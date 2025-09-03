Vào chi hội nghề nghiệp, nông dân Hà Nội cùng nhau làm giàu

Xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với thế mạnh từng địa phương

Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản xã Ứng Hoà mới (trước là xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa cũ) là điểm sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Chi hội được thành lập ngày 17/11/2021, với sự tham gia của 30 hộ gia đình hội viên nông dân.

Với tổng diện tích 38,5ha các thành viên trong chi hội chủ yếu thả nuôi các loại cá truyền thống như trắm, chép, trôi, mè. Tham gia chi hội, các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, quy trình nuôi trồng thuỷ sản đảm bảo yếu tố “3 tốt”: giống tốt, môi trường tốt, con người tốt; “4 đúng”: thả con giống đúng mật độ, cho ăn đúng liều lượng, đúng giờ, đúng chỗ.

Ngoài ra, để chủ động phòng dịch bệnh, các thành viên trong chi Hội cũng chủ động vệ sinh ao nuôi định kỳ 2 lần/tháng bằng men vi sinh, thảo dược, men đáy và các chất hóa học an toàn trong nuôi cá. Đồng thời, thường xuyên thay nước, cho máy sục hoạt động 24/24, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho cá.

Tham gia mô hình chi hội nghề nghiệp nuôi cá, nhiều nông dân Ứng Hoà, TP Hà Nội có thu nhập tốt. Ảnh: T.H

Nhờ nuôi cá bài bản, đúng kỹ thuật, các thành viên trong chi hội thu hoạch cá bình quân đạt năng suất 40 tấn/ha, tổng sản lượng hằng năm của chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản xã Ứng Hoà lên tới 1.510 tấn cá. Với giá bán bình quân 40.000 đồng/kg, tổng doanh thu năm 2024 của Chi hội đạt 61,6 tỷ đồng.

Còn tại xã Trần Phú, TP.Hà Nội, vốn có nghề làm vườn và cây cảnh truyền thống, Hội Nông dân xã đã thành lập 2 Chi hội làm vườn thôn Tân Hội và Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến. Cả 2 chi hội đều gắn với phong trào nông dân sản xuất giỏi, phát huy tiềm năng đất vườn để phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh có giá trị cao.

Anh Phùng Huy Hội – Chi hội trưởng Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến, xã Trần Phú phấn khởi cho biết: Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến có 10 thành viên đều là những nông dân có sở thích trồng và kinh doanh cây cảnh, cây bonsai. Các thành viên trong chi hội đều có thu nhập khá tốt từ trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2024 vừa qua, sản phẩm cây sanh cảnh có dáng trực cổ của Chi hội trưởng Phùng Huy Hội đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của TP Hà Nội.

Ông Lê Hoài Thi - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trần Phú cho biết: Từ khi thành lập các chi hội nghề nghiệp, hội viên nông dân được tham gia sinh hoạt theo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, cắt tỉa, ươm giống, tạo dáng cây cảnh… giá trị sản phẩm tăng, thị trường tiêu thụ mở rộng hơn.

Ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, một trong những mô hình điển hình là Chi hội nghề nghiệp sản xuất miến dong xã Ba Vì, TP.Hà Nội với 129 hội viên tham gia, tập trung chủ yếu tại thôn Minh Hồng. Từ chỗ sản xuất manh mún, thủ công, đến nay, các hộ liên kết sản xuất theo quy trình an toàn, chú trọng bảo vệ, xây dựng thương hiệu “Miến dong Minh Hồng”...

Ông Nguyễn Văn Duẩn, hội viên Chi hội chia sẻ: "Trước đây, nhà tôi làm miến nhỏ lẻ, bán lẻ ở chợ nên giá thấp và bấp bênh. Từ khi vào chi hội, được tập huấn kỹ thuật, được hướng dẫn cách xây dựng bao bì, nhãn mác, sản phẩm miến của gia đình tôi bán qua siêu thị, đơn đặt hàng quanh năm, lợi nhuận tăng gấp đôi".

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình của Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến, xã Trần Phú, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Chương.

Thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội cho biết: Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về việc “Đẩy mạnh xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp”, công tác này trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, các cơ sở Hội Nông trên địa bàn TP.Hà Nội đã xây dựng được 251 chi hội nông dân nghề nghiệp với 6.260 thành viên; 2.787 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 29.443 thành viên tham gia. Riêng năm 2024, Hội Nông dân TP.Hà Nội đã thành lập mới 56 chi hội với 1.035 hội viên và 470 tổ hội với 5.260 hội viên.

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội xây dựng được 1.024 mô hình kinh tế có hiệu quả với 16.502 hộ tham gia; xây dựng được 103 HTX và 2.668 tổ hợp tác.

Theo bà Phạm Hải Hoa, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Hà Nội đã tham gia ngày càng nhiều vào việc xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn gồm HTX, THT, Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, Chi, tổ hội nghề nghiệp, trang trại, nhóm hộ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm....

“Kinh nghiệm rút ra là sau khi các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập, Hội Nông dân thành phố Hà Nội cùng chính quyền, cơ quan chức năng tạo điều kiện để các đơn vị này hoạt động hiệu quả, như: Tạo nguồn vốn vay ưu đãi; mời các kỹ sư, chuyên gia ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ đến tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật; xây dựng các mô hình mẫu…; kết nối doanh nghiệp, HTX trong và ngoài địa phương đến liên kết sản xuất, thu mua sản phẩm” - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội chia sẻ.

Theo đó, đồng hành cùng với nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân TP.Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; công tác quản lý, tổ chức sản xuất cho 24.694 cán bộ HTX, tổ hợp tác, hội viên nông dân.

Về hỗ trợ vốn, Hội Nông dân TP.Hà Nội đang quản lý tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn TP đạt trên 828 tỷ đồng. Các cấp Hội đã triển khai cho vay 157 dự án vay vốn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX và 499 dự án xây dựng các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp với số tiền trên 496 tỷ đồng cho 11.368 hộ nông dân vay.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP.Hà Nội còn nhận ủy thách Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 4.194 tỷ đồng cho 71.604 hộ vay thuộc 1.863 Tổ Tiết kiệm vay vốn; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 1.148 tỷ 727 triệu đồng cho 10.618 hộ vay thuộc 908 tổ liên kết vay vốn; dư nợ Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đạt 27 tỷ 751 triệu đồng cho 403 hộ vay thuộc 53 Tổ Liên kết vay vốn.

“Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục chú trọng đào tạo cán bộ hội để họ hiểu rõ vai trò và ý nghĩa của chi hội, tổ hội, từ đó đổi mới cách thức hoạt động. Hướng dẫn cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp để xây dựng chi hội, tổ hội đáp ứng tiêu chí “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng ngành nghề, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi). Đẩy mạnh các chương trình tập huấn về sản xuất, quản lý chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Khai thác nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp với ngân hàng để tạo cơ chế vay vốn ưu đãi, giúp hội viên tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất”- bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.



Năm 2025 này Hội Nông dân TP.Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội khảo sát kỹ tình hình sản xuất ở từng xã để xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp phù hợp, tránh trùng lặp và phát huy rõ thế mạnh của từng vùng miền. Hội tăng cường phối hợp tập huấn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, mở rộng kênh tiêu thụ, hướng dẫn các chi hội nâng dần lên thành tổ hợp tác, HTX kiểu mới.