Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 14:12 GMT+7

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

+ aA -
Hà Khiết Đan Chủ nhật, ngày 30/11/2025 14:12 GMT+7
Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa là các tác giả có tác phẩm xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) được tôn vinh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Văn học - nghệ thuật đã thực sự trở thành dòng chảy máu thịt 50 năm qua

Sáng nay (30/11), Bộ VHTTDL đã tổ chức Công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) và Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 – 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: Lê Đông

Theo BTC, gần 200 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và múa, Hội đồng bình chọn đã chọn được 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc. Các tác phẩm phản ánh sinh động những đổi thay của đất nước, những khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: “Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, văn học nghệ thuật luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Không chỉ là hoạt động sáng tạo mang tính thẩm mỹ, văn học nghệ thuật còn là sức mạnh tinh thần, góp phần định hình hệ giá trị, nuôi dưỡng bản sắc và tâm hồn dân tộc.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Đông

Trải qua các giai đoạn lịch sử, văn học nghệ thuật nước ta vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, phản ánh chân thực đời sống, bồi đắp niềm tin, nuôi dưỡng lý tưởng và khơi gợi khát vọng vươn lên.

Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều nghị quyết, chiến lược, chính sách của trung ương đã xác định rõ định hướng, tạo cơ sở chính trị - pháp lý để đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm đối với tổ quốc”.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, hành trình sáng tạo mới đang mở ra, đòi hỏi những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, giàu bản sắc, thấm đẫm tính nhân văn, tương xứng với tầm vóc thời đại. Những tác phẩm đó, không chỉ phản ánh cuộc sống, mà còn góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ ghi dấu văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập, mà còn góp phần khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và cha mình là nhạc sĩ Đỗ Nhuận đều có tác phẩm được tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

“Chúng ta kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… khắc họa chân dung con người Việt Nam thời đại mới - trí tuệ, nhân ái, bản lĩnh, đổi mới và đầy khát vọng, đồng thời tôn vinh những giá trị trường tồn của dân tộc và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy bày tỏ.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Sau khi đất nước được thống nhất, trong suốt 50 năm qua, văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã thực sự trở thành dòng chảy máu thịt, là tiếng nói của lương tri, là khí phách của dân tộc.

Các tác phẩm tiêu biểu ra đời trong giai đoạn này đã ghi lại một cách chân thực, sinh động hành trình đất nước vượt qua khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh, bao vây, cấm vận, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Văn học, nghệ thuật chính là linh hồn của văn hóa, là một trong những động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Nghệ sĩ "đanh đá nhất màn ảnh" Thanh Tú khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa "nổi hết da gà"

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng, buổi lễ công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc hôm nay không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là hành động tri ân sâu sắc, từ trái tim đến trái tim, của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã hiến dâng tài năng, trí tuệ và cả cuộc đời mình để “kết tinh hồn thiêng sông núi” vào từng nét chữ, từng nốt nhạc, từng vở diễn...

Đó là sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng, những sáng tạo không mệt mỏi đã bồi đắp nên bản lĩnh, khí phách, tâm hồn Việt Nam. Và hơn hết, đây là sự tri ân chân thành nhất tới hàng triệu nhân dân, độc giả, khán giả - những người đã giữ gìn, trao truyền và biến những tác phẩm này trở thành di sản chung, thực sự sống động trong đời sống tinh thần của dân tộc.

Đồng thời, cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” hôm nay là hành động thiết thực, thể hiện khát vọng lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt vào đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Tác phẩm "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai được lựa chọn tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước hãy là những người đi tìm kiếm và tôn vinh cái đẹp đích thực. Mỗi tác phẩm phải là kết tinh của tình yêu quê hương, đất nước, của sự thấu hiểu sâu sắc về con người và cuộc sống Việt Nam đương đại.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực nhập viện cấp cứu, nhận mình sống ẩu với bản thân

Hãy dấn thân vào thực tiễn, khám phá những mô hình mới, những con người mới đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước, đấu tranh chống tiêu cực, cái xấu.

Hãy sáng tạo ra các tác phẩm đạt tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật mới và phát huy trách nhiệm của những "chiến sĩ văn hóa”. Các nhà văn, các nghệ sĩ với trách nhiệm đối với Nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc và tương lai của dân tộc, cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam, để văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi".

Nhà văn Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Trần Tiến có tác phẩm được tôn vinh

Kết quả chung cuộc, lĩnh vực âm nhạc có 12 tác giả, văn học có 14 tác giả, múa có 6 tác giả, sân khấu có 18 tác giả được tôn vinh.

Cụ thể, ở lĩnh vực âm nhạc: Lá đỏ (nhạc kịch) - Đỗ Hồng Quân; Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi – Huy Du; Đường 4 mùa Xuân – Đỗ Nhuận; Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh – Xuân Hồng; Nhớ về Hà Nội – Hoàng Hiệp; Như có Bác trong ngày vui đại thắng – Phạm Tuyên; Đất nước trọn niềm vui – Hoàng Hà; Đất nước – Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tạ Hữu Yên; Giai điệu Tổ quốc – Trần Tiến; Tình em biển cả - Đức Toàn; Tổ quốc gọi tên mình – Đinh Trung Cẩn; Những bông hoa trong vườn Bác – Văn Dung.

Các tác giả, đại diện tác giả lĩnh vực múa nhận tôn vinh. Ảnh: Lê Đông
Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90

Ở lĩnh vực văn học: Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh; Mình và họ - Nguyễn Bình Phương; Mẫu Thượng ngàn – Nguyễn Xuân Khánh; Mảnh đất lắm người nhiều ma – Nguyễn Khắc Trường; Mùa lá rụng trong vườn -Ma Văn Kháng; Con gái thủy thần – Nguyễn Huy Thiệp; Cỏ lau – Nguyễn Minh Châu; Cánh đồng bất tận – Nguyễn Ngọc Tư; Thời xa vắng - Lê Lựu; Bến không chồng – Dương Hướng; Đảo chìm – Trần Đăng Khoa; Những người đi tới biển - Thanh Thảo; Đường tới thành phố - Hữu Thỉnh; Tiếng hát tháng Giêng – Y Phương.

Ở lĩnh vực múa: Chuyện tình non sông – Vũ Việt Cường, Trần Kim Quy; Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn – Nguyễn Thị Hiển; Huyền thoại mẹ - Nguyễn Công Nhạc; Đất nước - Ứng Duy Thịnh; Bellet Kiều – Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Phúc Hùng; Nguồn sáng – Phạm Anh Phương, Nguyễn Hồng Phong.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các tác giả, đại diện tác giả lĩnh vực văn học nhận tôn vinh. Ảnh: Lê Đông

Ở lĩnh vực sân khấu: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Lời thế thứ 9 – Lưu Quang Vũ; Bài ca giữ nước – Tào Mạt; Rừng trúc – Nguyễn Đình Thi; Hà My của tôi – Doãn Hoàng Giang; Đêm trắng – Lưu Quang Hà; Dời đô – Lê Duy Hạnh; Mùa hè ở biển, Bạch đàn liễu – Xuân Trình; Cát bụi – Triệu Huấn; Bài ca Điện Biên - Tất Đạt; Mưa đỏ - Chu Lai; Những vần thơ thép – Trần Đình Ngôn; Điều còn lại – Nguyễn Đăng Chương; Kẻ sỹ Thăng Long – Nguyễn Khắc Phục; Chói rạng sơn hà – Nguyễn Sỹ Chức; Những người mẹ - Xuân Đức; Chu Văn An- Xuân Yến; Công lý không gục ngã – Lê Chí Trung; Dạ cổ hoài lang – Thanh Hoàng.

Các tác giả, đại diện tác giả lĩnh vực Âm nhạc nhận tôn vinh. Ảnh: Lê Đông
Vì sao Lý Hùng vắng mặt trong buổi hội ngộ “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh” Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương?

Theo BTC, sự kiện trên nhằm tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã dùng nghệ thuật để lưu giữ lịch sử, bồi đắp tâm hồn và nhân cách Việt Nam.

Củng cố niềm tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam, hun đúc tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí vươn lên của dân tộc. Góp phần khẳng định vai trò chiến lược của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển đất nước sau ngày thống nhất - khi “non sông thu về một mối”.

Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại những thành tựu lớn lao của văn học nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua - một hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh, đổi mới và khát vọng.

Biên đạo múa Tuyết Minh chia sẻ trong sự kiện tôn vinh 50 tác phẩm VHNT tiêu biểu. Ảnh: Lê Đông

Tại sự kiện, Bộ VHTTDL cũng đã chính thức phát động chương trình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuât Sống mãi với thời gian giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình nhằm hướng tới sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng - nghệ thuật cao nhằm chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945 - 2030), góp phần bồi đắp hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, khơi dậy khát vọng kiến tạo quốc gia phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Tham khảo thêm

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực nhập viện cấp cứu, nhận mình sống ẩu với bản thân

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực nhập viện cấp cứu, nhận mình sống ẩu với bản thân

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90

Nghệ sĩ 'đanh đá nhất màn ảnh' Thanh Tú khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa 'nổi hết da gà'

Nghệ sĩ "đanh đá nhất màn ảnh" Thanh Tú khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa "nổi hết da gà"

Nghệ sĩ Nhân dân được xem “nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu”, ước mơ thành nhà báo nhưng lại thành nghệ sĩ tên tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân được xem “nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu”, ước mơ thành nhà báo nhưng lại thành nghệ sĩ tên tuổi

Vì sao Lý Hùng vắng mặt trong buổi hội ngộ “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh” Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương?

Vì sao Lý Hùng vắng mặt trong buổi hội ngộ “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh” Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thu Uyên nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp thanh lịch. Ít ai biết, cô học thạc sĩ tại Mỹ, từng là giảng viên đại học.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Mỹ nhân Việt đầu tiên được mệnh danh siêu mẫu chia sẻ về 9 năm mòn mỏi mong có con

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân Việt đầu tiên được mệnh danh siêu mẫu chia sẻ về 9 năm mòn mỏi mong có con

Người đẹp Việt nhiều lần là Thủ khoa, vừa nhận học bổng Tiến sĩ tại trường Đại học danh tiếng

Văn hóa - Giải trí
Người đẹp Việt nhiều lần là Thủ khoa, vừa nhận học bổng Tiến sĩ tại trường Đại học danh tiếng

Đọc thêm

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam
Kinh tế

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Kinh tế

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm
Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm

Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra nhiều lần có thể là tín hiệu sớm liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở thận. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại
Kinh tế

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/12, sau gần nửa năm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Nhà nông

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Nhà nông

JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh.

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi 'tẩy chay' vì nhãn mác 'xúc phạm' phụ nữ
Xã hội

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

Xã hội

Một thương hiệu thời trang nam ở Trung Quốc gặp rắc rối sau khi bị tố phân biệt đối xử với phụ nữ qua một nhãn hướng dẫn giặt trên sản phẩm.

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất với thành phần hơn 180 thành viên, nhằm bảo đảm quy trình xây dựng bảng giá đất mới đúng luật, khách quan và sát thực tiễn.

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Vào tiệm vàng Kim Yến, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Huy vờ mua 2 dây lắc vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng rồi giật, tháo chạy.

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn
Nhà nông

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn

Nhà nông

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 30/9/2025 tổng nguồn vốn giải ngân là 175.066/555.629 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 152.938 triệu đồng và vốn sự nghiệp 22.128 triệu đồng và phấn đấu cuối năm nay giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Châu Âu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga và vấn đề trong giai đoạn tiếp theo sẽ là liệu có thể bảo vệ châu lục khỏi bị hủy diệt hay không - Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho
Thể thao

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho

Thể thao

Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Ở pha kiến tạo, tài năng trẻ này đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho...

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân

Chuyển động Sài Gòn

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ quầy pha chế, khiến hàng chục khách và nhân viên trong quán cà phê tại phường Bình Tân, TP.HCM phải bỏ chạy tán loạn ra ngoài, may mắn không có thương vong về người.

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng
Xã hội

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

Xã hội

Sáng 2/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang điều tra vụ việc một học sinh nam bị nhóm bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng, xảy ra tại Trường THPT Hòn Đất.

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối

Nhà đất

Trên khu đất 400 m2, ngôi nhà 3 tầng dành cho hai thế hệ được hoàn thiện với ngân sách khoảng 13 tỷ đồng, mang phong cách tối giản - sáng thoáng, tối ưu diện tích và tạo không gian sống gắn kết trong khối kiến trúc hiện đại.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm, đặc biệt cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?
Văn hóa - Giải trí

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với rapper Suboi ra mắt video âm nhạc (MV) “Never Before” .

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới
Gia đình

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới

Gia đình

Trong 7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm nhưng khôn ngoan sẽ biết tận dụng khả năng quan sát và thấu hiểu để kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau.

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo 'nóng'
Kinh tế

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo "nóng"

Kinh tế

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, trong giai đoạn 11 tháng năm 2025, hành khách qua các sân bay tăng trưởng mạnh mẽ, không để xảy ra tai nạn hàng không, công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục.

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?
Kinh tế

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?

Kinh tế

Từ một 'mảng màu' mới trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hòa Phát, sau 10 năm, nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép.

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi 'trung thọ', phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều
Tin tức

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi "trung thọ", phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều

Tin tức

Phân tích thực trạng nam giới thường lơ là chăm sóc bản thân và kìm nén cảm xúc dẫn đến tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới khoảng 5 năm, đại biểu Tô Ái Vang cảnh báo nếu không có chiến lược can thiệp y tế chuyên biệt, xã hội sẽ thiếu hụt trụ cột ở độ tuổi "trung thọ", dẫn tới sự mất cân bằng giới và cảnh cô đơn của phụ nữ tuổi xế chiều.

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn đã chia sẻ về áp lực vượt qua thành công cũ và lý do chọn định dạng web series ngắn 5 phút với bộ phim mới.

Nga không còn lựa chọn nào khác
Thế giới

Nga không còn lựa chọn nào khác

Thế giới

Châu Âu đã thừa nhận họ không có tiền cho Ukraine và sẽ không bao giờ có, tạp chí Poitico của châu Âu đã công khai khuyên Kiev nên nhượng bộ: "Đây (kế hoạch hoà bình của Mỹ) là điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng".

Năm 1471, vua nhà Hậu Lê lập phủ Hoài Nhơn, năm 1602 chúa Nguyễn đổi thành phủ Quy Nhơn, tên Bình Định có từ năm nào?
Nhà nông

Năm 1471, vua nhà Hậu Lê lập phủ Hoài Nhơn, năm 1602 chúa Nguyễn đổi thành phủ Quy Nhơn, tên Bình Định có từ năm nào?

Nhà nông

Tháng 7/1471, vua nhà Hậu Lê cho lập phủ Hoài Nhơn gồm ba huyện là Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Từ đó người Việt bắt đầu tiến vào sinh sống trên vùng đất Bình Định ngày nay. Những năm gần đây, Bình Định được ví như “ngôi sao nối ngôi” trên bản đồ du lịch miền Trung, trong đó thành phố Quy Nhơn vinh dự nằm trong top 20 điểm du lịch trải nghiệm hàng đầu thế giới năm 2020.

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu
Doanh nghiệp

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu

Doanh nghiệp

Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.

Gen Z nhấn nút bình yên: Giải nhiệt stress để tinh thần sảng khoái
Doanh nghiệp

Gen Z nhấn nút bình yên: Giải nhiệt stress để tinh thần sảng khoái

Doanh nghiệp

Giữa nhịp sống vội vã và áp lực deadline, Gen Z đang tự viết lại định nghĩa về thành công. Lương, thưởng không còn là tất cả, điều quan trọng hơn là quyền được làm chủ nhịp sống của chính mình.

PVFCCo - Phú Mỹ sẻ chia cùng đồng bào miền Trung và Tây Nguyên
Xã hội

PVFCCo - Phú Mỹ sẻ chia cùng đồng bào miền Trung và Tây Nguyên

Xã hội

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung và Tây Nguyên. Dù cũng chịu tác động của thiên tai, song các đơn vị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) vẫn đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ bằng những hành động sẻ chia kịp thời và thiết thực.

Tin sáng (2/12): HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam “lộ bài”?
Thể thao

Tin sáng (2/12): HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam “lộ bài”?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam “lộ bài”?; 2 thủ môn dự bị muốn rời Man City; M.U có thể chiêu mộ Conor Gallagher; Arsenal sắp có cặp song sinh người Ecuador; Bạn gái cũ của Cristiano Ronaldo khiến Vinicius gặp rắc rối.

Bộ Chính trị: Thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên KHCN cao
Tin tức

Bộ Chính trị: Thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên KHCN cao

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên đầu tư, thử nghiệm, thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên khoa học - công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu trong mọi khâu của quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến, logistics và thương mại.

Nghệ An: 'Sống khổ' bên trạm nghiền xi măng, 11 hộ dân chờ được di dời suốt 10 năm
Bạn đọc

Nghệ An: "Sống khổ" bên trạm nghiền xi măng, 11 hộ dân chờ được di dời suốt 10 năm

Bạn đọc

Hàng ngày phải chịu đựng tiếng ồn và khói bụi từ trạm nghiền xi măng Sông Lam, 11 hộ dân tại xóm Hải Thịnh (xã Hải Lộc, Nghệ An) vẫn chưa được di dời. Nhiều lần người dân kiến nghị, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa thể bố trí kinh phí bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam: Làm du lịch trên đất nông nghiệp còn gặp vướng mắc
Nhà nông

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam: Làm du lịch trên đất nông nghiệp còn gặp vướng mắc

Nhà nông

Nhiều nông dân làm nông nghiệp xanh, làm du lịch nông nghiệp ở Hải Phòng có các băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại