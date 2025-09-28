Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 10 (bão BUALOI)

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay, đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9;...

Hướng đi của bão BUALOI (bão số 10) trong bản tin mới nhất hôm nay. Ảnh: nchmf.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo cơn bão số 10 BUALOI di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Vị trí cơn bão số 10 (bão BUALOI), dự báo diễn biến bão

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay, đến 4h sáng mai, bão số 10 (bão BUALOI) trên đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Riêng khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 16h chiều mai (29/9), bão số 10 (bão BUALOI) dự báo trên khu vực Thượng Lào. Bản tin bão mới nhất thông tin bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 - 25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Đến 4 giờ sáng ngày 30/9, bão số 10 (bão BUALOI) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo thời tiết cực kỳ nguy hiểm, mưa to tại nhiều tỉnh thành do ảnh hưởng của bão số 10 BUALOI

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 10 (bão BUALOI), vùng biển từ Thanh Hoá đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3- 5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên - Hà Tĩnh có nước dâng do bão số 10, cao từ 0,5- 1,5m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9. Khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều tối mai (28/9) đến sáng 29/9, khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ chiều tối 28/9-30/9, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).