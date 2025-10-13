Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông

Trả lời Fox News hôm 12/10, ông Zelensky nói: “Tôi đã chúc mừng ông ấy, vì tôi nghĩ đây là một thành công lớn của Mỹ và là thành công lớn của chính Tổng thống Trump trong việc trực tiếp tham gia vào tiến trình này".

“Điều đó mang đến cho chúng tôi tín hiệu và hy vọng rằng với sức ép như vậy - thứ mà Tổng thống Trump đã dùng ở Trung Đông để kiến tạo hòa bình - tôi hy vọng ông ấy sẽ dùng những công cụ đó, thậm chí mạnh mẽ hơn, để gây áp lực buộc ông Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”.

Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với ông Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận cuộc chiến của Ukraine “khó khăn hơn nhiều” do quy mô và sức mạnh của Nga.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev đang rất cần “hệ thống phòng không thực chất” và năng lực tấn công tầm xa. “Chúng tôi biết ơn các đối tác, nhưng vẫn chưa đủ… chúng tôi đã nói về Tomahawk và một số vũ khí khác” - ông cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc siết chặt trừng phạt đối với nền kinh tế Nga để cắt đứt nguồn tài chính cho chiến tranh. “Ưu tiên số một là trừng phạt và thuế quan” - ông Zelensky nói. “Nếu Mỹ áp toàn bộ các biện pháp trừng phạt lên Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng, thì họ sẽ không còn khả năng lách lệnh trừng phạt”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng hoan nghênh việc Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump tham gia hỗ trợ nỗ lực đưa các trẻ em Ukraine mà ông cho là bị cưỡng ép sang Nga trở về. Ông cho biết khoảng 19.000 trẻ đã bị đưa đi, trong đó mới chỉ có khoảng 1.600 em được hồi hương. “Đó là bước đi lớn đầu tiên” - ông Zelensky nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của Mỹ và các quốc gia khác.

Khi được hỏi liệu ông có xem xét việc đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình hay không, Zelensky đáp: “Nếu ông ấy có thể gây sức ép và buộc ông Putin phải dừng lại, nếu ông ấy có thể đưa Putin đến bàn đàm phán… tất nhiên, chúng tôi sẽ đề cử ông ấy và rất tự hào được chúc mừng ông”.

Về tình hình chiến sự, Zelensky cho biết Nga chưa đạt được bước tiến đáng kể nào mà thay vào đó đang chuyển sang chiến thuật “khủng bố năng lượng.” Ông cũng cảnh báo rằng các vụ xâm nhập mới đây của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu Nga vào không phận NATO dường như là những phép thử có chủ đích.

“Tôi nghĩ đây là những bước đi có tính toán của ông Putin nhằm gây sức ép với châu Âu,” ông nói. “Đó là một phép thử… và điều này rất nguy hiểm đối với Ba Lan, các nước Baltic và những quốc gia khác”.