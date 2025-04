Chủ trì đón tiếp, làm việc với Thượng tướng Suvon Luongbunmi và Đoàn công tác của Quốc hội Lào có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 4 huyện có đường biên giới giáp các tỉnh Bắc Lào, gồm: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, Thượng tướng Suvon Luongbunmi, các thành viên đoàn công tác của Quốc hội Lào và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên đã trao đổi kết quả trong quan hệ hợp tác giữa các tỉnh Bắc Lào với tỉnh Điện Biên. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về công tác giám sát triển khai các thỏa thuận của HĐND (gồm cả việc triển khai các dự án hợp tác chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào) góp phần giữ gìn an ninh, ổn định ở khu vực biên giới, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào. Hai bên cũng thông tin, chia sẻ kết quả triển khai các Nghị quyết của hai nước Việt Nam-Lào, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng về triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hai nước...

Khái quát điều kiện tự nhiên, các yếu tố tương đồng giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, trong đó phải kể đến đường biên giáp các tỉnh Bắc Lào, dân cư hai bên có quan hệ gần gũi, gắn bó, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định: Chính điều kiện tự nhiên là sự tiếp giáp "núi liền núi, sông liền sông" cùng với truyền thống đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc Điện Biên với nhân dân các tỉnh Bắc Lào đã góp phần quan trọng vun đắp, xây dựng tình cảm, mối quan hệ hai bên ngày càng khăng khít, gắn bó.

Thông tin tới Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một số kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên năm 2024 và quý I/2025, ông Lê Thành Đô đồng thời thông tin kết quả các hoạt động hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại nhân dân đã được tỉnh Điện Biên và 5 tỉnh Bắc Lào thực hiện. Điển hình là trên lĩnh vực kinh tế (tính từ tháng 8/2022 đến nay) tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và hoạt động trao đổi thương mại biên giới giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Phong-Sa-Ly, U-Đom-Xay, Luông-Pha Bang, ước đạt trên 140 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Lào đạt trên 50 triệu USD. Cũng thời gian này, Điện Biên đã hỗ trợ tỉnh Phong-Sa-Ly, U-Đom-Xay, Luông-Pha-Bang 2,49 tỷ đồng triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp tại các trung tâm, trại chuyển giao kỹ thuật nông - lâm nghiệp, như: Hỗ trợ giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây mắc ca, hỗ trợ đào ao nuôi cá; thực hiện mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi gà, vịt, ngan giống, hỗ trợ xây dựng tủ thuốc thú y...

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, hằng năm tỉnh Điện Biên đều hỗ trợ học bổng cho học sinh 3 tỉnh Bắc Lào (Phông-Sa-Ly, U-Đom-Xay, Luông-Pha-Bang), mỗi tỉnh 30 cán bộ, học sinh theo học hệ cao đẳng chính quy tại các trường chuyên nghiệp tại tỉnh Điện Biên và hệ đại học tại Trường Đại học Tây Bắc; hỗ trợ đào tạo trung cấp lý luận chính trị (quy mô đào tạo 15 người/khóa); bồi dưỡng, thực tế tập huấn cho cán bộ, công chức 3 tỉnh Bắc Lào 30 người/khóa/năm. Ngành Y tế hai Bên thường xuyên cử đoàn cán bộ sang trao đổi kinh nghiệm luân phiên về công tác quản lý y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, khám chữa bệnh, cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Hoạt động quốc phòng - an ninh luôn được Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào quan tâm tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục công dân hai nước tôn trọng, chấp hành pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước; chấp hành nghiêm quy chế biên giới, ổn định cuộc sống, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hạn chế tình trạng tái di cư tự do và di cư tự do mới… Công tác đối ngoại nhân dân luôn được Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân và nhân dân sang thăm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phát triển kinh tế và tìm hiểu văn hóa, truyền thống của mỗi bên; tăng cường mô hình kết nghĩa “bản - bản”, giao lưu già làng - trưởng bản khu vực biên giới củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên. Hiện nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào (riêng đoạn tỉnh Điện Biên và hai tỉnh Phong-Sa-Ly, Luông-Pha-Bang quản lý) có 8 cụm bản của Lào kết nghĩa với các xã, bản biên giới thuộc tỉnh Điện Biên.

Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã cho biết, ông rất vui mừng khi được thăm Điện Biên - mảnh đất anh hùng, nổi tiếng với Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, con người thân thiện, mến khách.

Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào quan tâm chỉ đạo và ủng hộ các tỉnh Bắc Lào cùng với tỉnh Điện Biên tăng cường trao đổi, hợp tác về một số nội dung: Tuyên truyền, giáo dục nhân dân gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào...

Về mục đích chuyến công tác của Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi, cho biết: Chuyến công tác nhằm triển khai biên bản ghi nhớ việc hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết trong năm 2024 và triển khai kết quả của việc hội đàm…

Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam và tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác nước bạn Lào, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào không ngừng được tăng cường, củng cố và đạt được các kết quả tích cực. Tỉnh Điện Biên tổ chức hội đàm thường niên ký biên bản hợp tác với 4 tỉnh (Phong-Sa-Ly, U-Đom-Xay, Luông-Pha-Bang, Luông-Nậm-Thà) và ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Bo-kẹo. Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới và cửa khẩu; hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người trái phép qua biên giới... góp phần thiết thực tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Với mong muôn các hoạt động hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của hai bên, ông Trần Quốc Cường đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào quan tâm chỉ đạo và ủng hộ các tỉnh Bắc Lào cùng với tỉnh Điện Biên tăng cường trao đổi, hợp tác về một số nội dung: Tuyên truyền, giáo dục nhân dân gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn đại biểu của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các địa phương thuộc tỉnh Điện Biên sang trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm. Thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, y tế, giáo dục, kinh tế - xã hội, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ.

Tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hai bên hợp tác đầu tư, kinh doanh, sản xuất, dịch vụ du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ; tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về ma túy, hoạt động ly khai tự trị, truy bắt các đối tượng truy nã; giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Phong-Sa-Ly, tỉnh Luông-Pha-Bang.