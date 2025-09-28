Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác

Ngay sau chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp di chuyển vào tỉnh Hà Tĩnh để thị sát tình hình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra trong đêm công tác phòng, chống bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Kỳ Phương, phường Hoành Sơn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lớn của bão số 10 (bão Bualoi), cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức đưa 1.117 nhân khẩu đi sơ tán đến nơi an toàn.

Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 10. Ảnh: PV

Địa phương bố trí chu đáo các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt, giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tránh trú. Huy động lực lượng tổ chức chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tài sản cho Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh sẽ chăm lo chu đáo các điều kiện sinh hoạt tại nơi tránh trú. Bởi vậy, mong bà hết sức yên tâm ở lại trong thời điểm bão đổ bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh động viên người dân yên tâm tránh trú bão số 10. Ảnh: PV

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh trong việc sơ tán và bố trí chu đáo các điều kiện cho bà con tránh trú; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10.

Đồng thời, yêu cầu địa phương và các lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các giải pháp, dự báo các tình huống; đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là trên hết.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi bão đổ bộ ban đêm, công tác xử lý sẽ khó khăn hơn, do đó các địa phương cần nắm chắc địa bàn, rà soát lại phương án, phân công lực lượng, nhất là ở khu vực Kỳ Anh – nơi đã có gió cấp 7-8, dự báo có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 14.

Hà Tĩnh cần đặc biệt chú ý các tuyến đê điều, an toàn người dân, tài sản và công trình trọng yếu.

Hà Tĩnh được xác định là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, rất nguy hiểm khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền vào đêm 28/9, đặc biệt là khu vực huyện Kỳ Anh cũ.

Đến nay, tỉnh đã di dời 6.756 hộ với 14.529 người dân đến nơi an toàn, chủ yếu ở ven biển; 3.983 tàu thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn an toàn từ ngày 27/9.

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang ứng trực 100% quân số, hỗ trợ chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.

Về khả năng ứng phó với đợt mưa lớn của hoàn lưu sau bão, 3 hồ thuỷ lợi lớn của Hà Tĩnh đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Hồ Kẻ Gỗ đang ở mức 63,38% dung tích, hồ Sông Rác đạt 61,2%, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đạt 47%.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, trong 6 giờ qua (từ 13 giờ ngày 28/9 đến 19 giờ ngày 28/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo: 109,8mm (Sơn Kim 1); Đồn Biên phòng 571: 66mm (Hương Khê); Hoành Sơn: 68mm (phường Hoành Sơn); Kỳ Thịnh: 58mm (phường Vũng Áng); Sơn Hồng 1: 70,4mm, Sơn Hồng 2: 69,2mm (Sơn Hồng)...