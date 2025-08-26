Phát hiện bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trong đêm ở Huế

Ngày 26/8, UBND xã Vinh Lộc, TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo tìm thân nhân của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng một nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 2h30 ngày 21/8, người dân phát hiện trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc) có một bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi.

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn, nặng khoảng 3kg được phát hiện bị bỏ rơi trong đêm trước cổng một nhà dân ở xã Vinh Lộc, TP.Huế.

Tại thời điểm phát hiện, bé trai này khoảng 14 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, mặc áo màu vàng, mang đôi tất tay, ngoài quấn khăn màu cam.

Canh nơi phát hiện cháu bé có một cái giỏ nhựa màu xanh lam bên trong có khăn giấy, bỉm, quần áo và bình sữa.

Hiện bé trai sơ sinh đang được UBND xã Vinh Lộc tạm giao cho vợ chồng ông Hà Văn Lâm và bà Lê Thị Nở (thôn Hiền Hoà 2) chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Vinh Lộc thông báo ai là thân nhân của cháu bé thì đến cơ quan này để làm thủ thủ tục nhận lại trẻ. Trong thời gian từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/8/2025, nếu không có ai đến nhận trẻ thì UBND xã Vinh Lộc sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.