Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8: Park Hyung Sik cố tình gài bẫy Lee Hae Young để hạ gục kẻ đứng sau?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7 mở đầu với cảnh Yeom Jang Seon xuất hiện trong đám tang của sơ Agnes. Là kẻ đứng sau tai nạn này nhưng Yeom Jang Seon tỏ vẻ thương tiếc, phẫn nộ thay cho Dong Ju. "Tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Tôi sẽ không tha cho tên khốn nào đã gây ra chuyện này với chị cậu đâu", Yeom Jang Seon nói.

Tranh thủ khoảng thời gian tang lễ sơ Agnes diễn ra, Dong Ju tìm đến gã tài xế đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Anh biết được người đứng sau vụ việc này chính là Yeom Jang Seon. Cũng tại đám tang của sơ Agnes, Yeom Jang Seon bất ngờ nhìn thấy sơ đang nhìn mình khiến ông ta sợ hãi.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7: Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) phẫn nộ khi phát hiện Park Hyung Sik giữ chiếc nhẫn của tài xế. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)



Việc trải qua cú sốc mất đi người thân thiết đã khiến Dong Ju nhớ lại ký ức sau biến cố bị mất trí nhớ. Ngoài nhớ ra mật khẩu két sắt tủ rượu; két sắt đựng tiền, vàng của Chủ tịch Tập đoàn Daesan, Dong Ju cũng nhớ ra kẻ từng bắn anh trên du thuyền là Heo Il Do. Trong một phân cảnh đối mặt với con rể Tập đoàn Daesan, Dong Ju nói: "Những ký ức sai lầm của anh sẽ sớm bị xóa sạch, từng thứ một".

Khép lại phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7, Dong Ju có cuộc trò chuyện trực tiếp với Yeo Eun Nam. Dong Ju tâm sự, ngày anh quyết định đi du lịch cùng cô thì bản thân bị bắn trên du thuyền và bị mất trí nhớ sau biến cố. Đến khi cả hai cùng đi gặp sơ Agnes thì tai nạn ập đến khiến sơ Agnes qua đời. Bởi vậy, Dong Ju muốn cả hai đừng gặp nhau nữa. "Anh cảm thấy rằng, khi chúng ta ở bên nhau, chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Vì vậy, từ bây giờ, đừng gặp anh nữa... hãy quay lưng lại và sống thật tốt", Dong Ju nói với Eun Nam.

Sau cuộc gặp gỡ với Yeom Jang Seon, Dong Ju cố tình để lại chiếc nhẫn của gã tài xế như lời cảnh báo ông ta. Ngay khi phát hiện ra chiếc nhẫn này, Jang Seon phẫn nộ cử người đi lấy súng rồi đi tìm Dong Ju. Phản ứng của Dong Ju khiến ông ta ngỡ ngàng, thậm chí định quỳ xuống xin lỗi anh.

Cuối cùng, Yeom Jang Seon và Heo Il Do nghĩ ra cách thử Dong Ju bằng việc cho anh ăn bánh mật ong quế với mục đích xem anh có thật sự mất trí nhớ hay không. Biết được âm mưu này của "ông trùm phản diện", Dong Ju đã ăn bánh rồi bị dị ứng đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Dù biết âm mưu này của "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon nhưng Dong Ju vẫn ăn bánh mật ong quế khiến bản thân phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8: Park Hyung Sik cố tình gài bẫy để hạ gục kẻ đứng sau?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8 lên sóng vào tối 15/3 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ phân cảnh Dong Ju đối mặt với nguy hiểm. Anh được các bác sĩ tận tình cứu chữa tại bệnh viện, họ cho rằng: "Giám đốc Seo Dong Ju sẽ không qua nổi đêm nay".

Ở diễn biến khác, con gái của Chủ tịch Tập đoàn Daesan bị phóng viên vây kín và buộc phải trả lời những câu hỏi liên quan đến gia đình và công ty. Đây thực chất là kế hoạch của Yeom Jang Seon nhằm gây áp lực lên Chủ tịch Cha sau khi biết trí nhớ của ông đang có vấn đề. Thời điểm này, Heo Il Do bàng hoàng khi bố vợ nói: "Việc cậu từng là đàn em được Yeon cưng chiều giờ chẳng còn giá trị gì với ta nữa". Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn Daesan muốn Il Do hãy chứng minh bản lĩnh bằng việc đối đầu với Yeom Jang Seon.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7: Heo Il Do (Lee Hae Young) đứng giữa sự lựa chọn "khó nhằn" việc nên nghe theo Yeom Jang Seon hay nghe lời bố vợ. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Phía Yeom Jang Seon, ông ta ra lệnh cho Il Do: "Cậu phải giết Dong Ju, không còn đường lui đâu". Sau đó, Il Do với ánh mắt đầy hận thù, đứng bên giường bệnh của Dong Ju. Trong khi đó, Yang Yeon ngồi ở văn phòng với nụ cười đắc ý như chờ đợi kết quả từ Il Do.

Liệu Dong Ju có thoát khỏi nguy hiểm, lật ngược tình thế khiến Yeom Jang Seon phải trả giá? Heo Il Do sẽ chọn cách trung thành với bố vợ - Chủ tịch Tập đoàn Daesan hay tiếp tục nghe lệnh từ Yeom Jang Seon?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 8 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối nay (15/3).

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 7: Park Hyung Sik cố tình gài bẫy để hạ gục kẻ đứng sau? (Nguồn clip: Instagram sbsdrama.official)