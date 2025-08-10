Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Gia đình
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 13:36 GMT+7

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm "tung đòn" khiến cả nhà sững sờ

+ aA -
Theo Thủy Tiên (Đời sống pháp luật) Chủ nhật, ngày 10/08/2025 13:36 GMT+7
Tôi không phá nát gia đình, tôi chỉ đang dọn dẹp những đổ nát mà anh đã gây ra, để xây lại cuộc đời mình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong mắt bạn bè và gia đình hai bên, chúng tôi là một hình mẫu lý tưởng. Chồng tôi, Hải, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, vẻ ngoài lịch lãm, ăn nói khéo léo và luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình.

Tôi, một giáo viên cấp hai, lui về chăm sóc hai đứa con ngoan ngoãn, một trai một gái, và vun vén cho tổ ấm mà tôi vẫn hằng tự hào. Mười hai năm hôn nhân, ngôi nhà của chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tôi đã từng tin rằng, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Cho đến một đêm cuối tuần, khi Hải đã ngủ say sau một buổi tiệc công ty, chiếc điện thoại của anh cứ liên tục sáng màn hình. Tò mò, tôi với tay lấy xem và trái tim tôi như vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó.

Không phải là những tin nhắn công việc khô khan, mà là hàng loạt những lời lẽ tình tứ, những hình ảnh thân mật của anh và một cô gái trẻ trung, xinh đẹp mà tôi chưa từng gặp mặt. Họ gọi nhau là "vợ yêu", "chồng yêu" và hẹn hò nhau ở những nơi sang trọng mà anh luôn nói với tôi là phải đi tiếp khách.

Cơn sốc ban đầu qua đi, thay vì gào khóc hay đập phá, một sự lạnh lẽo đến đáng sợ bao trùm lấy tôi. Tôi không đánh thức anh dậy, không làm ầm ĩ. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ, quay lưng về phía người đàn ông tôi đã từng yêu thương và đầu ấp tay gối, nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dài.

Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi nhận ra, ghen tuông hay khóc lóc lúc này chỉ khiến mình trở nên thảm hại và cho anh ta cơ hội để chối cãi, để bao biện. Không, tôi sẽ không cho anh ta cơ hội đó.

Những ngày sau, tôi vẫn là người vợ hiền thảo, người mẹ đảm đang. Tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh, là quần áo cho anh đi làm, vẫn mỉm cười hỏi han anh mỗi tối. Hải không hề nhận ra cơn giông tố đang cuộn trào trong lòng tôi.

Anh còn có vẻ hài lòng vì nghĩ mình đã che giấu chuyện ngoại tình quá hoàn hảo.

Trong khi đó, tôi âm thầm hành động. Tôi bí mật liên lạc với một luật sư giỏi, thu thập tất cả những bằng chứng ngoại tình của anh: từ tin nhắn, hình ảnh trong điện thoại anh, cho đến những giao dịch chuyển khoản đáng ngờ mà anh gửi cho cô nhân tình.

Tôi cũng sao kê tài sản chung, chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết cho một cuộc ly hôn mà tôi là người nắm đằng chuôi.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm "tung đòn" khiến cả nhà sững sờ - Ảnh Ảnh minh họa: AI

Ngày sinh nhật lần thứ 40 của Hải sắp đến. Anh muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn tại nhà, mời đông đủ bố mẹ hai bên, anh em, bạn bè thân thiết. Tôi vui vẻ đồng ý và còn tỏ ra rất nhiệt tình chuẩn bị.

Tôi nói với anh: "Em có một món quà đặc biệt, đảm bảo sẽ khiến anh và mọi người bất ngờ." Anh cười lớn, ôm tôi vào lòng và khen tôi là người vợ tuyệt vời nhất. Cái ôm đó khiến tôi thấy ghê tởm.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí không thể vui vẻ hơn. Mọi người ăn uống, chúc tụng, ca ngợi sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc của Hải. Khi bữa tiệc đến cao trào, tôi đứng dậy, cầm micro và nói với giọng thật dịu dàng: "Cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Bây giờ, xin mời mọi người cùng hướng lên màn hình tivi để xem món quà đặc biệt mà em đã chuẩn bị cho chồng yêu."

Hải nhìn tôi với ánh mắt tự hào. Màn hình sáng lên, đoạn video bắt đầu bằng những hình ảnh ngọt ngào của gia đình chúng tôi từ ngày cưới, khi các con chào đời... Mọi người vỗ tay tán thưởng.

Nhưng rồi, nụ cười trên môi Hải và tất cả mọi người vụt tắt. Âm nhạc lãng mạn dừng lại, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Trên màn hình, từng dòng tin nhắn mùi mẫn của anh và cô bồ hiện ra rõ mồn một. Tiếp theo là những hình ảnh họ ôm hôn nhau trong nhà hàng, khoác tay nhau đi mua sắm, thậm chí là cả hóa đơn khách sạn mang tên anh.

Không gian đặc quánh lại. Những tiếng xì xào chết lặng. Bố mẹ chồng tôi sững sờ, mặt biến sắc. Bố mẹ tôi chết lặng, ánh mắt nhìn tôi đầy thương xót. Hải đứng như trời trồng, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Tôi bình thản đặt micro xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói rành rọt nhưng sắc lạnh: "Món quà này, anh có thích không? Suốt những tháng qua, anh đã diễn quá đạt vai một người chồng chung thủy. Hôm nay, tôi chỉ giúp anh công bố 'vai diễn' khác mà anh cũng rất thành công. Đơn ly hôn và mọi bằng chứng tôi đã chuẩn bị xong. Ngôi nhà này và quyền nuôi con, tôi sẽ không nhượng bộ."

Nói rồi, tôi quay người, dắt tay hai con vào phòng, để lại sau lưng một bữa tiệc tan hoang và sự bàng hoàng tột độ của cả gia đình. Đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để tôi giành lại danh dự cho mình và bắt đầu một cuộc đời mới, không còn những dối lừa.

*Tâm sự của độc giả

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Ăn nhiều loại rau này vào những ngày hè oi bức để thanh lọc gan, giải độc và giúp ngủ ngon. Món này giòn, mềm, thanh mát, bảo vệ gan và giúp ngủ ngon.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp vượng vận quý nhân, vươn lên từ nghịch cảnh, giỏi kiếm tiền từ giữa tháng 8

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp vượng vận quý nhân, vươn lên từ nghịch cảnh, giỏi kiếm tiền từ giữa tháng 8

1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn

Gia đình
1 cây cảnh này hơn 10 chậu hoa giấy, lá đẹp, quả ngon, sân nhà mát rượi, thu hút tài lộc, may mắn

Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp thoát khỏi ràng buộc, cánh cửa tài lộc rộng mở, đón tin vui trong sự nghiệp

Loại rau hiếm có, trắng muốt, thơm phức, thanh ngọt, giòn tan, giúp thanh nhiệt, bổ phổi, xào thịt cực ngon

Gia đình
Loại rau hiếm có, trắng muốt, thơm phức, thanh ngọt, giòn tan, giúp thanh nhiệt, bổ phổi, xào thịt cực ngon

Đọc thêm

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện
Thế giới

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện

Thế giới

Liên minh các nước “tự nguyện” không muốn gửi quân đến Ukraine, tờ The Sunday Times dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và cảm xúc hòa quyện đã biến "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" thành bản hòa ca thăng hoa của 25.000 trái tim với những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô
Văn hóa - Giải trí

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô

Văn hóa - Giải trí

Tối 9/8, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TTTLVN) - công trình top 10 thế giới - đã mở màn chuỗi lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh bằng âm nhạc bùng nổ và tinh thần tự hào dân tộc dâng trào. Màn chào sân mãn nhãn đưa TTTLVN sánh ngang các “kinh đô concert” hàng đầu, góp phần nâng tầm vị thế Hà Nội trên bản đồ sự kiện toàn cầu, chính thức kích hoạt thành phố Expo đầu tiên của Việt Nam.

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86
Thể thao

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86

Thể thao

Cựu trung vệ U23 Việt Nam là Đoàn Anh Việt vừa gia nhập CLB PVF-CAND và anh sẽ cùng đội bóng mới đối diện với rất nhiều thử thách tại V.League 2025/2026.

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Các tháng đầu năm, TP.HCM đã có 106 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch
Nhà nông

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Nhà nông

Sáng 10-8, Đảng bộ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít ai biết giữa lòng Hà Nội vẫn có một ngôi đền thờ bà Chúa Kho Lý Châu Nương – nữ anh kiệt thời Trần từng một mình giữ kho lương chống giặc Nguyên, thà tuẫn tiết chứ không để mất của cải quốc gia. Từ câu chuyện bi tráng ấy, nhân dân lập đền phụng thờ, lưu truyền bao huyền tích về “nữ thần quyền” đất Thăng Long.

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi 'đi tìm con'
Văn hóa - Giải trí

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi "đi tìm con"

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/8, Ngô Thanh Vân ngập tràn trong niềm hạnh phúc sau khi thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng được một ngày.

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”
Ảnh

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Ảnh

Sáng 10/8, hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm xem công an diễu hành và màn biểu diễn võ thuật đặc sắc trong "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà
Pháp luật

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Pháp luật

Nhà của một nữ quản lý trang tin tức tổng hợp trên facebook ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị tạt mắm tôm, dầu nhớt, nghi do mâu thuẫn cá nhân.

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt
Bạn đọc

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt

Bạn đọc

Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.

Mặt mộc của Jennie
Văn hóa - Giải trí

Mặt mộc của Jennie

Văn hóa - Giải trí

Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị 'bắt cóc online' đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng
Chuyển động Sài Gòn

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị "bắt cóc online" đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, vụ việc nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam "mất tích" đã có kết quả bất ngờ. Theo thông báo chính thức từ Nhã Nam, cô Nguyễn Phương Mai đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, sự thật được tiết lộ đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim
Thể thao

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim

Thể thao

HLV Hứa Hiền Vinh, cựu cầu thủ của Công an TP.HCM tin tưởng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim như từng vô địch quốc gia năm 1995.

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”

Chuyển động Sài Gòn

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi Sunrise vừa được UBND Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) khen thưởng đột xuất khi cùng 2 du khách chung tay đào, bới cát để cứu bé trai. Hành động cứu người của anh đã góp phần lan tỏa nét đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần vì cộng đồng của người dân Côn Đảo đến du khách.

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười
Nhà nông

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười

Nhà nông

Từ ý tưởng ban đầu làm kẹo khóm để tận dụng những trái khóm Tân Phước loại 2, 3 thương lái hay chê, xhị Phạm Thị Bích Ngọc - chủ Cơ sở sản xuất kẹo khóm Tân Phước (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, Đồng Tháp) đã nâng tầm lên thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số 'ngũ quý' siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá
Kinh tế

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số "ngũ quý" siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

Kinh tế

Tuần tới từ 11-15/8/2025, Công ty Đấu giá Hợp Danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá rất nhiều biển số VIP, từ "ngũ quý", "tứ quý" cho đến "sảnh tiến", "lộc phát"...

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong
Tin tức

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tin tức

Nghe tiếng hô hoán báo cháy của người dân, 2 người chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A.L do đang ngủ say nên không kịp chạy thoát, bị bỏng nặng và tử vong.

Loại cá 'quý tộc', không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại cá "quý tộc", không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Loại cá này giàu canxi rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cũng như có lợi cho khớp của tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
Kinh tế

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Kinh tế

Nhiều dự án phát triển ngành thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu đã được chính quyền tỉnh Cà Mau lên kế hoạch thực hiện, với nguồn vốn lên đến 536 tỷ đồng.

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa
Nhà đất

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa

Nhà đất

Vụ việc một cô gái bị hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) khiến dư luận đặt câu hỏi về lối sống cộng đồng và trách nhiệm của chủ đầu tư khi an ninh tòa nhà được giao cho lực lượng bảo vệ yếu kém, hời hợt.

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đã triệu tập Đặng Chí Thành (Sn 1994), người có hành vi đấm, đá dã man cô gái ở hành lang chung cư Sky Central.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm
Nhà nông

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tìm kiếm thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, Quảng Trị.

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 10/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?
Thể thao

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?

Thể thao

Devante Cole vừa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2025/2026 của West Brom. Điều đó cho thấy, con trai Andy Cole khó có thể gia nhập CLB Công an TP.HCM như lời đồn.

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50
Xã hội

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50

Xã hội

Một người đàn ông 30 tuổi có gia đình ở Johor (Malaysia) vừa bị bắt quả tang về hành vi khalwat (ở cùng nơi kín đáo với người khác giới không phải vợ/chồng - PV) cùng một phụ nữ đơn thân 50 tuổi tại khách sạn, sau khi nói dối vợ là đi câu cá.

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang lên kế hoạch thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại trung tâm thành phố từ năm 2026. Mục tiêu chính là từng bước hạn chế xe xăng, dầu cũ không đạt chuẩn khí thải, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện "xanh" như xe điện, buýt điện...

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án
Nhà đất

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án

Nhà đất

Khu đất “vàng” ở Huế cùng các công trình xây dựng trên đất được bán đấu giá để thi hành án, trong đó có nhiều công trình không có giấy phép xây dựng.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định