Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Văn học - nghệ thuật đã thực sự trở thành dòng chảy máu thịt 50 năm qua

Sáng nay (30/11), Bộ VHTTDL đã tổ chức Công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) và Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 – 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: Lê Đông

Theo BTC, gần 200 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và múa, Hội đồng bình chọn đã chọn được 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc. Các tác phẩm phản ánh sinh động những đổi thay của đất nước, những khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: “Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, văn học nghệ thuật luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Không chỉ là hoạt động sáng tạo mang tính thẩm mỹ, văn học nghệ thuật còn là sức mạnh tinh thần, góp phần định hình hệ giá trị, nuôi dưỡng bản sắc và tâm hồn dân tộc.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Đông

Trải qua các giai đoạn lịch sử, văn học nghệ thuật nước ta vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, phản ánh chân thực đời sống, bồi đắp niềm tin, nuôi dưỡng lý tưởng và khơi gợi khát vọng vươn lên.

Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều nghị quyết, chiến lược, chính sách của trung ương đã xác định rõ định hướng, tạo cơ sở chính trị - pháp lý để đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm đối với tổ quốc”.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, hành trình sáng tạo mới đang mở ra, đòi hỏi những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, giàu bản sắc, thấm đẫm tính nhân văn, tương xứng với tầm vóc thời đại. Những tác phẩm đó, không chỉ phản ánh cuộc sống, mà còn góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ ghi dấu văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập, mà còn góp phần khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và cha mình là nhạc sĩ Đỗ Nhuận đều có tác phẩm được tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

“Chúng ta kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… khắc họa chân dung con người Việt Nam thời đại mới - trí tuệ, nhân ái, bản lĩnh, đổi mới và đầy khát vọng, đồng thời tôn vinh những giá trị trường tồn của dân tộc và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Sau khi đất nước được thống nhất, trong suốt 50 năm qua, văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã thực sự trở thành dòng chảy máu thịt, là tiếng nói của lương tri, là khí phách của dân tộc.

Các tác phẩm tiêu biểu ra đời trong giai đoạn này đã ghi lại một cách chân thực, sinh động hành trình đất nước vượt qua khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh, bao vây, cấm vận, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Văn học, nghệ thuật chính là linh hồn của văn hóa, là một trong những động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng, buổi lễ công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc hôm nay không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là hành động tri ân sâu sắc, từ trái tim đến trái tim, của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã hiến dâng tài năng, trí tuệ và cả cuộc đời mình để “kết tinh hồn thiêng sông núi” vào từng nét chữ, từng nốt nhạc, từng vở diễn...

Đó là sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng, những sáng tạo không mệt mỏi đã bồi đắp nên bản lĩnh, khí phách, tâm hồn Việt Nam. Và hơn hết, đây là sự tri ân chân thành nhất tới hàng triệu nhân dân, độc giả, khán giả - những người đã giữ gìn, trao truyền và biến những tác phẩm này trở thành di sản chung, thực sự sống động trong đời sống tinh thần của dân tộc.

Đồng thời, cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” hôm nay là hành động thiết thực, thể hiện khát vọng lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt vào đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Tác phẩm "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai được lựa chọn tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước hãy là những người đi tìm kiếm và tôn vinh cái đẹp đích thực. Mỗi tác phẩm phải là kết tinh của tình yêu quê hương, đất nước, của sự thấu hiểu sâu sắc về con người và cuộc sống Việt Nam đương đại.

Hãy dấn thân vào thực tiễn, khám phá những mô hình mới, những con người mới đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước, đấu tranh chống tiêu cực, cái xấu.

Hãy sáng tạo ra các tác phẩm đạt tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật mới và phát huy trách nhiệm của những "chiến sĩ văn hóa”. Các nhà văn, các nghệ sĩ với trách nhiệm đối với Nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc và tương lai của dân tộc, cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam, để văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi".

Nhà văn Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Trần Tiến có tác phẩm được tôn vinh

Kết quả chung cuộc, lĩnh vực âm nhạc có 12 tác giả, văn học có 14 tác giả, múa có 6 tác giả, sân khấu có 18 tác giả được tôn vinh.

