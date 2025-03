Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7: Park Hyung Sik tuyệt tình, "ông trùm phản diện" trả giá đắt?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 6 mở đầu với phân cảnh với Dong Ju đau đớn chống cự khi bị tra tấn người của Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) tra tấn. Tình thế bất ngờ đảo ngược khi Dong Ju phản kháng, hạ gục những kẻ đánh đập mình với mục đích bắt anh nói ra mật khẩu ngân hàng ở Thụy Sĩ. Cuối cùng, Heo Il Do (Lee Hae Young) xuất hiện giải cứu Dong Ju và đưa anh về gặp ông Cha Gang Cheon - Chủ tịch Daesan Group. Tại đây, "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon trở mặt, nồng nhiệt chào đón Dong Ju trở về sau vụ ông ta bí mật cho người bắt cóc anh.

Trong tập phim này, Dong Ju đã thẳng thắn hỏi Heo Il Do có phải là người đã bắn mình khiến ông ta "đứng ngồi không yên". Il Do cũng lợi dụng bí mật về mật khẩu tài khoản 2.000 tỷ won (khoảng 1,4 tỷ USD) chỉ có Dong Ju biết để ép Yeom Jang Seon chia tiền cho mình: "Ông có thể sẽ mất tất cả. Thà hy sinh một nửa còn hơn mất tất cả". Trước phản ứng của Il Do, Jang Seon cho biết, ông sẽ chia 10% số tiền, đổi lại cả hai cùng hợp tác để lấy được mật khẩu từ Dong Ju.

Sơ Agnes là người thân thiết với Dong Ju từ thời thơ ấu. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Dong Ju và Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh sơ Agnes gặp tai nạn trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 6. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Khép lại phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 6, Dong Ju đồng ý để Heo Il Do đưa đến bác sĩ với mong muốn khôi phục trí nhớ. Sau khi bị thôi miên, Dong Ju vẫn chưa thể nhớ ra hoàn toàn những chuyện đã qua. Trên đường trở về cùng Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) để đi gặp sơ Agnes - người thân thiết với Dong Ju từ thời thơ ấu thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Chứng kiến cảnh sơ Agnes qua đời vì tai nạn ngay trước mắt mình khiến Dong Ju bàng hoàng. Vụ tai nạn này do phía Yeom Jang Seon dàn dựng nhằm dùng cú sốc lớn để kích hoạt trí nhớ của Dong Ju.

Tập 6 phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) cũng cho thấy tác phẩm này đang thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của phim ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc là 6,1%, tăng lên khoảng 83% khi phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 6 đạt 11,2%.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7: "Ông trùm phản diện" sợ hãi vì tội ác đã gây ra, Park Hyung Sik quyết tâm trả thù

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7 lên sóng vào tối 14/3 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ phân cảnh đám tang của sơ Agnes có sự xuất hiện của Yeom Jang Seon, Dong Ju. Không thể phủ nhận cú sốc này đã đánh thức những ký ức chôn vùi bên trong Dong Ju. Trong khi đó, Yeom Jang Seon sợ hãi khi bất ngờ nhìn thấy sơ Agnes đang nhìn mình trong đám tang.

"Ông trùm phản diện" sợ hãi khi bất ngờ nhìn thấy sơ Agnes đang nhìn mình trong đám tang. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Phía Dong Ju, việc trải qua cú sốc mất đi người thân thiết đã khiến anh nhen nhóm ngọn lửa hận thù, quyết tâm truy tìm kẻ xấu. Anh âm thầm tìm dấu vết của người lái xe tải đã gây tai nạn khiến sơ Agnes qua đời. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc đối mặt với Il Do, Dong Ju nói với ông ta rằng: "Những ký ức sai lầm của anh sẽ sớm bị xóa sạch, từng thứ một".

Ở diễn biến khác, Dong Ju có cuộc trò chuyện trực tiếp với Yeo Eun Nam. Anh tâm sự, ngày quyết định đi du lịch cùng cô thì bản thân bị bắn trên du thuyền và bị mất trí nhớ sau biến cố. Đến khi cả hai cùng đi gặp sơ Agnes thì tai nạn ập đến khiến sơ Agnes qua đời. Bởi vậy, Dong Ju muốn cả hai đừng gặp nhau nữa. "Anh cảm thấy rằng, khi chúng ta ở bên nhau, chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Vì vậy, từ bây giờ, đừng gặp anh nữa... hãy quay lưng lại và sống thật tốt", Dong Ju nói với Eun Nam.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7: Park Hyung Sik quyết tâm trả thù. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Liệu ký ức của Dong Ju có trở lại sau cú sốc sơ Agnes qua đời? Dong Ju tuyệt tình với Eun Nam để tập trung cho việc báo thù?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối nay (14/3).

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7: Park Hyung Sik tuyệt tình,"ông trùm phản diện" trả giá đắt? (Nguồn clip: Instagram sbsdrama.official)