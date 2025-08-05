Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Công văn chỉ đạo một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và đầu tư phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP. Đồng thời, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN chậm tiến độ do nguyên nhân từ cơ quan nhà nước hoặc nhà đầu tư.

Rà soát, thúc đẩy thủ tục đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa, công nghệ cao, đặc biệt ưu tiên các dự án đang hoạt động hiệu quả, có nhu cầu mở rộng. Phối hợp thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng KCN, khuyến khích phát triển KCN sinh thái, công nghệ cao.

Toàn cảnh khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh. Trước sáp nhập 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, khu công nghiệp Quang Châu thuộc tỉnh Bắc Giang cũ.

Đồng thời phối hợp tham mưu định hướng phát triển KCN vào Quy hoạch tỉnh điều chỉnh, bảo đảm phát triển vùng sản xuất công nghiệp gắn với đô thị, nhà ở, môi trường sống an toàn.

Nghiên cứu cơ chế ưu đãi tài chính, đất đai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Tham mưu bố trí ngân sách, huy động nguồn lực theo phương thức đối tác công tư (PPP) để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN.

Ban Quản lý các KCN tỉnh tỉnh Bắc Ninh rà soát các KCN có tỷ lệ lấp đầy dưới 60%, xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đẩy nhanh xây dựng trạm xử lý nước thải. Trước ngày 10/8, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra chất lượng sóng 4G/5G trong các KCN.

Mở rộng xúc tiến đầu tư, đặc biệt với tập đoàn công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng IoT, xây dựng KCN số, KCN thông minh.

Trong tháng 8/2025, Ban phải xây dựng kế hoạch “xanh hóa” KCN, phấn đấu năm 2025 đạt 1 - 2 KCN xanh, các năm tiếp theo đạt 2 - 3 KCN/năm.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đôn đốc hoàn thiện công trình hạ tầng xã hội, nhà ở công nhân tại các KCN, nghiên cứu kết nối hạ tầng sản xuất giữa các KCN theo hướng cụm liên kết ngành, gắn với phát triển du lịch, logistics, dịch vụ phụ trợ, phát huy lợi thế vùng.

