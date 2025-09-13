Ông Trump dọa hành động cứng rắn khi ‘hết kiên nhẫn’ với ông Putin

Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ gặp nhau tại Alaska hôm 15/8. Ảnh: RN.

Trả lời Fox News khi được hỏi liệu sự kiên nhẫn của ông với nhà lãnh đạo Nga có đang cạn kiệt hay không, ông Trump nói: "Đúng vậy, có thể nói là nó đang cạn kiệt. Và nó đang cạn kiệt rất nhanh".

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng "cần có hai người để nhảy tango" - ám chỉ đến sự kết thúc của cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

"Điều đáng kinh ngạc là khi Putin muốn làm điều đó, Zelensky lại không muốn. Khi Zelensky muốn làm điều đó, Putin lại không muốn. Giờ đây, Zelensky muốn làm điều đó, và Putin vẫn là một dấu hỏi. Nhưng chúng ta sẽ phải hành động rất, rất quyết liệt" - Tổng thống Mỹ nói thêm.



Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các phương án giải quyết xung đột Ukraine trong cuộc gặp tại Alaska hôm 15/8. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp này là tích cực.

Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga tuyên bố rằng có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng Moscow quan tâm đến một giải pháp lâu dài.

Tuy nhiên từ đó đến nay, ông Trump đã vài lần bày tỏ "sự thất vọng" trước hành động của ông Putin. Hôm 2/9, ông cũng nói rất thất vọng và sẽ có "một số hành động nhất định ".

Vài ngày sau, ông cho biết ông đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga.