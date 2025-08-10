Trong mắt bạn bè và gia đình hai bên, chúng tôi là một hình mẫu lý tưởng. Chồng tôi, Hải, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, vẻ ngoài lịch lãm, ăn nói khéo léo và luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình.

Tôi, một giáo viên cấp hai, lui về chăm sóc hai đứa con ngoan ngoãn, một trai một gái, và vun vén cho tổ ấm mà tôi vẫn hằng tự hào. Mười hai năm hôn nhân, ngôi nhà của chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tôi đã từng tin rằng, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Cho đến một đêm cuối tuần, khi Hải đã ngủ say sau một buổi tiệc công ty, chiếc điện thoại của anh cứ liên tục sáng màn hình. Tò mò, tôi với tay lấy xem và trái tim tôi như vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó.

Không phải là những tin nhắn công việc khô khan, mà là hàng loạt những lời lẽ tình tứ, những hình ảnh thân mật của anh và một cô gái trẻ trung, xinh đẹp mà tôi chưa từng gặp mặt. Họ gọi nhau là "vợ yêu", "chồng yêu" và hẹn hò nhau ở những nơi sang trọng mà anh luôn nói với tôi là phải đi tiếp khách.

Cơn sốc ban đầu qua đi, thay vì gào khóc hay đập phá, một sự lạnh lẽo đến đáng sợ bao trùm lấy tôi. Tôi không đánh thức anh dậy, không làm ầm ĩ. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ, quay lưng về phía người đàn ông tôi đã từng yêu thương và đầu ấp tay gối, nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dài.

Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi nhận ra, ghen tuông hay khóc lóc lúc này chỉ khiến mình trở nên thảm hại và cho anh ta cơ hội để chối cãi, để bao biện. Không, tôi sẽ không cho anh ta cơ hội đó.

Những ngày sau, tôi vẫn là người vợ hiền thảo, người mẹ đảm đang. Tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh, là quần áo cho anh đi làm, vẫn mỉm cười hỏi han anh mỗi tối. Hải không hề nhận ra cơn giông tố đang cuộn trào trong lòng tôi.

Anh còn có vẻ hài lòng vì nghĩ mình đã che giấu chuyện ngoại tình quá hoàn hảo.

Trong khi đó, tôi âm thầm hành động. Tôi bí mật liên lạc với một luật sư giỏi, thu thập tất cả những bằng chứng ngoại tình của anh: từ tin nhắn, hình ảnh trong điện thoại anh, cho đến những giao dịch chuyển khoản đáng ngờ mà anh gửi cho cô nhân tình.

Tôi cũng sao kê tài sản chung, chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết cho một cuộc ly hôn mà tôi là người nắm đằng chuôi.

Ngày sinh nhật lần thứ 40 của Hải sắp đến. Anh muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn tại nhà, mời đông đủ bố mẹ hai bên, anh em, bạn bè thân thiết. Tôi vui vẻ đồng ý và còn tỏ ra rất nhiệt tình chuẩn bị.

Tôi nói với anh: "Em có một món quà đặc biệt, đảm bảo sẽ khiến anh và mọi người bất ngờ." Anh cười lớn, ôm tôi vào lòng và khen tôi là người vợ tuyệt vời nhất. Cái ôm đó khiến tôi thấy ghê tởm.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí không thể vui vẻ hơn. Mọi người ăn uống, chúc tụng, ca ngợi sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc của Hải. Khi bữa tiệc đến cao trào, tôi đứng dậy, cầm micro và nói với giọng thật dịu dàng: "Cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Bây giờ, xin mời mọi người cùng hướng lên màn hình tivi để xem món quà đặc biệt mà em đã chuẩn bị cho chồng yêu."

Hải nhìn tôi với ánh mắt tự hào. Màn hình sáng lên, đoạn video bắt đầu bằng những hình ảnh ngọt ngào của gia đình chúng tôi từ ngày cưới, khi các con chào đời... Mọi người vỗ tay tán thưởng.

Nhưng rồi, nụ cười trên môi Hải và tất cả mọi người vụt tắt. Âm nhạc lãng mạn dừng lại, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Trên màn hình, từng dòng tin nhắn mùi mẫn của anh và cô bồ hiện ra rõ mồn một. Tiếp theo là những hình ảnh họ ôm hôn nhau trong nhà hàng, khoác tay nhau đi mua sắm, thậm chí là cả hóa đơn khách sạn mang tên anh.

Không gian đặc quánh lại. Những tiếng xì xào chết lặng. Bố mẹ chồng tôi sững sờ, mặt biến sắc. Bố mẹ tôi chết lặng, ánh mắt nhìn tôi đầy thương xót. Hải đứng như trời trồng, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Tôi bình thản đặt micro xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói rành rọt nhưng sắc lạnh: "Món quà này, anh có thích không? Suốt những tháng qua, anh đã diễn quá đạt vai một người chồng chung thủy. Hôm nay, tôi chỉ giúp anh công bố 'vai diễn' khác mà anh cũng rất thành công. Đơn ly hôn và mọi bằng chứng tôi đã chuẩn bị xong. Ngôi nhà này và quyền nuôi con, tôi sẽ không nhượng bộ."

Nói rồi, tôi quay người, dắt tay hai con vào phòng, để lại sau lưng một bữa tiệc tan hoang và sự bàng hoàng tột độ của cả gia đình. Đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để tôi giành lại danh dự cho mình và bắt đầu một cuộc đời mới, không còn những dối lừa.

