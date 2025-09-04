Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng

Quay phim Vũ Trung Kiên của VTV: “Quay cảnh bay trên bầu trời dịp A80 là những thử thách đặc biệt”
Trưa ngày 4/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đào Duy Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang xác nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực VII, tỉnh Tuyên Quang vừa thả 2 cá thể cu li nhỏ quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Được biết, trước đó vào ngày 1/9, anh Lương Văn Bình, một người dân tại xã Tân Trào đã tình cờ phát hiện hai con cu li nhỏ đang bò trên đường tại khu vực đồi của Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.
Mặc dù đã cố gắng xua đuổi, nhưng hai con cu li này vẫn không chịu rời đi. Nhận thấy chúng có thể gặp nguy hiểm, anh Bình đã nhanh chóng đưa chúng về và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực VII.
Qua kiểm tra, hai con cu li này có trọng lượng khoảng 400g và được xác định thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.
Sau ba ngày chăm sóc và theo dõi sức khỏe, Hạt Kiểm lâm khu vực VII đã quyết định thả chúng trở lại khu rừng tự nhiên, nơi chúng có thể sống an toàn và sinh sản.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực VII đã thực hiện việc thả tổng cộng bốn con động vật hoang dã quý hiếm về rừng, bao gồm cu li nhỏ, rùa bốn mắt và khỉ. Đây là một nỗ lực quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.
Việc làm kịp thời và đầy trách nhiệm của anh Lương Văn Bình cùng với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Kiểm lâm không chỉ là một hành động đẹp mà còn là lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ những loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
