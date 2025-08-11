Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Xã hội
Thứ hai, ngày 11/08/2025 06:35 GMT+7

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm

+ aA -
Gia Khiêm Thứ hai, ngày 11/08/2025 06:35 GMT+7
Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya đang lây lan toàn cầu có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thông tin từ Bộ Y tế ngày 10/8 cho biết, dịch bệnh Chikungunya đang tăng trên thế giới với nhiều đợt bùng phát lớn tại các đảo ở Ấn Độ Dương và lan rộng sang nhiều nước ở châu Phi, Nam Á, châu Âu. Liên quan đến vấn đề này, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế).

Tăng cường kiểm dịch y tế, ngăn chặn bệnh Chikungunya tại cửa khẩu

Thưa ông, hiện Việt Nam đang cập nhật và theo dõi tình hình dịch bệnh Chikungunya trên thế giới, đặc biệt là những diễn biến mới tại Trung Quốc (nhất là tỉnh Quảng Đông) ra sao và mức độ quan tâm của chúng ta đối với diễn biến này như thế nào?

- Bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Muỗi chủ yếu đốt vào ban ngày và có thể đạt đỉnh điểm hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn.

Bệnh Chikungunya lây truyền sang người qua muỗi vằn.

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới, bệnh Chikungunya được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952 tại Tanzania (thuộc khu vực Đông Phi). Ngày 22/7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte. Các đợt bùng phát này hiện đã lan sang một số khu vực của Châu Phi, Nam Á, Châu Âu.

Theo thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đợt bùng phát Chikungunya tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh Chikungunya trong nửa đầu năm 2025, đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này. Tất cả các trường hợp được báo cáo đều ở mức độ nhẹ, không có trường hợp nghiêm trọng hoặc tử vong được báo cáo.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: NVCC

Theo thông tin trên báo chí, Singapore có báo cáo ghi nhận trường hợp bệnh: từ đầu năm đến ngày 2/8, ghi nhận 17 ca mắc sốt do virus Chikungunya, nhiều hơn gấp đôi so với 8 ca cùng kỳ năm 2024; ít nhất 13 trường hợp từng đi tới những vùng đang bùng phát dịch ở nước ngoài.

Cục Phòng bệnh đang phối hợp chặt chẽ với WHO và các Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế teo dõi tình hình dịch bệnh và chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống để kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả.

Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào chưa? Hệ thống giám sát y tế tại các cửa khẩu, sân bay, đặc biệt đối với hành khách đến từ vùng dịch đang được triển khai, vận hành như thế nào để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, thưa ông?

- Hiện, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở nước ta chưa ghi nhận báo cáo trường hợp bệnh Chikungunya từ các địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc. Trong khi đó, muỗi Aedes truyền bệnh cũng đã lưu hành tại nhiều địa phương ở nước ta, do đó, có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.

Để chủ động ngăn chặn, phòng chống không để dịch bệnh lan truyền, bùng phát vào nước ta, Cục Phòng bệnh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh, mang véc tơ truyền bệnh để quản lý, xử lý ngay tại cửa khẩu; tổ chức giám sát muỗi truyền bệnh, thực hiện xử lý diệt muỗi và loại bỏ loăng quăng/bọ gậy tại khu vực cửa khẩu và cộng đồng dân cư khu vực biên giới và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Chikungunya tại các cửa khẩu; sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Bệnh Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm

Từ những thông tin cập nhật và dữ liệu giám sát, Bộ Y tế nhận định ra sao về nguyên nhân dẫn đến việc Chikungunya gia tăng hoặc bùng phát tại Trung Quốc và một số quốc gia khác, cũng như những yếu tố khiến bệnh có thể lan rộng?

- Bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết); hiện đang là mùa mưa của nhiều nước khu vực Bắc bán cầu tạo môi trường lý tưởng cho muỗi phát triển, dẫn đến sự gia tăng mật độ muỗi làm lây lan virus nhanh chóng; đồng thời sự gia tăng đi lại giữa các nước vào mùa hè là điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh sang những khu vực, địa phương, quốc gia khác.

Vậy Bộ Y tế đánh giá thế nào về nguy cơ Chikungunya xâm nhập và lây lan tại Việt Nam, và chúng ta đã chuẩn bị những kịch bản ứng phó như thế nào để giảm thiểu rủi ro này?

- Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập vào Việt Nam và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.

Nhân viên đang phun thuốc diệt muỗi để ngăn vi rút Chikungunya lây lan tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: BLOOMBERG

Nhằm chủ động kiểm soát, phòng chống dịch, Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch; tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan, giám sát muỗi, véc tơ truyền bệnh tại các khu vực cửa khẩu và tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám và điều trị kịp thời; đồng thời có kế hoạch phân cấp chuyên môn, tránh tình trạng quá tải bệnh viện; triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra.

Ông đánh giá mức độ của bệnh Chikungunya đối với sức khỏe người mắc và đối với cộng đồng ra sao?

- Bệnh Chikungunya đã ghi nhận đầu tiên vào năm 1952; bệnh không lây truyền trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes (loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết). Hầu hết các triệu chứng thường tự khỏi và kéo dài từ 2 đến 7 ngày nhưng cũng có thể kéo dài hàng tuần ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Hiện nay, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc. Nước ta có sự giao lưu thương mại, du lịch nhiều với các quốc gia trên thế giới nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes lưu hành tại nhiều địa phương, nên Việt Nam chúng ta luôn tồn tại nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Xin ông chia sẻ rõ hơn về các triệu chứng điển hình của Chikungunya, và cách phân biệt với những bệnh do muỗi truyền khác như sốt xuất huyết dengue để người dân có thể nhận biết và xử trí kịp thời?

- Các triệu chứng của Chikungunia xuất hiện từ 4 đến 8 ngày (dao động từ 2 đến 12 ngày) sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Bệnh đặc trưng bởi sốt cao, khởi phát đột ngột, thường kèm theo đau khớp dữ dội.

Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến khác bao gồm cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban. Các triệu chứng tương tự như đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue nhưng dấu hiệu đau và sưng khớp thường có biểu hiện rõ hơn, trong khi đó bệnh sốt xuất huyết Dengue thường có dấu hiệu xuất huyết nhiều hơn.

Tuy nhiên, người dân không nên tự ý chẩn đoán, điều trị tại nhà; khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Để phát hiện Chikungunya, phác đồ điều trị hiện hành của chúng ta đối với bệnh này được xây dựng như thế nào?

- Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ ca bệnh đầu tiên; đồng thời tổ chức tốt việc sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân, phân cấp chuyên môn để tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya trên địa bàn phụ trách, đặc biệt đối với các tỉnh có biên giới; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương trong công tác giám sát, điều trị bệnh nhân, giám sát véc tơ, xử lý triệt để ổ dịch và tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các điểm nóng, nguy cơ bùng phát dịch.

Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Bộ Y tế có những khuyến cáo cụ thể và thiết thực nào dành cho người dân, đặc biệt là những người có kế hoạch đi lại, giao thương với vùng đang có dịch Chikungunya, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng?

- Để chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

Thứ nhất, người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt, đau khớp, nổi ban…) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Thứ 2, người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt các nội dung sau: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.

Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Thứ 3, người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh Chikungunya đang tăng cao cần chủ động phòng ngừa tránh muỗi đốt. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng giống Chikungunya.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mexico cáo buộc Adidas chiếm đoạt văn hóa

Chính phủ Mexico lên án Adidas sao chép thiết kế dép truyền thống của cộng đồng bản địa ở bang Oaxaca và yêu cầu công ty bồi thường cho các nghệ nhân.

Tử vong vì "cầu xin" bạn gái đánh vào đầu

Xã hội
Tử vong vì 'cầu xin' bạn gái đánh vào đầu

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường

Xã hội
Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện

Xã hội
Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót đã được xuất viện

GS Nguyễn Lân Dũng bật mí lý do đặt tên con trai là Nguyễn Lân Hiếu

Xã hội
GS Nguyễn Lân Dũng bật mí lý do đặt tên con trai là Nguyễn Lân Hiếu

Đọc thêm

5 cách cứu mình thoát khỏi 'vực sâu không đáy' của cảm xúc tiêu cực
Xã hội

5 cách cứu mình thoát khỏi "vực sâu không đáy" của cảm xúc tiêu cực

Xã hội

Theo chuyên gia y tế, ai đó có những cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tự sát là một vấn đề sức khỏe cần được chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp tức thì.

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN
Tin tức

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN

Tin tức

Tàu 016 - Quang Trung (tàu hộ vệ tên lửa thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chiều 10/8, lên đường tham gia Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) tại Penang, Malaysia.

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên
Thể thao

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên

Thể thao

Thất bại 2-3 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút) trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 khiến Liverpool tạo ra hat-trick thất bại đáng thất vọng.

