Phú đang bước những bước đi đầu tiên trong việc chế biến (nước màu, mứt, sấy...), nhưng còn trăn trở về đầu ra cho sản phẩm mới.

“Kỹ thuật, máy móc thì được rồi, nhưng đầu ra cho sản phẩm chế biến mới quan trọng. Mình làm ra mà không bán được thì mệt”, anh Minh chia sẻ. Đó cũng là bài toán chung của nhiều HTX nông nghiệp: Sản xuất giỏi nhưng hạn chế tiếp cận thị trường, thương hiệu và phân phối.

Trong khi đó, ông Trương Thành Đoàn, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Thạnh, khẳng định: “Tỉnh đang hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, đưa đi xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. HTX không phải lo về đầu ra. Sắp tới, địa phương sẽ hỗ trợ HTX máy sấy khóm từ chương trình khuyến công để nâng cấp chế biến”.

Cán bộ địa phương đến thăm HTX khóm Vĩnh Phú. Ảnh: Hồng Cẩm

Chia sẻ về hướng đi chắc chắn hơn trong thời gian tới, anh Minh cho biết: "Từ lúc trồng đến nay, nhờ thương lái vào mua tận vườn nên HTX chưa bị cảnh gặp khó khăn đầu ra. Tuy nhiên, để tạo đầu ra ổn định dài lâu, HTX vừa ký hợp đồng với thương lái sẽ thu mua hết khóm của HTX theo giá thị trường”.

Tham khảo thêm

Nút Search của Google hiện dòng chữ Pumpskin Farm có nghĩa là gì, đề cập đến loại quả gì, hướng đến ngày nào trong năm?

Nút Search của Google hiện dòng chữ Pumpskin Farm có nghĩa là gì, đề cập đến loại quả gì, hướng đến ngày nào trong năm?

Trông y chang quả mít, ăn lại chả giống mít, loại quả đặc sản này sao người Nam bộ lại mê đến thế?

Trông y chang quả mít, ăn lại chả giống mít, loại quả đặc sản này sao người Nam bộ lại mê đến thế?

Loại quả gì ở Đắk Lắk đang tăng giá tốt khiến giá cây giống cũng 'chạy đua' tăng vọt?

Loại quả gì ở Đắk Lắk đang tăng giá tốt khiến giá cây giống cũng "chạy đua" tăng vọt?

Ở Bình Phước đi nhặt quả gì chín vàng rụng la liệt dưới gốc cây cổ thụ, dân làm thuê sợ đụng rắn hổ mang, gặp người say sỉn?

Ở Bình Phước đi nhặt quả gì chín vàng rụng la liệt dưới gốc cây cổ thụ, dân làm thuê sợ đụng rắn hổ mang, gặp người say sỉn?

Ở Đắk Lắk có loại quả gì mọc trên thân giá bán đang tăng tốt, vì sao nhà này mừng, nhà kia lại lo?

Ở Đắk Lắk có loại quả gì mọc trên thân giá bán đang tăng tốt, vì sao nhà này mừng, nhà kia lại lo?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Philippines đang quay trở lại thị trường gạo khu vực, đẩy mạnh "rốt ráo" chào mua gạo cho các lô hàng giao tháng 1/2026, sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo được áp đặt từ tháng 9 được gia hạn đến hết tháng 12 năm nay. Gạo Việt Nam xuất khẩu đang đứng trước cơ hội mới?

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Nhà nông
GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Nhà nông
Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Nhà nông
Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông
Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Đọc thêm

Tiền Phong Half Marathon 2025: Các hoa hậu, người đẹp sẽ lan toả giá trị thể thao
Chuyển động Sài Gòn

Tiền Phong Half Marathon 2025: Các hoa hậu, người đẹp sẽ lan toả giá trị thể thao

Chuyển động Sài Gòn

Theo ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, các hoa hậu, người đẹp sẽ lan toả giá trị thể thao khi họ sải bước trên đường chạy.

