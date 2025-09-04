Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Nhà nông
Thứ năm, ngày 04/09/2025 13:25 GMT+7

Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng

+ aA -
Tuệ Linh Thứ năm, ngày 04/09/2025 13:25 GMT+7
Ngày 4/9, Hạt Kiểm lâm khu vực VII, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành chức năng và người dân thả hai cá thể cu li nhỏ quý hiếm về với môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Clip: Hạt Kiểm lâm khu vực VII, tỉnh Tuyên Quang vừa thả 2 con cu li nhỏ quý hiếm về môi trường tự nhiên. Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.
Ở nơi này của Lào Cai, ai ngờ lại trúng đậm khi nuôi con vật lột xác 4 lần trong vòng đời ngắn

Trưa ngày 4/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đào Duy Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang xác nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực VII, tỉnh Tuyên Quang vừa thả 2 cá thể cu li nhỏ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Được biết, trước đó vào ngày 1/9, anh Lương Văn Bình, một người dân tại xã Tân Trào đã tình cờ phát hiện hai con cu li nhỏ đang bò trên đường tại khu vực đồi của Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Mặc dù đã cố gắng xua đuổi, nhưng hai con cu li này vẫn không chịu rời đi. Nhận thấy chúng có thể gặp nguy hiểm, anh Bình đã nhanh chóng đưa chúng về và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực VII.

Hạt Kiểm lâm khu vực VII, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành chức năng và người dân giải cứu và thả hai con cu li nhỏ quý hiếm về với môi trường tự nhiên. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.

Qua kiểm tra, hai con cu li này có trọng lượng khoảng 400g và được xác định thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.

Hai con cu li được thả về rừng tự nhiên an toàn. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.

Sau ba ngày chăm sóc và theo dõi sức khỏe, Hạt Kiểm lâm khu vực VII đã quyết định thả chúng trở lại khu rừng tự nhiên, nơi chúng có thể sống an toàn và sinh sản.

Trứng gà bất ngờ tăng giá "cái vù", nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian "bí bách"

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực VII đã thực hiện việc thả tổng cộng bốn con động vật hoang dã quý hiếm về rừng, bao gồm cu li nhỏ, rùa bốn mắt và khỉ. Đây là một nỗ lực quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.

Việc làm kịp thời và đầy trách nhiệm của anh Lương Văn Bình cùng với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Kiểm lâm không chỉ là một hành động đẹp mà còn là lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ những loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Tham khảo thêm

Khu rừng này ở Tuyên Quang la liệt cây cổ thụ hình thù kỳ dị, dân canh giữ như báu vật của làng

Khu rừng này ở Tuyên Quang la liệt cây cổ thụ hình thù kỳ dị, dân canh giữ như báu vật của làng

Tuyên Quang: Lạ kì hoa lan đột biến đắt hơn cả kim cương, người có hoa không thuộc Hội sinh vật cảnh?

Tuyên Quang: Lạ kì hoa lan đột biến đắt hơn cả kim cương, người có hoa không thuộc Hội sinh vật cảnh?

Chuyện lạ Tuyên Quang: Một nông dân có biệt tài chữa bệnh cho cá đặc sản bằng rau sam, củ tỏi

Chuyện lạ Tuyên Quang: Một nông dân có biệt tài chữa bệnh cho cá đặc sản bằng rau sam, củ tỏi

Chuyện lạ ở Tuyên Quang: Đem cỏ dại trồng kín vườn cam

Chuyện lạ ở Tuyên Quang: Đem cỏ dại trồng kín vườn cam

Than trắng là than gì, đốt từ củi cây gì mà anh này ở Tuyên Quang bán than sang Hàn Quốc, Nhật Bản?

Than trắng là than gì, đốt từ củi cây gì mà anh này ở Tuyên Quang bán than sang Hàn Quốc, Nhật Bản?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Ngay từ năm 2019, trên địa bàn huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu…của tỉnh Sóc Trăng cũng đã có hộ liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa kỹ sinh vật Thăng Long nuôi cá rô phi để chế biến xuất khẩu.

Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Nhà nông
Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Nhà nông
Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Vì sao 564 thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng phải đổi tên sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng?

Nhà nông
Vì sao 564 thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng phải đổi tên sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng?

Cấp "hộ chiếu" cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu

Nhà nông
Cấp 'hộ chiếu' cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu

Đọc thêm

Quay phim Vũ Trung Kiên của VTV: “Quay cảnh bay trên bầu trời dịp A80 là những thử thách đặc biệt”
Văn hóa - Giải trí

Quay phim Vũ Trung Kiên của VTV: “Quay cảnh bay trên bầu trời dịp A80 là những thử thách đặc biệt”

Văn hóa - Giải trí

Quay phim Vũ Trung Kiên - người đứng sau những khuôn hình của màn trình diễn 30 máy bay dịp A80 đã có những chia sẻ về hậu trường thực hiện nhiệm vụ.

TP.HCM đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu, bàn về chuyển đổi xanh và số
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu, bàn về chuyển đổi xanh và số

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đăng cai họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12. Đây là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng TPO.

Ở nơi này của Lào Cai, ai ngờ lại trúng đậm khi nuôi con vật lột xác 4 lần trong vòng đời ngắn
Nhà nông

Ở nơi này của Lào Cai, ai ngờ lại trúng đậm khi nuôi con vật lột xác 4 lần trong vòng đời ngắn

Nhà nông

Nhiều hộ nông dân ở một số địa phương trong tỉnh Lào Cai (địa bàn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trước thời điểm sáp nhập) đang chuyển hướng sang nuôi dế mèn, một mô hình chăn nuôi mới với con vật nuôi mới, thân thiện với môi trường, dễ triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế.

Tuyển thủ Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA là ai?
Thể thao

Tuyển thủ Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA là ai?

Thể thao

Reon Moore là tiền đạo người Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA hồi giữa tháng 8/2025.

Xử phạt, dừng hoạt động 2 tháng cơ sở nấu ăn gây ngộ độc làm 131 người phải đi cấp cứu
Xã hội

Xử phạt, dừng hoạt động 2 tháng cơ sở nấu ăn gây ngộ độc làm 131 người phải đi cấp cứu

Xã hội

Ngoài bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng, chủ cơ sở kinh doanh ăn uống là bà Nguyễn Thị Hiền, còn phải hỗ trợ chi trả chi phí điều trị cho 131 người bị ngộ độc.

Bảo Anh: 'Câu chuyện giữa tôi và Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại'
Văn hóa - Giải trí

Bảo Anh: "Câu chuyện giữa tôi và Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại"

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bảo Anh mới đây đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân liên quan đến những ồn ào giữa cô và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Nữ ca sĩ cho biết đã nhiều lần đắn đo trước khi quyết định lên tiếng với mong muốn câu chuyện kết thúc.

TP.HCM kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

Mục đích của việc kiểm tra, nhằm nắm bắt tình hình triển khai công tác thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP.HCM trong năm 2025.

Triệu Vy tái xuất giữa biến cố
Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy tái xuất giữa biến cố

Văn hóa - Giải trí

Sau bốn năm vắng bóng khỏi làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên Triệu Vy bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch tại Tân Cương.

Dự thảo hạn mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100km với ô tô con: Nhà sản xuất xe chạy xăng, dầu 'đau đầu'?
Kinh tế

Dự thảo hạn mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100km với ô tô con: Nhà sản xuất xe chạy xăng, dầu "đau đầu"?

Kinh tế

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng mục tiêu giảm CAFC xuống 4,83 lít/100km vào năm 2030 gây quan ngại lớn từ các nhà sản xuất xe ô tô. Tuy nhiên ở góc nhìn khác, mức tiêu thụ nhiên liệu này lại vừa mang tính ràng buộc, vừa là động lực để doanh nghiệp đổi mới và để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm tiết kiệm, thân thiện môi trường hơn.

Lào Cai: Sắp diễn ra Lễ hội khao quân đền Trung Đô ở Bảo Nhai
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Sắp diễn ra Lễ hội khao quân đền Trung Đô ở Bảo Nhai

Lào Cai thi đua yêu nước

Lễ hội khao quân đền Trung Đô, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai sắp diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể thao dân tộc đặc sắc, hấp dẫn.

Ông Putin đáp trả lời lăng mạ 'tội phạm chiến tranh' của Thủ tướng Đức Merz
Thế giới

Ông Putin đáp trả lời lăng mạ "tội phạm chiến tranh" của Thủ tướng Đức Merz

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Thủ tướng Friedrich Merz đã tìm cách chuyển trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine khỏi phương Tây sau khi nhà lãnh đạo Đức gọi ông là "tội phạm chiến tranh".

Thuê ô tô rồi đem cầm cố
Pháp luật

Thuê ô tô rồi đem cầm cố

Pháp luật

Bùi Trọng Nghĩa ở phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau thuê ô tô của người quen rồi lái đến TP.HCM cầm cố xe lấy 50 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ký ức Hà Nội: Đám cưới Hà Nội xưa qua lời kể của bà
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Đám cưới Hà Nội xưa qua lời kể của bà

Bạn đọc

Trong lời kể của bà, tôi thấy được một đám cưới không hào nhoáng nhưng đầy ắp tình yêu, tình người - một tình yêu được xây nên từ những điều giản dị, chân thành nhất...

Xăng dầu hôm nay 4/9: Đồng loạt tăng nhưng “nhẹ nhàng”
Kinh tế

Xăng dầu hôm nay 4/9: Đồng loạt tăng nhưng “nhẹ nhàng”

Kinh tế

Đúng với dự đoán của giới chuyên gia và doanh nghiệp, do giá dầu thế giới tuần qua tăng liên tiếp, giá dầu thành phẩm trong nước tại phiên điều chỉnh ngày hôm nay đồng loạt tăng.

Tiệc cưới xa hoa của 'rich kid' có 4 triệu người theo dõi
Xã hội

Tiệc cưới xa hoa của "rich kid" có 4 triệu người theo dõi

Xã hội

Ngày 28/8, Rebecca Ma - "nữ hoàng TikTok" đã tổ chức lễ cưới tại Villa Balbiano, một biệt thự tư nhân nổi tiếng bên hồ Como, Italy.

Chuyện chưa kể của bóng đá trẻ Hà Tĩnh: Thiếu sân tập, thiếu xe, thiếu dụng cụ
Thể thao

Chuyện chưa kể của bóng đá trẻ Hà Tĩnh: Thiếu sân tập, thiếu xe, thiếu dụng cụ

Thể thao

Đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, bóng đá trẻ Hà Tĩnh vẫn giành nhiều thành tích ấn tượng. Để phát triển bền vững, bóng đá trẻ đang rất cần được đầu tư sân tập, phương tiện đi lại…

Đà Nẵng: Quốc lộ 40B chậm tiến độ, không kè chắn, nên mưa là nước tràn vào nhà dân
Bạn đọc

Đà Nẵng: Quốc lộ 40B chậm tiến độ, không kè chắn, nên mưa là nước tràn vào nhà dân

Bạn đọc

Tuyến Quốc lộ 40B thi công kéo dài, thiếu thoát nước khiến nhiều hộ dân bị mưa tràn vào nhà, ảnh hưởng sinh hoạt. Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cam kết phối hợp các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, sớm bố trí vốn hoàn thiện hạ tầng.

Ở làng cổ xưa của tỉnh Thái Bình, hương ước quy định về ngôi thứ như thế nào, vì sao hương đảng như một triều đình nhỏ?
Nhà nông

Ở làng cổ xưa của tỉnh Thái Bình, hương ước quy định về ngôi thứ như thế nào, vì sao hương đảng như một triều đình nhỏ?

Nhà nông

Dưới thời phong kiến và thời thuộc Pháp, hương đảng ở các làng cổ thường được coi như một triều đình nhỏ. Việc quy định thứ bậc ngồi dự tế lễ, hội họp, ăn uống ở chốn đình trung theo tôn ti trật tự là việc rất hệ trọng của mỗi cộng đồng làng xã ở tỉnh Thái Bình.

Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung
Thế giới

Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung

Thế giới

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại.

Sự nghiệp lừng lẫy của Nghệ sĩ Nhân dân là Tiến sĩ, con quan đại thần nhà Nguyễn, em gái nguyên Tổng Giám đốc VTV
Văn hóa - Giải trí

Sự nghiệp lừng lẫy của Nghệ sĩ Nhân dân là Tiến sĩ, con quan đại thần nhà Nguyễn, em gái nguyên Tổng Giám đốc VTV

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã để lại cho đời sự nghiệp lừng lẫy với hơn 200 vở diễn, đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tên tuổi, sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ.

Taylor Swift nóng lòng muốn có con
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift nóng lòng muốn có con

Văn hóa - Giải trí

Nguồn tin thân cận cho biết Taylor Swift và Travis Kelce dự định tổ chức lễ cưới tại Rhode Island vào mùa hè tới, trong khi Taylor Swift đang nóng lòng muốn có con.

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm đề nghị truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm đề nghị truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Trần Quốc Tân, cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, về các tội "Trốn thuế" và "Không chấp hành án".

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa 'thâu tóm' doanh nghiệp Úc
Kinh tế

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa "thâu tóm" doanh nghiệp Úc

Kinh tế

Bên cạnh vị thế là nhà xuất khẩu hoa hàng đầu Việt Nam, Dalat Hasfarm còn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn về vốn của một nhà đầu tư đến từ Mỹ.

Vì sao Gia Cát Lượng chọn Mã Đại là người chém Ngụy Diên?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Gia Cát Lượng chọn Mã Đại là người chém Ngụy Diên?

Đông Tây - Kim Cổ

Sở dĩ Mã Đại được giao cho nhiệm vụ này là bởi ông sở hữu những đặc điểm tính cách mà ít ai trong số các tướng lĩnh Thục Hán lúc bấy giờ có được.

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Giảm nghèo nông thôn

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Giảm nghèo nông thôn

Quảng Ninh, miền đất địa đầu phía đông bắc tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mà còn là kho tàng văn hóa dân tộc thiểu số đa dạng, phong phú. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nhanh chóng, tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực biến những giá trị văn hóa độc đáo này thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine
Thế giới

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine

Thế giới

"Liên minh những người sẵn sàng" đã đi vào ngõ cụt về vấn đề gửi quân đến Ukraine, cố gắng đạt được một lập trường cụ thể từ Mỹ, tờ El Pais đưa tin, trích dẫn lời một nhà ngoại giao Đức.

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia
Kinh tế

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia

Kinh tế

Sáng 4/9, nguồn điện từ lưới điện quốc gia đã chính thức kết nối và phục vụ đặc khu Côn Đảo, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đặc khu thuộc TP.HCM.

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia
Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia

Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch cùng diễn ra tại TP.HCM ngày 4/6, quy tụ hàng trăm đối tác, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia.

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85

Văn hóa - Giải trí

Theo thông tin từ gia đình, đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã qua đời lúc 19h55 tối 3/9 tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

5

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam