Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị tóm





“Tôi nghĩ với mức độ chắc chắn cao, chúng tôi đã bắt được hắn” - ông Trump nói với Fox News sáng 12/9.

Trump cho biết ông nhận được thông tin về vụ bắt giữ chỉ vài phút trước khi lên sóng. “Về cơ bản, có người rất gần gũi với hắn đã tố giác hắn” - Tổng thống nói, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

NBC News cũng đưa tin một nghi phạm trong vụ giết người gây chú ý này đã bị bắt, dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cấp cao. Theo đó, một thành viên gia đình đã giao nộp nghi phạm cho cảnh sát sau khi nhìn thấy ảnh do nhà chức trách công bố.

Sau đó ông Trump cho biết thêm về người giao nộp nghi phạm: “Đó là một mục sư, và vị mục sư này đã đến gặp một người bạn - cũng là một mục sư có liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật – và người bạn thân của ông ấy lại là một chỉ huy cao cấp của lực lượng U.S. Marshal. Họ bắt đầu xử lý từ đó. Rồi cha của nghi phạm - chính là cha của cậu ta - cũng tham gia và nói: ‘Chúng ta phải ra đầu thú.’

“Chúng tôi có người mà chúng tôi tin là đối tượng đang tìm kiếm, nhưng họ đã tự lái xe đến trụ sở cảnh sát, và giờ anh ta đang ở đó”.

Chừng một giờ sau khi ông Trump lên tiếng, Thống đốc bang Utah Spencer Cox khẳng định nghi phạm hiện đang bị giam giữ.

"Chúng tôi đã tóm được hắn. Vào tối 11/9, một thành viên trong gia đình Tyler Robinson đã liên lạc với một người bạn của gia đình, người này đã liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington và cung cấp thông tin rằng Robinson đã thú nhận với họ hoặc ngụ ý rằng anh ta đã gây ra vụ việc".

Nghi phạm được xác định tên là Tyler Robinson, 22 tuổi.

Theo ông Spencer Cox cho biết nhà chức trách đã nhận hơn 7.000 manh mối và tiến hành khoảng 200 cuộc phỏng vấn liên quan vụ án. Các điều tra viên cũng thu hồi được một “khẩu súng trường lên đạn tay hỏa lực mạnh” dọc tuyến đường được cho là lối tẩu thoát của nghi phạm, theo đặc vụ Robert Bohls thuộc văn phòng FBI Salt Lake City.

Thống đốc cho biết, trong cuộc trò chuyện đó với một người thân khác, nghi phạm Robinson đã đề cập đến việc Charlie Kirk sẽ đến Đại học UVU. Họ đã nói về lý do tại sao họ không thích anh ta và quan điểm của anh ta. Người thân cũng nói rằng Kirk đầy lòng thù hận và gieo rắc thù hận.

Charlie Kirk, 31 tuổi, bị trúng một phát đạn súng trường khi đang phát biểu trước hàng nghìn sinh viên tại một sự kiện của Turning Point USA ở Đại học Utah Valley. Anh được đưa đến Bệnh viện Timpanogos Regional nhưng không qua khỏi. Giới chức mô tả đây là vụ ám sát chính trị có chủ đích.

Trump cam kết truy lùng không chỉ kẻ giết Kirk mà còn cả các mạng lưới “cực tả” mà ông cho là kích động bạo lực chính trị. Nói với Fox News hôm thứ Sáu, Tổng thống bày tỏ hy vọng kẻ sát hại Kirk sẽ phải chịu án tử hình. Trước đó, Cox thông báo Utah sẽ tìm kiếm án tử cho kẻ ám sát nhà hoạt động bảo thủ này.