Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp với các nhà báo tại Kiev vào thứ Năm. Ảnh Cơ quan báo chí tổng thống Ukraine.

“Trước đây, châu Âu đã từ chối tài trợ tiền lương cho quân đội chúng tôi, họ chỉ hỗ trợ vũ khí. Nhưng chính những người lính của chúng tôi có thể là vũ khí để bảo vệ tất cả", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố hôm 25/7.

Chiến dịch huy động quân sự ở Ukraine đang vấp phải sự phản đối trong bối cảnh người dân mệt mỏi với chiến tranh sau gần bốn năm xung đột. Chính phủ Zelensky hy vọng sẽ thu hút thêm tình nguyện viên bằng cách đưa ra mức thù lao hấp dẫn cho những ai ký hợp đồng quân sự. Phía Nga từ lâu đã dùng tiền thưởng lớn và mức lương cao để lôi kéo hàng chục nghìn người nhập ngũ mỗi tháng.

Tuy nhiên, tăng lương cho binh sĩ sẽ gây thêm áp lực lớn lên ngân sách Ukraine, vốn đã thâm hụt hơn 20% GDP vào năm ngoái do chi tiêu quân sự khổng lồ. Ukraine hiện đang phụ thuộc vào hàng chục tỷ USD viện trợ từ các đối tác nước ngoài, nhưng các quốc gia này trước đây đều từ chối chi trực tiếp cho chi phí quân sự.

Dù Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) — hiện đang cho Ukraine vay khoảng 16 tỷ USD — yêu cầu Kiev giảm thâm hụt ngân sách, Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko khẳng định chính phủ không có kế hoạch tăng thuế. Theo bà, các nhà tài trợ toàn cầu mới chỉ cam kết khoảng một nửa trong tổng số 75 tỷ USD mà Ukraine cần cho ngân sách trong hai năm tới.

Ông Zelensky ước tính Ukraine cần khoảng 25 tỷ USD mỗi năm để sản xuất thiết bị không người lái, hệ thống gây nhiễu và tên lửa nhằm đối phó Nga, điều này sẽ khiến thâm hụt ngân sách tăng lên mức 65 tỷ USD vào năm tới.

Ông cho biết chính phủ đã bắt đầu trao đổi về vấn đề tài trợ quân sự với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và các quan chức Mỹ. “Đây là một chủ đề vô cùng khó khăn”, ông Zelensky nói thêm.

Ukraine hiện đã bắt đầu sản xuất máy bay không người lái đánh chặn và đang cần gấp 6 tỷ USD để tăng tốc quy mô sản xuất. Hôm thứ Sáu, sau khi đến thăm một nhà máy drone, ông Zelensky đăng trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho các nhà sản xuất: Ukraine phải đạt khả năng triển khai ít nhất 1.000 drone đánh chặn mỗi ngày trong thời gian xác định. Các quan chức chính phủ đang đảm bảo quy trình hợp đồng và chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với các đối tác quốc tế để tránh tình trạng thiếu hụt tài chính".

Ông Zelensky nói rằng Mỹ đã đồng ý mua drone do Ukraine thiết kế và sản xuất, và ông đang tìm kiếm hợp đồng trị giá từ 10 đến 30 tỷ USD. Các cuộc đàm phán do Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov và cố vấn Tổng thống Oleksandr Kamyshin phụ trách.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết quân đội nước này đã đạt "tiến triển đáng kể" trong việc làm chậm đà tiến công của Nga trên chiến trường. Ông nói tình hình tại vùng Sumy phía đông bắc đã cải thiện rõ rệt, dù Nga vẫn tập trung tấn công khu vực này và hướng về Pokrovsk. Khu vực Dnipropetrovsk cũng được xem là mục tiêu chiến lược của Nga.

Ông Zelensky nói rằng vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Ukraine và Nga tại Istanbul vào thứ Tư vừa qua đã đạt một số tiến bộ trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, phía Nga vẫn tuyên bố rằng một hội nghị thượng đỉnh sẽ là vô nghĩa nếu hai bên chưa đạt được thỏa thuận cụ thể để kết thúc chiến tranh.