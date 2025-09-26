Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý triệt để tình trạng thấm, dột tại công trình khoa học trăm tỷ

Ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư Dự án sửa chữa, bảo dưỡng công trình Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo.

Theo ông Giang, phương án bảo dưỡng cần phải khắc phục triệt để tình trạng thấm, dột của công trình, theo hướng bảo tồn và giữ nguyên thiết kế kiến trúc đặc trưng của công trình.

Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, thời gian bảo hành tối thiểu 10 năm và phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương.

“Phương án cũng cần đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở nghiên cứu công nghệ chống thấm tiên tiến đã được áp dụng thành công ở các công trình có tính tương đồng”, ông Giang lưu ý.

Công trình tòa nhà chính Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (tại khu đô thị khoa học Quy Hòa) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 195 tỷ đồng, do Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Nam Ngân thi công, Sở KH&CN tỉnh Bình Định (cũ) làm chủ đầu tư. Thời điểm hình thành, đây được xem là trung tâm khám phá khoa học duy nhất ở Việt Nam.

Công trình này có 7 phòng trưng bày và nhà chiếu hình vũ trụ với diện tích 7.000m2.

Toà nhà khoa học 195 tỷ đồng bị dột... phải 'dùng xô hứng nước', ảnh chụp từ năm 2022. Ảnh tư liệu.

Giai đoạn 1 của dự án này được triển khai từ năm 2015. Từ năm 2017, công trình đã được bàn giao một phần, đưa vào sử dụng để lắp đặt các mô hình.

Năm 2019, nhà thầu bàn giao chính thức và đến năm 2022 công trình được tổ chức khánh thành. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, công trình bắt đầu xuất hiện tình trạng thấm, dột. Ngoài ra, nhiều vị trí của tòa nhà chính Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo xuất hiện các vết nứt, mảng gạch bong tróc, nền gạch lún, đứt gãy. Gây ảnh hưởng đến mỹ quan công trình, cũng như trải nghiệm của người dân và du khách đến tham quan.

Với định hướng trở thành trung tâm khoa học, trải nghiệm hàng đầu trong khu vực, công trình này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giáo dục khoa học, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện phương án sửa chữa, ưu tiên chất lượng và độ bền vững, đồng thời giữ nguyên giá trị biểu tượng về kiến trúc và chức năng giáo dục của trung tâm.