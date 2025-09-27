Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 27/09/2025 18:32 GMT+7

OCB vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 27/09/2025 18:32 GMT+7
Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã vinh dự được xướng tên trong bảng xếp hạng Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025, nhờ những dấu ấn đáng kể trên hành trình phát triển bền vững thời gian qua.
Giải thưởng không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng mà còn đánh giá tổng thể năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động khó lường của nền kinh tế.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này là sự ghi nhận khách quan và đầy giá trị, cho thấy OCB đã duy trì hiệu quả ở các mảng kinh doanh cốt lõi vững chắc trong nhiều năm liền, đồng thời khẳng định tầm nhìn của một ngân hàng niêm yết hàng đầu.

Đến nay, OCB là một trong những ngân hàng được đánh giá có hoạt động kinh doanh hiệu quả theo hướng bền vững khi hoạt động kinh doanh cốt lõi liên tục tăng trưởng ổn định. Thực tế cho thấy, năm 2024, khi thị trường chung có nhiều biến động, OCB ngay lập tức đã có sự linh hoạt, thay đổi mạnh mẽ về chiến lược kinh doanh cũng như hoạt động của ngân hàng. Đến nay, sau hơn một năm, ngân hàng đã và đang gặt hái được nhiều thành quả rõ nét.

OCB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup; cung cấp nguồn vốn, thúc đẩy tài chính xanh và chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo nên hệ sinh thái toàn diện cho khách hàng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mới được ban hành.

Theo đó, phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tới 51,7%, khẳng định mạnh mẽ vai trò của ngân hàng trong hành phát triển bền vững cùng cộng đồng doanh nghiệp SME - lực lượng then chốt đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung của nền kinh tế mới.

Đại diện OCB nhận chứng nhận Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025.

OCB cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho vay trung dài hạn đối với một doanh nghiệp startup mà tập trung vào dòng tiền, năng lực vận hành và tiềm năng tăng trưởng của startup. Không những vậy, đây còn là một khoản tương đối lớn giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để phát triển trong khoảng 5-6 năm tới.

Đặc biệt, OCB đồng ý để startup được giải ngân phần lớn giá trị khoản vay để hoàn vốn đầu tư thay vì chỉ được giải ngân theo từng dự án mới, điều này cho phép doanh nghiệp chủ động và linh hoạt điều tiết dòng vốn hiệu quả. Quá trình thẩm định tín dụng cho trường hợp này cũng rất đặc biệt. OCB đã đi sâu hơn vào cấu trúc và tiềm năng thật sự của doanh nghiệp, tìm phương án để hai bên cùng thấu hiểu, xây dựng niềm tin và đồng hành lâu dài.

Ngoài ra, một trong những dấu ấn khác biệt giúp OCB đạt được thành quả ấn tượng trong những năm gần đây chính là chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Ngay từ rất sớm, ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào mô hình ngân hàng mở (Open Banking) và kỳ vọng đây sẽ là điểm khác biệt lớn nhất của OCB.

Bởi việc tích hợp Open API vào hệ thống vận hành giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng loạt chi phí từ hạ tầng công nghệ, nhân sự, vận hành, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý nhờ khả năng tự động hóa quy trình đối soát dữ liệu – thay thế hoàn toàn quy trình đối soát thủ công vốn tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Tính đến nay, số lượng giao dịch kết nối Open API với OCB tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị giao dịch tăng 184,8%; CASA bình quân tăng 31,8%. Song song đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao năng lực phục vụ và tối ưu trải nghiệm khách hàng cũng được OCB thúc đẩy và cải tiến liên tục.

Nhờ vậy, tính đến 30/6/2025, tỷ lệ giao dịch qua kênh số ở mảng khách hàng cá nhân luôn đạt mức cao, tăng trưởng ổn định so với ngành. Số lượng giao dịch trên ngân hàng số OCB OMNI tăng 97%; CASA tăng 28% và doanh số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này không chỉ khẳng định hiệu quả của quá trình số hóa, mà còn phản ánh sự thay đổi trong thói quen giao dịch của khách hàng, cho thấy OCB đang đáp ứng đúng nhu cầu trải nghiệm tài chính hiện đại: Nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

OCB được đánh giá là một trong những ngân hàng có khả năng thích ứng linh hoạt và hiệu quả với những biến động khó lường của nền kinh tế.

Không dừng lại ở hiệu quả kinh doanh và hành trình số hóa toàn diện, OCB còn kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Đồng nghĩa với việc ngân hàng không chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế, mà còn đặt trách nhiệm xã hội và môi trường như một hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn. Theo số liệu thống kê cho thấy, dư nợ tín dụng xanh tại ngân hàng tiếp tục tăng hơn 10% trong 6 tháng đầu năm 2025.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Đăng Khoa – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp OCB cho biết: “Việc OCB được vinh danh tại TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 là một sự khẳng định mạnh mẽ cho định hướng chiến lược đúng đắn và sự kiên định của ngân hàng. Thành công này là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự tin tưởng của quý khách hàng, đối tác. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và phát triển bền vững, hướng tới tầm nhìn năm 2030, trở thành Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân về ROE và ESG ”.

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương

Chuyển động Sài Gòn
Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương

Gia đình cựu chiến binh 6 người sống trong nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập, khốn đốn vì mất "cần câu cơm"

Chuyển động Sài Gòn
Gia đình cựu chiến binh 6 người sống trong nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập, khốn đốn vì mất 'cần câu cơm'

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Chuyển động Sài Gòn
Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Chuyển động Sài Gòn
Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

