Ngày 19/8, lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa phương thả một con rái cá về tự nhiên.

Con rái cá nặng khoảng 2kg được chị Hà Thị Thu Xuân (SN 1994, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) phát hiện là loài động vật hoang dã quý hiếm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Một HTX ở Cà Mau trồng loại quả ngon giàu beta-caroten, thơm khắp đồng, ra trái quá trời, bán thẳng lên TPHCM

Trước đó, khoảng 21h ngày 18/8, chị Hà Thị Thu Xuân, sinh năm 1994, trú thôn Trúc Khê, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (cũ), nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị (mới) phát hiện một con rái cá chui vào lừ (lờ bắt cá) của mình.

“Tôi thả lừ bắt cá trên con kênh cách nhà khoảng 30 mét. Đến 9 giờ tối, tôi nghe tiếng kêu nên ra xem thì phát hiện con vật lạ ở trong lừ, nó đã ăn toàn bộ cá, tôm bên trong” – chị Xuân kể.

Sau khi đưa con vật lạ vào nhà, chị Xuân lên mạng tìm hiểu thì biết đó là con rái cá, loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ.

Vì vậy, dù có người tìm đến muốn mua con rái cá với giá 5 triệu đồng nhưng chị Xuân nhất định không bán. Chị Xuân đã điện báo kiểm lâm và chính quyền địa phương để xử lý.

Có người đến hỏi mua con rái cá với giá 5 triệu đồng nhưng chị Hà Thị Thu Xuân (SN 1994, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) không bán mà báo với cơ quan chức năng để xử lý, thả về tự nhiên, đồng thời tuyên truyền người dân bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Ngọc Vũ.

Xôn xao, tò mò về một trang trại "khủng" nuôi đàn thú dữ là 9 con hổ to bự ngay giữa cánh đồng ở Thanh Hóa

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiếu Giang đã phối hợp với kiểm lâm địa phương lập biên bản tiếp nhận con rái cá nặng khoảng 2kg, còn khoẻ mạnh. Sau đó, con rái cá được thả về tự nhiên.

Con rái cá do chị Xuân phát hiện thuộc loại rái cá thường (tên quốc tế là Lutra lutra),là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB.

Loài rái cá là động vật hoang dã sống tại các đầm nước mặn và đất ngập nước ngọt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Rái cá có thể chạy trên mặt đất và bơi rất giỏi trong nước.

Qua sự việc này, cơ quan chức năng biểu dương tinh thần bảo vệ động vật hoang dã của chị Xuân.