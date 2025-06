Pháp luật

Pháp luật

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ đã tiến hành bắt đối tượng T.T.A (32 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh), người đã hành hung nữ điều dưỡng tại Khoa cấp cứu, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.