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể
Nhà nông

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Sơn, hội viên nông dân xã Minh Thạnh, TP HCM đã thành công với mô hình nuôi heo hữu cơ, chế biến thịt heo thành các loại thực phẩm an toàn, tiện lợi như xúc xích, lạp xưởng, giò, chả...Mô hình nuôi heo hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến bàn ăn đã mang về doanh thu 20 tỷ/năm cho anh Sơn. Xã Minh Thạnh hình thành từ sáp nhập từ xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ.

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025
Nhà đất

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025

Nhà đất

Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu “khủng” 136.000 tỷ đồng nửa cuối 2025, nhờ sức bật từ Wonder City, Royal Island và hai siêu dự án mới tại TP. HCM, Đà Nẵng.

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết
Bạn đọc

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết

Bạn đọc

Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm
Nhà đất

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm

Nhà đất

Thanh tra Chính phủ mới có quyết định thanh tra trực tiếp 3 khu đô thị (KĐT) lớn tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô gồm: KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, và KĐT Dịch vụ tổng hợp hồ Linh Đàm. Điểm chung của các dự án này là đều do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng
Nhà nông

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng

Nhà nông

UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang (trước đây xã Bình Thạnh Đông thuộc huyện Phú Tân-vùng đầu nguồn) đã tổ chức ngưng vụ, tiến hành xả lũ vụ Thu Đông năm 2025 tại 5 tiểu vùng trên địa bàn...

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025
Radio Nông dân

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025

Radio Nông dân

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Trấn Yên; Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền kinh tế tập thể nông nghiệp, nông thôn tại xã lộc bình;...

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
Pháp luật

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
7

Pháp luật

Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali bỏ tại con hẻm ở TP.HCM; thông tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội; phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Nơi khởi đầu kỷ nguyên độc lập
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Nơi khởi đầu kỷ nguyên độc lập

Văn hóa - Giải trí

Mỗi lần có dịp ngang qua đường “Độc Lập”, cái cảm giác hạnh phúc và lâng lâng xao xuyến lại ùa về trong mỗi người dân Thủ đô, người dân đất Việt, tất thảy đều tự hào khi bước trên quảng trường Ba Đình, con đường Độc Lập thiêng liêng...

Bảo vệ chung cư: “Tuyến phòng thủ” mong manh giữa phố đông
Nhà đất

Bảo vệ chung cư: “Tuyến phòng thủ” mong manh giữa phố đông

Nhà đất

Vụ việc hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công đang gióng lên hồi chuông về chất lượng hệ thống bảo vệ ở các tòa nhà cao tầng. Khi “người gác cổng” thiếu kỹ năng, thiếu phản ứng nhanh, cư dân đứng trước nguy cơ bất an ngay chính nơi họ gọi là “tổ ấm”.

'Không thể tự cứu mình': Kiev hoảng loạn trước cuộc gặp Putin-Trump
Thế giới

"Không thể tự cứu mình": Kiev hoảng loạn trước cuộc gặp Putin-Trump

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky phải khẩn trương đồng ý ngừng bắn và tổ chức bầu cử ở Ukraine để tránh sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước, trợ lý của cựu Tổng thống Leonid Kuchma, ông Oleh Soskin phát biểu trên kênh YouTube của mình.

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)
Nhà nông

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)

Nhà nông

Trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp mới được tổ chức lại và đưa vào vận hành, khối lượng công việc rất lớn, áp lực điều hành tăng cao, nhân sự còn thiếu và chưa đồng bộ thì công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi càng thêm phần khó khăn, phức tạp tại một số địa phương ở Đà Nẵng.

Tỉnh Hưng Yên có xã Phụng Công dân giàu nhờ đa nghề, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu/người/năm
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên có xã Phụng Công dân giàu nhờ đa nghề, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu/người/năm

Nhà nông

Hiện nay, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên có 1.845 hộ phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, chủ yếu khai thác các lĩnh vực như: chế biến thực phẩm, sản xuất hàng gốm - sứ, may mặc, trồng và kinh doanh hoa - cây cảnh, mộc...Xã Phụng Công phấn đấu, đến năm 2030, giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 800 triệu đồng/ha/năm; thu nhập đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm.

Rực rỡ màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội chốt lại đêm concert 'Tổ quốc trong tim'
Ảnh

Rực rỡ màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội chốt lại đêm concert "Tổ quốc trong tim"

Ảnh

Tối 10/8, tại concert quốc gia ”Tổ quốc trong tim", 300 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 60 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn lên để phục vụ người dân Thủ đô.

68 quân nhân từng duyệt binh trên Quảng trường Đỏ được hàng vạn khán giả hò reo tại đêm concert ”Tổ quốc trong tim'
Ảnh

68 quân nhân từng duyệt binh trên Quảng trường Đỏ được hàng vạn khán giả hò reo tại đêm concert ”Tổ quốc trong tim"

Ảnh

Tối 10/8, concert quốc gia ”Tổ quốc trong tim" đã diễn ra vô cùng hoành tráng tại sân vận động Mỹ Đình. Một trong những điểm nhấn là sự xuất hiện của 68 quân nhân từng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga).

Hàu vàng nhập lậu từ Trung Quốc trà trộn, chính quyền đặc khu Vân Đồn và người nuôi biển Quảng Ninh đứng ngồi không yên
Nhà nông

Hàu vàng nhập lậu từ Trung Quốc trà trộn, chính quyền đặc khu Vân Đồn và người nuôi biển Quảng Ninh đứng ngồi không yên

Nhà nông

Sau những phản ánh về tình trạng hoạt động nuôi trồng, sản xuất gặp bất lợi do hàu vàng nhập lậu không đúng quy định, UBND đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã có văn bản gửi các ngành chức năng đề nghị phối hợp, xử lý.

Tháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành
Gia đình

Tháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành

Gia đình

Tháng 6 nhuận như một khoảng thời gian được "tặng thêm", nên tận dụng làm sạch mọi thứ trước khi bước vào tháng 7 Âm lịch. Vì vậy, đừng để tháng nhuận trôi qua như một tháng dư. Hãy chủ động làm sạch từ không gian đến tâm trí.

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Gia đình

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này

Gia đình

Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…

Hoàng đế duy nhất nào trong lịch sử Trung Hoa không tự xưng “trẫm”?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế duy nhất nào trong lịch sử Trung Hoa không tự xưng “trẫm”?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Trung Quốc, khi hỏi: “Ai là người cao quý nhất?” thì đó chính là hoàng đế. Hoàng đế là Chân Long Thiên Tử, là Chân Mệnh Thiên Tử (con trời), điều này không phải do ông tự xưng mà cả thiên hạ đều tôn sùng ông như vậy.

Xe buýt chở hàng chục du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Toàn bộ hành khách đều an toàn
Thế giới

Xe buýt chở hàng chục du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Toàn bộ hành khách đều an toàn

Thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết, may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung
Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung

Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang không sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng rất thủ đoạn và tàn độc. Vì ham mê giàu sang phú quý, Dương Khang sẵn sàng nhận giặc làm cha, cùng Âu Dương Phong sát hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh, đẩy chàng vào thế đối đầu với cha vợ Hoàng Dược Sư. Dương Khang nhận quả báo khi ra tay ám hại Hoàng Dung nhưng lại chết thảm bởi độc tố của Âu Dương Phong.

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính

Gia đình

Người sinh vào ngày Âm lịch này được dự đoán có vận mệnh và cuộc sống khác biệt, dư dả tiền bạc, sự nghiệp thành công, hạnh phúc viên mãn.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính
Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính

Thể thao

Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng lịch sử, lội ngược dòng đầy quả cảm để đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là 'Điểm đến nổi bật'
Văn hóa - Giải trí

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là "Điểm đến nổi bật"

Văn hóa - Giải trí

Chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vừa vinh dự nhận giải thưởng “Travellers’ Choice Awards 2025” từ TripAdvisor, nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới. Đây là sự công nhận quý giá, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín vượt trội của ngôi chùa trong mắt du khách Quốc tế.

Du lịch Ninh Bình 'cất cánh': Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam
Xã hội

Du lịch Ninh Bình "cất cánh": Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam

Xã hội

Là vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, nơi in dấu lịch sử vàng son của các triều đại phong kiến, Ninh Bình đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những chiến lược phát triển đột phá, ngành du lịch Ninh Bình đang "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo thịnh vượng cho mảnh đất đế đô.

Ông Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới
Thế giới

Ông Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới

Thế giới

Phát biểu trước truyền thông quốc tế ngày 10/8, Thủ tướng Israel Netanyahu lặp lại cam kết Israel sẽ lật đổ Hamas và nắm quyền kiểm soát an ninh tại Gaza, bao gồm việc thiết lập một “vùng an ninh” ở ranh giới với Israel.

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin
Thế giới

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin

Thế giới

Zoltan Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền cơ bản của Hungary , cảnh báo rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ vào tuần sau .

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng 10/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững của Khu du lịch quốc gia Sa Pa”.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

5

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?