Cận cảnh bên trong cơ sở chế biến chân gà bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư Bắc Ninh
Bạn đọc

Cận cảnh bên trong cơ sở chế biến chân gà bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư Bắc Ninh

Bạn đọc

Mùi hôi thối nồng nặc từ cơ sở chế biến chân gà ở Hoàng Vân (Bắc Ninh) bốc ra. Bên trong, trang thiết bị thô sơ, những bao đựng chân gà chưa kịp chế biến chất đống… được PV Dân Việt ghi nhận sáng 25/11 tại cơ sở này.

Tổng Bí thư: Nếu không khí vẫn ô nhiễm, thực phẩm không an toàn, có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ
Tin tức

Tổng Bí thư: Nếu không khí vẫn ô nhiễm, thực phẩm không an toàn, có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, nếu không giải quyết được vấn đề ô nhiễm không khí, nguồn nước bẩn hay thực phẩm không an toàn, thì dù có xây thêm bao nhiêu bệnh viện hay đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu chữa trị.

Ngoài Mã Tắc, Lưu Bị đã ám chỉ với Gia Cát Lượng 1 người không nên sử dụng, đó là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài Mã Tắc, Lưu Bị đã ám chỉ với Gia Cát Lượng 1 người không nên sử dụng, đó là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bài viết phân tích sâu về nguyên nhân Lưu Bị không muốn tái sử dụng những người này và hậu quả của việc Gia Cát Lượng không nghe theo lời khuyên ấy.

Quỹ hỗ trợ nông dân: Dòng vốn nhỏ, hiệu quả lớn, kiến tạo nông thôn thịnh vượng
Chuyển động Sài Gòn

Quỹ hỗ trợ nông dân: Dòng vốn nhỏ, hiệu quả lớn, kiến tạo nông thôn thịnh vượng

Chuyển động Sài Gòn

Với vai trò là nguồn vốn mồi, Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) đang góp phần thúc đẩy hội viên nông dân vươn lên phát triển kinh tế, đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại và là phương thức hiệu quả để tập hợp, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

TP.HCM nâng trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh để phục vụ người dân tốt hơn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nâng trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh để phục vụ người dân tốt hơn

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND phường, xã công khai đầy đủ địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; nâng trách nhiệm xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lao mình vào giữa dòng lũ lịch sử, giành lại hơi thở cho người dân, không nhận hai chữ “người hùng”
Xã hội

Lao mình vào giữa dòng lũ lịch sử, giành lại hơi thở cho người dân, không nhận hai chữ “người hùng”

Xã hội

Trong trận lũ lịch sử quét qua miền Trung, cùng với lực lượng vũ trang, nhiều đội nhóm cứu hộ đã lao vào tâm lũ, giành lại từng hơi thở cho người dân giữa ranh giới sinh tử. Họ chọn đứng về phía đồng bào, không nhận hai chữ “người hùng”, bởi vinh quang lớn nhất chính là cứu được đồng bào.

Đối thủ của U17 Việt Nam nhận kỷ lục buồn tại vòng loại châu Á
Thể thao

Đối thủ của U17 Việt Nam nhận kỷ lục buồn tại vòng loại châu Á

Thể thao

Đội bóng “khốn khổ” nhất vòng loại U17 châu Á 2026 tính đến thời điểm này là U17 Bắc Mariana, đối thủ chung bảng C với U17 Việt Nam.

Quảng Ngãi thay tre bằng sắt thép cho phần cầu bị lũ cuốn, tìm giải pháp hạn chế sạt lở trên QL24
Kinh tế

Quảng Ngãi thay tre bằng sắt thép cho phần cầu bị lũ cuốn, tìm giải pháp hạn chế sạt lở trên QL24

Kinh tế

Phần cầu Nước Bao, xã Sơn Hà bị lũ cuốn làm tạm bằng tre trước đó, hiện đã được thay bằng sắt thép.

TP.HCM thúc đẩy ứng dụng AI trong khám chữa bệnh: Gia tăng quyền lợi, chất lượng phục vụ người dân
Dân sinh

TP.HCM thúc đẩy ứng dụng AI trong khám chữa bệnh: Gia tăng quyền lợi, chất lượng phục vụ người dân

Dân sinh

TP.HCM thúc đẩy ứng dụng AI trong khám chữa bệnh, từ chẩn đoán đến quản lý điều trị, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, chính xác và an toàn hơn. Theo các chuyên gia, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi gắn với y đức, lấy bệnh nhân làm trung tâm và hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ.

 Tây Ninh: Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo nhắn tin “tình cảm” với nữ sinh lớp 10
Xã hội

 Tây Ninh: Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo nhắn tin “tình cảm” với nữ sinh lớp 10

Xã hội

Thầy giáo trường THPT Rạch Kiến (Tây Ninh) nhắn tin có nội dung tình cảm với nữ sinh lớp 10 trường này đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra từng nút giao trên đường Vành đai 3 qua Đồng Nai
Kinh tế

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra từng nút giao trên đường Vành đai 3 qua Đồng Nai

Kinh tế

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dẫn đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra thực địa thi công đường Vành đai 3 qua tỉnh Đồng Nai.

TP.HCM trao quyền mạnh cho Chủ tịch thành phố để đẩy nhanh dự án đường sắt đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM trao quyền mạnh cho Chủ tịch thành phố để đẩy nhanh dự án đường sắt đô thị

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM ủy quyền loạt nhiệm vụ quan trọng cho Chủ tịch thành phố nhằm rút ngắn thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị theo cơ chế đặc thù của Quốc hội.

Chuyên gia nói thẳng 'E10 là phép thử tư duy năng lượng quốc gia'
Kinh tế

Chuyên gia nói thẳng "E10 là phép thử tư duy năng lượng quốc gia"
5

Kinh tế

Việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 là bước đi cấp thiết và chiến lược, giúp Việt Nam giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero, theo các chuyên gia.

Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Xã hội

Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Xã hội

Tờ Red Star News cay đắng nhận định, thì ra, chỉ cần dán nhãn “xinh đẹp” lên một kẻ tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, hành vi phạm tội của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia cũng có thể bị “lãng mạn hóa”.

Đấu giá lô trái phiếu 3.188 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai, bảo đảm bằng 2 đàn heo giống cùng đất đai, máy móc
Tin tức

Đấu giá lô trái phiếu 3.188 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai, bảo đảm bằng 2 đàn heo giống cùng đất đai, máy móc

Tin tức

Số trái phiếu giá khởi điểm 3.188 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được bán đấu giá với tài sản bảo đảm gồm đất tại Pleiku, Đà Nẵng; các quyền thuê đất tại Lào, Campuchia cùng nhiều động sản khác như 2 đàn heo giống, máy móc cùng Học viện Bóng đá…

Phối hợp khẩn cấp điều tiết hồ Trị An, chống tổ hợp bất lợi giữa mưa và xả lũ
Chuyển động Sài Gòn

Phối hợp khẩn cấp điều tiết hồ Trị An, chống tổ hợp bất lợi giữa mưa và xả lũ

Chuyển động Sài Gòn

Chính quyền TP.HCM yêu cầu Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để điều tiết hồ chứa an toàn, nhằm đảm bảo giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho người dân ở khu vực hạ du.

Loại quả giàu kali bậc nhất, bổ não, tăng miễn dịch, đem làm bánh kiểu này thơm phức tuyệt ngon
Gia đình

Loại quả giàu kali bậc nhất, bổ não, tăng miễn dịch, đem làm bánh kiểu này thơm phức tuyệt ngon

Gia đình

Loại quả này có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch nhờ giàu kali và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng.

Bộ Công an đề xuất bỏ thi mô phỏng trong sát hạch cấp giấy phép lái xe
Tin tức

Bộ Công an đề xuất bỏ thi mô phỏng trong sát hạch cấp giấy phép lái xe

Tin tức

Quy định cũ yêu cầu người tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe phải trải qua các phần thi lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và lái xe trên đường nhưng Bộ Công an đang đề xuất bỏ phần thi mô phỏng.

Chương trình lý luận chính trị bậc đại học: Cần thi kiểu mới để sinh viên hết 'khô khan'
Chuyển động Sài Gòn

Chương trình lý luận chính trị bậc đại học: Cần thi kiểu mới để sinh viên hết "khô khan"

Chuyển động Sài Gòn

Việc đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị tại các trường đại học đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhằm giúp sinh viên hứng thú hơn và đáp ứng chuẩn đầu ra.

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?
Nhà nông

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Nhà nông

Được xếp vào hàng cực phẩm trong các loài cá sông, cá Chiên sông Đà là một trong 5 loài cá được coi như “ngũ quý hà thủy”, dân gian vẫn tương truyền để dành tiến vua bởi độ ngon độc đáo và sự quý hiếm. Hành trình săn bắt loài cá Chiên quý này được trao quyền qua nhiều đời của dân chài dọc sông Đà, tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ mới.

TP.HCM siết chặt quản lý TTATGT: Giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi sẽ bị rút giấy phép
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết chặt quản lý TTATGT: Giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi sẽ bị rút giấy phép

Chuyển động Sài Gòn

Nhằm siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông TTATGT với đối tượng học sinh, sinh viên, bên cạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền, TP.HCM đang triển khai các biện pháp siết chặt xử lý vi phạm, đặc biệt với các điểm giữ xe quanh trường.

Đạo diễn 'Ròm' trở lại với bộ phim tôn vinh nghề xiếc 'Con kể ba nghe'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn "Ròm" trở lại với bộ phim tôn vinh nghề xiếc "Con kể ba nghe"

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Ròm" - bộ phim độc lập đầu tiên của Việt Nam giành giải New Currents tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019, đạo diễn Trần Thanh Huy chính thức trở lại với "Con kể ba nghe".

'Nguồn cứu rỗi': Ông Zelensky nhận được 2 lời khuyên từ phương Tây
Thế giới

"Nguồn cứu rỗi": Ông Zelensky nhận được 2 lời khuyên từ phương Tây

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky có thể sẽ cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine thông qua một cuộc tấn công mới ở tiền tuyến hoặc mua vũ khí, Alessandro Orsini, giáo sư xã hội học và là người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế tại Đại học Rome Luiss, phát biểu với tờ báo Ý IL Fatto Quotidiano.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Người bệnh được bác sĩ thăm khám trực tiếp, tâm lý thoải mái, cảm giác bệnh thuyên giảm tới 50%'
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Người bệnh được bác sĩ thăm khám trực tiếp, tâm lý thoải mái, cảm giác bệnh thuyên giảm tới 50%"

Tin tức

Theo Tổng Bí thư, yếu tố tâm lý đóng vai trò rất lớn, người bệnh được gặp gỡ, được bác sĩ thăm khám trực tiếp thì tâm lý được giải tỏa, cảm giác bệnh đã thuyên giảm đến 50%, điều mà việc khám qua màn hình khó lòng thay thế được.

Năng suất tăng - chất lượng không giảm: Doanh nghiệp cần làm gì để 'vẹn cả đôi đường'?
Video

Năng suất tăng - chất lượng không giảm: Doanh nghiệp cần làm gì để "vẹn cả đôi đường"?

Video

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, sự kết hợp giữa năng suất và chất lượng là yếu tố không thể thiếu để doanh nghiệp xây dựng uy tín và phát triển bền vững. Thế nhưng, làm sao để năng suất tăng mà chất lượng không giảm là câu hỏi không dễ thực hiện.

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai
Doanh nghiệp

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Doanh nghiệp

Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân – nguyên Đại biểu Quốc hội khóa IV được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Villa Casa – Tuyệt tác kiến trúc và đầu tư tích sản tại trung tâm du lịch Vũng Tàu
Nhà đất

Villa Casa – Tuyệt tác kiến trúc và đầu tư tích sản tại trung tâm du lịch Vũng Tàu

Nhà đất

Đồng loạt hạ tầng “khủng” về đích đưa Vũng Tàu thành điểm nóng đầu tư quý IV/2025. Trong dòng chảy đó, biệt thự Casa thuộc đô thị biển Blanca City do Sun Property phát triển xuất hiện như một “di sản sống”, không chỉ là tác phẩm kiến trúc đậm tính nghệ thu ật, mà còn mang giá trị sinh lời bền vững.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá