Chiều 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND); thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng với 2 Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và 1 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các ông: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng các sĩ quan được thăng quân hàm, thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt sự kiện đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng 80 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND...



Để đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam anh hùng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Chủ tịch nước yêu cầu, các sĩ quan được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng cần tiếp tục cùng với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục giữ vững và phát huy tốt kết quả đã đạt được; luôn luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ về đạo làm tướng: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung; tiếp tục đóng góp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.



Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng các cán bộ được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng. Ảnh: TTXVN

Ông Tô Ân Xô sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an vào đầu tháng 9/2019.

Trước đó, ông từng đảm nhận các vị trí: Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng thuộc Bộ Công an.

Tháng 2/2023, ông Xô thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an nhưng vẫn giữ vai trò Người phát ngôn Bộ Công an đến tháng 6/2024. Sau đó ông chuyển công tác sang Văn phòng Chủ tịch nước rồi Văn phòng Tổng Bí thư.

Tháng 9/2024, ông Tô Ân Xô được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư và Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.