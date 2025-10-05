Chủ đề nóng

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới

Chủ nhật, ngày 05/10/2025 11:43 GMT+7
Ngày 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt sau khi hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới.
Tại Đại hội, Bộ Chính trị đã công bố các Quyết định về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã ra mắt.

Theo đó, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Ngọc Quang, sinh năm 1974, quê tại xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ Cử nhân Báo chí, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 11/2019, ông giữ chức Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Ngày 11/11/2019, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

Đến tháng 8/2020, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 22/3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 31/10/2024, ông nhận quyết định Bộ Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 62 đồng chí, trong đó có 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã ra mắt và chính thức nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Sẽ thực hiện '3 không' tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I

