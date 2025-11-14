Ông Lưu Văn Trung được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Chiều 14/11, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề nhằm tiến hành xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở giới thiệu của Thường trực HĐND, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: BLD.

Kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất bầu ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã xem xét và quyết nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Hồng Thái để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Hoàng Văn Bằng - Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Đồng theo tờ trình của UBND tỉnh.

Trước đó (ngày 13/11), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Bằng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.