Cụ thể, ở lĩnh vực âm nhạc: Lá đỏ (nhạc kịch) - Đỗ Hồng Quân; Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi – Huy Du; Đường 4 mùa Xuân – Đỗ Nhuận; Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh – Xuân Hồng; Nhớ về Hà Nội – Hoàng Hiệp; Như có Bác trong ngày vui đại thắng – Phạm Tuyên; Đất nước trọn niềm vui – Hoàng Hà; Đất nước – Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tạ Hữu Yên; Giai điệu Tổ quốc – Trần Tiến; Tình em biển cả - Đức Toàn; Tổ quốc gọi tên mình – Đinh Trung Cẩn; Những bông hoa trong vườn Bác – Văn Dung.

Các tác giả, đại diện tác giả lĩnh vực múa nhận tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

Ở lĩnh vực văn học: Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh; Mình và họ - Nguyễn Bình Phương; Mẫu Thượng ngàn – Nguyễn Xuân Khánh; Mảnh đất lắm người nhiều ma – Nguyễn Khắc Trường; Mùa lá rụng trong vườn -Ma Văn Kháng; Con gái thủy thần – Nguyễn Huy Thiệp; Cỏ lau – Nguyễn Minh Châu; Cánh đồng bất tận – Nguyễn Ngọc Tư; Thời xa vắng - Lê Lựu; Bến không chồng – Dương Hướng; Đảo chìm – Trần Đăng Khoa; Những người đi tới biển - Thanh Thảo; Đường tới thành phố - Hữu Thỉnh; Tiếng hát tháng Giêng – Y Phương.

Ở lĩnh vực múa: Chuyện tình non sông – Vũ Việt Cường, Trần Kim Quy; Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn – Nguyễn Thị Hiển; Huyền thoại mẹ - Nguyễn Công Nhạc; Đất nước - Ứng Duy Thịnh; Bellet Kiều – Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Phúc Hùng; Nguồn sáng – Phạm Anh Phương, Nguyễn Hồng Phong.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các tác giả, đại diện tác giả lĩnh vực văn học nhận tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

Ở lĩnh vực sân khấu: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Lời thế thứ 9 – Lưu Quang Vũ; Bài ca giữ nước – Tào Mạt; Rừng trúc – Nguyễn Đình Thi; Hà My của tôi – Doãn Hoàng Giang; Đêm trắng – Lưu Quang Hà; Dời đô – Lê Duy Hạnh; Mùa hè ở biển, Bạch đàn liễu – Xuân Trình; Cát bụi – Triệu Huấn; Bài ca Điện Biên - Tất Đạt; Mưa đỏ - Chu Lai; Những vần thơ thép – Trần Đình Ngôn; Điều còn lại – Nguyễn Đăng Chương; Kẻ sỹ Thăng Long – Nguyễn Khắc Phục; Chói rạng sơn hà – Nguyễn Sỹ Chức; Những người mẹ - Xuân Đức; Chu Văn An- Xuân Yến; Công lý không gục ngã – Lê Chí Trung; Dạ cổ hoài lang – Thanh Hoàng.

Các tác giả, đại diện tác giả lĩnh vực Âm nhạc nhận tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

Theo BTC, sự kiện trên nhằm tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã dùng nghệ thuật để lưu giữ lịch sử, bồi đắp tâm hồn và nhân cách Việt Nam.

Củng cố niềm tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam, hun đúc tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí vươn lên của dân tộc. Góp phần khẳng định vai trò chiến lược của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển đất nước sau ngày thống nhất - khi “non sông thu về một mối”.

Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại những thành tựu lớn lao của văn học nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua - một hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh, đổi mới và khát vọng.

Biên đạo múa Tuyết Minh chia sẻ trong sự kiện tôn vinh 50 tác phẩm VHNT tiêu biểu. Ảnh: Lê Đông

Tại sự kiện, Bộ VHTTDL cũng đã chính thức phát động chương trình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuât Sống mãi với thời gian giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình nhằm hướng tới sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng - nghệ thuật cao nhằm chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945 - 2030), góp phần bồi đắp hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, khơi dậy khát vọng kiến tạo quốc gia phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.