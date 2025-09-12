Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định làm thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế (Phó Trưởng ban thường trực); ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ủy viên thường trực);

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Ông Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an;

Ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công thương;

Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính tại mô hình của ông Đỗ Ngọc Hưng ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (cũ) nay là tỉnh Đồng Nai (mới). Ảnh: Quang Sung

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Điều 4 Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 18/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm; kịp thời đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý trong trường hợp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm.