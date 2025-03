Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9: Hong Hwa Yeon gặp nguy hiểm, Park Hyung Sik trỗi dậy lật đổ "thế giới ngầm"?

Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8, Seo Dong Ju (Park Hyung Sik đóng) đối mặt với nguy hiểm sau khi ăn món bánh mật ong quế. Trước đó, Dong Ju vốn bị dị ứng với quế và anh cũng biết được âm mưu của Yeom Jang Seon và Heo Il Do (Lee Hae Young) - con rể của Chủ tịch Tập đoàn Daesan. Họ muốn thử Dong Joo xem có thật anh bị mất trí nhớ không. Kết quả, Dong Ju sau khi ăn bánh mật ong quế đã phải nhập viện cấp cứu với tiên lượng "không qua nổi đêm nay".

Sau khi Giám đốc Seo Dong Ju nhập viện, phía Tập đoàn Daesan đối mặt với những khó khăn, thách thức. Theo đó, Cha Guk Hee (Hong Soo Hyun đóng) - con gái thứ hai của ông Cha Gang Cheon - Chủ tịch Tập đoàn Daesan bị phóng viên vây kín và buộc phải trả lời những câu hỏi liên quan đến gia đình và công ty. Đây thực chất là kế hoạch của ông Yeom Jang Seon nhằm gây áp lực lên Chủ tịch Cha Gang Cheon khi trí nhớ của ông cũng đang có vấn đề.

Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) muốn ly hôn với cháu trai của ông Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Dù vậy, ông Cha Gang Cheon vẫn đủ tỉnh táo để đề bạt vị trưởng phòng Choi là cấp trên của Seo Dong Ju lên làm Phó Chủ tịch Tập đoàn Daesan thay vì giao trọng trách này cho con rể Heo Il Do. "Việc cậu từng là đàn em được Yeom Jang Seon cưng chiều, bây giờ chẳng còn giá trị gì với ta nữa", ông Cha Gang Cheon nói với Heo Il Do. Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn Daesan muốn Il Do hãy chứng minh bản lĩnh bằng việc đối đầu với Yeom Jang Seon.

Khép lại phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8, Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) ngỏ lời muốn ly hôn chồng. Cô chấp nhận việc mất tất cả cổ phần tại Tập đoàn Daesan. Tuy nhiên, chồng cô không đồng ý ly hôn. Mặt khác, nếu Eun Nam ly hôn thì cô sẽ phải đền bù số tiền "khủng" vì thực chất cuộc hôn nhân của cô không xuất phát từ tình yêu.

Ở diễn biến khác, Yeo Eun Nam tình cờ phát hiện ra kẻ bắn Dong Ju trên du thuyền chính là bố dượng Heo Il Do. Ngoài ra, cô cũng phát hiện người thân cận của ông Yeom Jang Seon có liên quan đến vụ tai nạn khiến sơ Agnes qua đời. Sau đó, Eun Nam quyết định gửi những hình cảnh chứng cứ cô có cho ông Yeom Jang Seon để ông ta chấp thuận việc cô ly hôn, đồng thời không phải đền số tiền "khủng".

Seo Dong Joo (Park Hyung Sik đóng) đối mặt với kẻ muốn sát hại anh chính là Heo Il Do. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Phía Dong Ju, anh may mắn thoát chết lần thứ 3 khi bắt được sát thủ và tận mắt thấy kẻ đứng sau chính là Heo Il Do.

Theo thống kê từ Nielsen Korea, tập 8 phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) của đài SBS có sự tăng trưởng tốt về tỷ suất người xem. Tác phẩm lập thành tích rating dẫn đầu trong khung giờ chiếu ngày thứ Sáu trong số các tác phẩm từ đầu năm 2025 đến nay. Cụ thể, phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8 đạt rating toàn quốc là 12,5%, tăng 112% so với tập 7.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9: Park Hyung Sik muốn lật đổ "thế giới ngầm"?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9 lên sóng vào tối mai (21/3) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ phân cảnh Yeo Eun Nam đối mặt với nguy hiểm khi đi gặp ông Yeom Jang Seon trực tiếp để đưa ra thỏa thuận vụ ly hôn của mình. "Hôm nay, Yeom Jang Seon sẽ chết. Nếu Yeo Eun Nam bỏ chạy thì sát thủ sẽ bám theo cô ta để hoàn thành nhiệm vụ", ông Yeom Jang Seon nói.

Dù gặp nguy hiểm nhưng Eun Nam vẫn nhắn nhủ người cô yêu - Seo Dong Ju: "Dong Ju đừng lo cho em, em sẽ ở nơi an toàn nhất".

Yeo Eun Nam gặp nguy hiểm sau cuộc gặp với ông Yeom Jang Seon trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9, mẹ của Eun Nam cũng phát hiện ra việc ông xã - Heo Il Do muốn sát hại Dong Ju.

Phía Giám đốc Seo Dong Ju, anh được cho là có cuộc đối đầu quyết liệt với Yeom Jang Seon. Thậm chí, Giám đốc Seo không ngần ngại thách thức "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon và cả thế lực ngầm đứng sau ông ta: "Tôi sẽ giết ông khi mạng ông có giá trị đủ lớn để thỏa mãn lòng hận thù của tôi".

Theo dõi diễn biến phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi), không ít khán giả dự đoán về nhân vật do diễn viên Park Hyung Sik đóng đã có sự vùng lên đấu tranh sau 3 lần bị những kẻ xấu có ý định sát hại. "Diễn viên đóng vai bố dượng diễn nội tâm xuất sắc khi vừa thể hiện sự hèn nhát, vừa tham vọng, vừa mưu mô"; "Cuối cùng lòng hận thù của Dong Ju đã trỗi dậy sau những đè nén, thậm chí suýt anh mất mạng. Tập 9 phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) hy vọng có những cảnh hành động, thể hiện sự thông minh luôn đi trước đối thủ của anh"... là một số những bình luận từ khán giả.

Liệu Park Hyung Sik có lật đổ được Yeom Jang Seon và cả thế lực ngầm đứng sau ông ta? (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối mai (21/3).

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9: Hong Hwa Yeon gặp nguy hiểm, Park Hyung Sik trỗi dậy lật đổ "thế giới ngầm"? (Nguồn clip: Instagram sbsdrama.official)