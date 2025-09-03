Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Hội và Cuộc sống
Thứ tư, ngày 03/09/2025 08:21 GMT+7

Vào chi hội nghề nghiệp, nông dân Hà Nội cùng nhau làm giàu

+ aA -
Thu Hà Thứ tư, ngày 03/09/2025 08:21 GMT+7
Với định hướng từ Hội Nông dân TP.Hà Nội, các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp đã trở thành cầu nối quan trọng, giữa tổ chức hội và hội viên nông dân. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 251 chi hội nông dân nghề nghiệp với gần 6.300 thành viên và 2.787 tổ hội với gần 30.000 thành viên, mở ra hướng làm giàu bền vững cho hàng nghìn hộ nông dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với thế mạnh từng địa phương

Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản xã Ứng Hoà mới (trước là xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa cũ) là điểm sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Chi hội được thành lập ngày 17/11/2021, với sự tham gia của 30 hộ gia đình hội viên nông dân.

Với tổng diện tích 38,5ha các thành viên trong chi hội chủ yếu thả nuôi các loại cá truyền thống như trắm, chép, trôi, mè. Tham gia chi hội, các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, quy trình nuôi trồng thuỷ sản đảm bảo yếu tố “3 tốt”: giống tốt, môi trường tốt, con người tốt; “4 đúng”: thả con giống đúng mật độ, cho ăn đúng liều lượng, đúng giờ, đúng chỗ.

Ngoài ra, để chủ động phòng dịch bệnh, các thành viên trong chi Hội cũng chủ động vệ sinh ao nuôi định kỳ 2 lần/tháng bằng men vi sinh, thảo dược, men đáy và các chất hóa học an toàn trong nuôi cá. Đồng thời, thường xuyên thay nước, cho máy sục hoạt động 24/24, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho cá.

Tham gia mô hình chi hội nghề nghiệp nuôi cá, nhiều nông dân Ứng Hoà, TP Hà Nội có thu nhập tốt. Ảnh: T.H

Nhờ nuôi cá bài bản, đúng kỹ thuật, các thành viên trong chi hội thu hoạch cá bình quân đạt năng suất 40 tấn/ha, tổng sản lượng hằng năm của chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản xã Ứng Hoà lên tới 1.510 tấn cá. Với giá bán bình quân 40.000 đồng/kg, tổng doanh thu năm 2024 của Chi hội đạt 61,6 tỷ đồng.

Còn tại xã Trần Phú, TP.Hà Nội, vốn có nghề làm vườn và cây cảnh truyền thống, Hội Nông dân xã đã thành lập 2 Chi hội làm vườn thôn Tân Hội và Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến. Cả 2 chi hội đều gắn với phong trào nông dân sản xuất giỏi, phát huy tiềm năng đất vườn để phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh có giá trị cao.

Anh Phùng Huy Hội – Chi hội trưởng Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến, xã Trần Phú phấn khởi cho biết: Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến có 10 thành viên đều là những nông dân có sở thích trồng và kinh doanh cây cảnh, cây bonsai. Các thành viên trong chi hội đều có thu nhập khá tốt từ trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2024 vừa qua, sản phẩm cây sanh cảnh có dáng trực cổ của Chi hội trưởng Phùng Huy Hội đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của TP Hà Nội.

Ông Lê Hoài Thi - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trần Phú cho biết: Từ khi thành lập các chi hội nghề nghiệp, hội viên nông dân được tham gia sinh hoạt theo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, cắt tỉa, ươm giống, tạo dáng cây cảnh… giá trị sản phẩm tăng, thị trường tiêu thụ mở rộng hơn.

Ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, một trong những mô hình điển hình là Chi hội nghề nghiệp sản xuất miến dong xã Ba Vì, TP.Hà Nội với 129 hội viên tham gia, tập trung chủ yếu tại thôn Minh Hồng. Từ chỗ sản xuất manh mún, thủ công, đến nay, các hộ liên kết sản xuất theo quy trình an toàn, chú trọng bảo vệ, xây dựng thương hiệu “Miến dong Minh Hồng”...

Ông Nguyễn Văn Duẩn, hội viên Chi hội chia sẻ: "Trước đây, nhà tôi làm miến nhỏ lẻ, bán lẻ ở chợ nên giá thấp và bấp bênh. Từ khi vào chi hội, được tập huấn kỹ thuật, được hướng dẫn cách xây dựng bao bì, nhãn mác, sản phẩm miến của gia đình tôi bán qua siêu thị, đơn đặt hàng quanh năm, lợi nhuận tăng gấp đôi".

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình của Chi hội cây cảnh thôn Quyết Tiến, xã Trần Phú, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Chương.

Thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội cho biết: Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về việc “Đẩy mạnh xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp”, công tác này trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, các cơ sở Hội Nông trên địa bàn TP.Hà Nội đã xây dựng được 251 chi hội nông dân nghề nghiệp với 6.260 thành viên; 2.787 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 29.443 thành viên tham gia. Riêng năm 2024, Hội Nông dân TP.Hà Nội đã thành lập mới 56 chi hội với 1.035 hội viên và 470 tổ hội với 5.260 hội viên.

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội xây dựng được 1.024 mô hình kinh tế có hiệu quả với 16.502 hộ tham gia; xây dựng được 103 HTX và 2.668 tổ hợp tác.

Theo bà Phạm Hải Hoa, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Hà Nội đã tham gia ngày càng nhiều vào việc xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn gồm HTX, THT, Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, Chi, tổ hội nghề nghiệp, trang trại, nhóm hộ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm....

“Kinh nghiệm rút ra là sau khi các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập, Hội Nông dân thành phố Hà Nội cùng chính quyền, cơ quan chức năng tạo điều kiện để các đơn vị này hoạt động hiệu quả, như: Tạo nguồn vốn vay ưu đãi; mời các kỹ sư, chuyên gia ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ đến tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật; xây dựng các mô hình mẫu…; kết nối doanh nghiệp, HTX trong và ngoài địa phương đến liên kết sản xuất, thu mua sản phẩm” - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội chia sẻ.

Theo đó, đồng hành cùng với nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân TP.Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; công tác quản lý, tổ chức sản xuất cho 24.694 cán bộ HTX, tổ hợp tác, hội viên nông dân.

Về hỗ trợ vốn, Hội Nông dân TP.Hà Nội đang quản lý tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn TP đạt trên 828 tỷ đồng. Các cấp Hội đã triển khai cho vay 157 dự án vay vốn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX và 499 dự án xây dựng các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp với số tiền trên 496 tỷ đồng cho 11.368 hộ nông dân vay.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP.Hà Nội còn nhận ủy thách Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 4.194 tỷ đồng cho 71.604 hộ vay thuộc 1.863 Tổ Tiết kiệm vay vốn; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 1.148 tỷ 727 triệu đồng cho 10.618 hộ vay thuộc 908 tổ liên kết vay vốn; dư nợ Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đạt 27 tỷ 751 triệu đồng cho 403 hộ vay thuộc 53 Tổ Liên kết vay vốn.

“Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục chú trọng đào tạo cán bộ hội để họ hiểu rõ vai trò và ý nghĩa của chi hội, tổ hội, từ đó đổi mới cách thức hoạt động. Hướng dẫn cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp để xây dựng chi hội, tổ hội đáp ứng tiêu chí “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng ngành nghề, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi). Đẩy mạnh các chương trình tập huấn về sản xuất, quản lý chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Khai thác nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp với ngân hàng để tạo cơ chế vay vốn ưu đãi, giúp hội viên tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất”- bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

Năm 2025 này Hội Nông dân TP.Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội khảo sát kỹ tình hình sản xuất ở từng xã để xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp phù hợp, tránh trùng lặp và phát huy rõ thế mạnh của từng vùng miền. Hội tăng cường phối hợp tập huấn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, mở rộng kênh tiêu thụ, hướng dẫn các chi hội nâng dần lên thành tổ hợp tác, HTX kiểu mới.

Tham khảo thêm

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày 'thùm thụp' khắp núi rừng

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày "thùm thụp" khắp núi rừng

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Trồng thứ quả lắm mắt, nông dân Hải Phòng thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha

Trồng thứ quả lắm mắt, nông dân Hải Phòng thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ nhân nông dân "thổi hồn" cho lá thốt nốt miền Tây bằng bút lửa, vẽ hơn 50.000 bức tranh về Bác Hồ, Bác Tôn

Với nghệ nhân Võ Văn Tạng, lá thốt nốt không chỉ là một loài cây đặc trưng của vùng Bảy Núi, An Giang mà còn là “vải” để ông kể câu chuyện về quê hương, về những vị lãnh tụ kính yêu. Hơn 25 năm gắn bó với nghề, ông Tạng đã tạo nên một thương hiệu tranh bút lửa vẽ trên lá thốt nốt độc đáo, mà trong đó, hơn 50.000 bức tranh về Bác Hồ và Bác Tôn là những tác phẩm tâm huyết nhất của ông.

Nông dân tự hào khi xem Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh, kỳ vọng đột phá cho nông nghiệp Việt Nam
5

Hội và Cuộc sống
Nông dân tự hào khi xem Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh, kỳ vọng đột phá cho nông nghiệp Việt Nam

Sức sống mới trên vùng đất "thép", căn cứ cách mạng tỉnh An Giang

Hội và Cuộc sống
Sức sống mới trên vùng đất 'thép', căn cứ cách mạng tỉnh An Giang

Đọc thêm

Né 'Mưa đỏ', hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Né "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Tránh cạnh tranh phòng vé với "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt ra rạp sau Quốc khánh 2/9 gồm: "Cô dâu ma", "Phá đám: Sinh nhật mẹ" và "Có chơi có chịu".

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”
Thể thao

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”

Thể thao

Hôm qua (2/9), tại Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra buổi họp báo trước các trận đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 – Bảng C. HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về đối thủ, tình hình lực lượng cũng như sự chuẩn bị của toàn đội.

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO
Thế giới

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO

Thế giới

Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis đã bày tỏ quan điểm này trên mạng xã hội X rằng Phương Tây sẽ thua trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ
Nhà nông

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật( Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đàm phán với Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) cho phép sử dụng biện pháp xử lý gia nhiệt đối với trái thanh long tươi trước khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến
Văn hóa - Giải trí

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Trí Minh – em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đã có những chia sẻ đầy xúc động về những câu chuyện của bố, dự án âm nhạc tri ân.

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?
Nhà nông

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?

Nhà nông

Xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ đang phục tráng một giống lúa nếp cổ, đã có hàng trăm năm nay, hạt gạo dẻo, thơm, có vị ngọt thanh.

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng
Gia đình

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng

Gia đình

3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi trảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập
Giảm nghèo nông thôn

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn

Sau sáp nhập hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được đặt trong nhóm nhiệm vụ ưu tiên. Đặc biệt, đề án xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nghèo.

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ
Nhà nông

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ

Nhà nông

Từ nương chè bị lãng quên đến chinh phục nhiều thị trường khó tính, câu chuyện của chị Lê Thị Hồng Phương là một bản hòa ca của đam mê, bản lĩnh và khát vọng hồi sinh giống chè tím quý hiếm Phú Thọ, góp phần đưa sản phẩm chè Việt vươn tầm thế giới.

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân 'chôn chân' nhiều giờ trên đường
Chuyển động Sài Gòn

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân "chôn chân" nhiều giờ trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân đồng loạt trở lại làm việc, đi học.

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?
Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?

Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh là trận đấu thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội về mọi mặt để có thể hướng tới một chiến thắng đậm.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026
Xã hội

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Xã hội

Năm học 2025-2026, học sinh - sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ Ngân sách nhà nước.

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine
Thế giới

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng

Kinh tế

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.814 đồng (mua) và 26.914 đồng (bán), tăng lần lượt 12 đồng và 32 đồng so với sáng qua.

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên
Nhà nông

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên

Nhà nông

Trong dịp Quốc khánh 2/9, buôn AKô Dhông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trở thành tâm điểm thu hút du khách. Hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về “ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên” để thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của người Ê Đê.

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm
Văn hóa - Giải trí

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm

Văn hóa - Giải trí

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối.

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Pháp luật

Công an xã Krông Năng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích
Bạn đọc

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Bạn đọc

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Quy định này được nêu tại Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành.

Tùng Dương: 'Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử'
Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương: "Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử"

Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương giành được thành công lớn khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu Tổ quốc trong dịp Đại lễ A80.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?
Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?

Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít
Media

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít

Media

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có
Thế giới

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng giờ địa phương để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam; 5 cầu thủ thất nghiệp có đủ tiêu chuẩn đầu quân cho M.U; Ilkay Gundogan sắp gia nhập Galatasaray; Real Betis chính thức chiêu mộ Antony; Cristiano Ronaldo muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo.

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Ngoài các vấn đề như pháp lý, vận hành thì câu chuyện thuế trong giao dịch tài sản số cũng thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư Việt. Nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách minh bạch dễ hiểu, thậm chí ưu đãi trong giai đoạn đầu vận hành sàn tài sản số.

'Họ chiếm đóng mà không cần quân lính', Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga
Thế giới

"Họ chiếm đóng mà không cần quân lính", Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga

Thế giới

Các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga phối hợp chặt chẽ với máy bay không người lái đến mức đôi khi họ kiểm soát được các khu vực đông dân cư mà hầu như không có sự tham gia của máy bay tấn công, huấn luyện viên Lực lượng Vũ trang Ukraine Anton Cherny đưa tin trên kênh YouTube Alpha Media của Ukraine.

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh này có thân mềm, hoa màu cam rực rỡ, tán lá xanh đậm gân đỏ, khả năng nở hoa từ mùa hè đến mùa đông, nổi trội hơn hẳn trầu bà.

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới
Thế giới

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới

Thế giới

Cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng
Nhà nông

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có quỹ đất nông nghiệp lớn với nhiều dư địa phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh cũng nằm trong tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9, thị trường dầu thô thế giới có phiên thứ 2 bật tăng rất mạnh gần 1 USD/thùng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa
Nhà nông

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa

Nhà nông

Nếu ai từng đặt chân đến Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới, (trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và yêu thích những cung đường ven biển lãng mạn, thì nhất định không thể bỏ qua con đường Nguyễn Đình Chiểu -con đường sắc màu đẹp như phim đoạn chạy dọc qua bãi Đá Ông Địa, uốn lượn theo đường cong của biển Mũi Né, nơi mà hoàng hôn buông xuống cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

3

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

4

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

5

"Cậu ấm Bắc Kinh" cưới bạn gái kém 20 tuổi

'Cậu ấm Bắc Kinh' cưới bạn gái kém 20 tuổi