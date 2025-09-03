Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

"Tôi đã học được một số điều thú vị. Tôi nghĩ các bạn cũng sẽ học được một số điều trong những ngày tới", ông Trump nói. Đó là cách ông Trump trả lời câu hỏi liệu ông có nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin trong tuần qua hay không.

Ông cũng nói rằng cuộc gặp của họ ở Alaska rất tốt đẹp. "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu không, chúng tôi sẽ có lập trường khác", ông Trump nói thêm.

Cùng lúc đó, chủ Nhà Trắng lưu ý trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhà báo người Mỹ Scott Jennings rằng ông luôn có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Nga, nhưng hiện tại ông "rất thất vọng". Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước còn bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia giải quyết xung đột ở Ukraine.

"Nếu tôi có thể giúp ngăn chặn ông ta, tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy", ông Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm rằng ông thất vọng trước sự tiếp diễn của cuộc xung đột và tổn thất nhân mạng. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề "không phải là về Ukraine", mà là về việc cứu sống người dân.

Hai ông Putin và Trump đã gặp nhau tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, vào ngày 15/8. Họ đã thảo luận về các biện pháp giải quyết xung đột Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp này là tích cực.

Sau cuộc hội đàm, hai bên ghi nhận quyết tâm của hai nước trong việc đạt được kết quả và nhiều lĩnh vực hợp tác chung. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Putin tuyên bố rằng có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng Nga quan tâm đến việc giải quyết tình hình lâu dài.

Về phần mình, ông Trump nói thêm rằng ông và ông Putin đã đạt được thỏa thuận về "nhiều điểm" liên quan đến vấn đề Ukraine, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về một số vấn đề. Cùng ngày hôm đó, ông đã trả lời phỏng vấn Fox News, nhấn mạnh rằng khả năng đạt được thỏa thuận về Ukraine hiện phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky.