Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.
Ngày 19/8, lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa phương thả một con rái cá về tự nhiên.
Trước đó, khoảng 21h ngày 18/8, chị Hà Thị Thu Xuân, sinh năm 1994, trú thôn Trúc Khê, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (cũ), nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị (mới) phát hiện một con rái cá chui vào lừ (lờ bắt cá) của mình.
“Tôi thả lừ bắt cá trên con kênh cách nhà khoảng 30 mét. Đến 9 giờ tối, tôi nghe tiếng kêu nên ra xem thì phát hiện con vật lạ ở trong lừ, nó đã ăn toàn bộ cá, tôm bên trong” – chị Xuân kể.
Sau khi đưa con vật lạ vào nhà, chị Xuân lên mạng tìm hiểu thì biết đó là con rái cá, loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ.
Vì vậy, dù có người tìm đến muốn mua con rái cá với giá 5 triệu đồng nhưng chị Xuân nhất định không bán. Chị Xuân đã điện báo kiểm lâm và chính quyền địa phương để xử lý.
Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiếu Giang đã phối hợp với kiểm lâm địa phương lập biên bản tiếp nhận con rái cá nặng khoảng 2kg, còn khoẻ mạnh. Sau đó, con rái cá được thả về tự nhiên.
Con rái cá do chị Xuân phát hiện thuộc loại rái cá thường (tên quốc tế là Lutra lutra),là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB.
Loài rái cá là động vật hoang dã sống tại các đầm nước mặn và đất ngập nước ngọt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Rái cá có thể chạy trên mặt đất và bơi rất giỏi trong nước.
Qua sự việc này, cơ quan chức năng biểu dương tinh thần bảo vệ động vật hoang dã của chị Xuân.
Nhằm đa dạng hình thức phát triển kinh tế cho người dân địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, triển khai thí điểm mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn cho người dân xã Nam Bình.