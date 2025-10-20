Ở Tây Ninh (sau sáp nhập Long An), có người bắt được 7-8kg cá đồng, kiếm 300.000-400.000 đồng/ngày

Ngọn núi này ở Nghệ An cao hơn 500m so với mực nước biển, là núi thiêng với các kỷ lục

Mùa nước nổi những năm trước, đi dọc các tuyến đường vùng trũng thấp khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập thuộc tỉnh Long An), không khó để bắt gặp hình ảnh người dân cùng ngồi lại với nhau lựa các loại cá đồng, cua, lươn vừa thu hoạch để bán cho thương lái.

Năm nay, không khí buồn tẻ khi nước về ở mức thấp, lượng thủy sản không nhiều.

Gắn bó với nghề đặt dớn vào mùa nước nổi hơn chục năm qua, ông Đinh Trung Hiếu (ngụ ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu) cho biết: “Mùa nước nổi về cũng là lúc người dân khai thác thủy sản (giăng lưới, giăng câu, đặt lọp, lờ,...) để cải thiện bữa ăn và bán kiếm thêm thu nhập.

Cũng như mấy năm trước, đến tầm tháng 7 Âm lịch, tôi sửa lại dớn cũ để đánh bắt cá. Do năm nay nước về ít, lượng cá đồng không nhiều. Hiện hơn 10 cái dớn của gia đình mỗi ngày thu hoạch hơn 10kg cá tạp các loại, bán được từ 200.000-300.000 đồng.

Còn anh Nguyễn Thanh Tiền (ngụ xã Vĩnh Châu) vào mùa khô, gia đình canh tác 1ha lúa, mùa nước làm nghề cá để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hơn một tuần qua, anh chuẩn bị ngư cụ, bơi xuồng men theo các cánh đồng lúa sau thu hoạch lúa Hè Thu 2025 để kéo côn đánh bắt cá.

Năm nay, dù mùa nước đã về nhưng còn ở mức thấp, lượng cá đồng cũng giảm đáng kể.

“Tôi xuống côn khoảng tuần lễ nay để đánh bắt cá, mỗi ngày thu hoạch được 7-8kg cá các loại, bán được 300.000-400.000 đồng. Trong khi đó, mấy năm trước bắt được nhiều hơn, thu nhập từ 500.000-700.000 đồng, có bữa "trúng" kiếm được cả triệu đồng” - anh Tiền nói.

Mỗi ngày, anh Nguyễn Thanh Tiền, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập tỉnh Long An, Tây Ninh, xã Vĩnh Châu thuộc địa phận huyện Tân Hưng, vùng Đồng Tháp Mười) bắt được 7-8kg cá đồng kiếm được từ 300.000 - 400.000 đồng.

Người dân vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh bắt cá đồng mùa nước nổi bán cho thương lái.

Anh Trần Nhật Khánh (ngụ xã Vĩnh Châu) có hơn chục năm thu mua cá đồng mùa nước nổi cho biết: "Vào thời điểm này, những năm trước, cá nhiều, trung bình mỗi ngày thu mua khoảng 1 tấn cá đồng, sau đó đem bán ở các tỉnh lân cận.

Năm nay cá ít nên mỗi ngày thu mua khoảng 100-200kg, không những sản lượng ít mà chủng loại cũng không phong phú, chủ yếu là cá lóc đồng, chốt, cá lăng, cá linh.

Do lượng cá đồng ít nên giá cũng tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg, tùy từng loại".

Lượng cá tự nhiên ít nên những hộ dân sống bằng nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi ở các địa phương đầu nguồn vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh chỉ đánh bắt cầm chừng.

Dạo quanh một số chợ ở xã Tân Hưng, Vĩnh Hưng của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập, lượng cá đồng không nhiều như những năm trước.

Theo các tiểu thương, năm nay, cá đồng ra chợ rất ít, chỉ có một số loại: chốt, lóc, trê, dảnh trắng, rô, linh,... nên giá bán cũng ở mức cao.

Hiện giá cá lóc đồng, cá trê đồng từ 80.000-140.000 đồng/kg, tùy loại; cá chốt, cá lăng từ 50.000-80.000 đồng/kg; cá dảnh trắng từ 30.000-50.000 đồng/kg; các linh từ 90.000-120.000 đồng/kg;...

