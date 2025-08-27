Ông Trump đe dọa chiến tranh kinh tế với Nga, tuyên bố ông Zelensky 'không vô tội'

Ông Trump trong cuộc họp của chính phủ Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Trong cuộc họp của chính phủ Mỹ ngày 26/8, ông Trump đe dọa sẽ trừng phạt không chỉ đối với Nga mà còn đối với Ukraine nếu hai bên không đi tới thỏa thuận hòa bình.

"Tôi muốn thỏa thuận này được hoàn tất. Tôi có một kế hoạch rất nghiêm túc nếu phải thực hiện nó, nhưng mong muốn chính của tôi là chấm dứt nó" - ông nói.

Ông chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì không có chuyển biến để đi tới kết thúc chiến tranh.

"Tôi nghĩ theo nhiều cách, Putin đã sẵn sàng, nhưng đôi khi ông ấy đã sẵn sàng còn Zelensky thì không. Kiểu như, 'Ai sẵn sàng ngồi vào bàn hôm nay?' Tôi cần phải đưa cả hai người họ lại với nhau cùng một lúc, và tôi muốn chuyện này kết thúc".

Ông nói thẳng về trách nhiệm của ông Zelensky: "Nhưng chúng ta cần nhìn nhận tình hình một cách tổng quát hơn, bởi vì, các vị biết đấy, Zelensky cũng không hoàn toàn vô tội, được chứ? Phải có hai người mới nhảy được điệu tango - tôi luôn nói điều này. Họ cần phải được đưa đến bàn đàm phán".

"Hiện tại tôi có mối quan hệ bình thường với Zelensky, nhưng hoàn toàn khác so với trước đây, vì chúng tôi không còn trả tiền cho Ukraine nữa. Chúng tôi đã dừng việc đó lại" - ông cho biết.

Trả lời khi được hỏi về hậu quả cho Nga nếu từ chối đàm phán, ông nói: "Đây sẽ không phải là một cuộc chiến thế giới, nhưng nó sẽ là một cuộc chiến kinh tế. Và cuộc chiến kinh tế sẽ khốc liệt, rất khốc liệt - đặc biệt đối với Nga. Tôi không mong điều đó”.



Trump thừa nhận rằng ông chỉ muốn cứu mạng hàng ngàn người trẻ tuổi: "... Tôi có thể cứu (mọi người) bằng cách sử dụng các lệnh trừng phạt hoặc (...) một hệ thống thuế quan rất mạnh mẽ nhưng lại rất tốn kém đối với Nga hoặc Ukraine hoặc bất kỳ ai".

"Ukraine nghĩ rằng họ sẽ thắng. Họ sẽ đánh bại một đối thủ mạnh hơn họ gấp 15 lần. Biden không nên để điều đó xảy ra", ông nói thêm.

Trump cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho các đồng minh NATO của Washington, những nước hiện đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.