Cảnh bão số 10 bắt đầu tiến vào bờ biển phía Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị

Từ 23 giờ đêm 28/9 đến 4.00 ngày 29/9 (trong thời gian bão số 10 đổ bộ đất liền), Cục Cảnh sát giao thông tổ chức cấm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ nút giao Nghi Sơn - Thanh Hóa (Km380) đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh (Km568+500).
Đường đi của bão số 10 BUALOI lệch lên phía Bắc, trọng tâm ảnh hưởng chuyển ra khu vực Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh

Chiều nay (28/9), Ban chỉ huy tiền phương đã tổ chức họp ứng phó bão số 10. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin diễn biến bão số 10 (bão BUALOI) - tin bão mới nhất.

Tại cuộc họp, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện nay tâm bão số 10 (bão BUALOI) đang ở khu vực ven biển Nam Quảng Trị – Thừa Thiên Huế. Có thể khẳng định Đà Nẵng, Huế và Nam Quảng Trị đã an toàn về gió, chỉ còn khả năng xuất hiện mưa cục bộ.

Hiện nay, trọng tâm ảnh hưởng của bão sẽ chuyển ra khu vực Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh. Cụ thể, bão đang cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 220 km, cách Nghệ An 300 km. Với tốc độ di chuyển hiện nay, bão có xu hướng chậm lạilệch lên phía Bắc so với dự báo hôm qua.

Vì lệch hướng và lưu lại trên biển lâu hơn dự báo nên phạm vi ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI) dự báo mở rộng. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa sẽ chịu tác động mạnh hơn dự báo trước đó.

Hà Tĩnh từ tối nay bắt đầu có gió cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sức gió mạnh nhất vào 0h-1h đêm, có thể giật tới cấp 14, đặc biệt lưu ý khu vực xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tỉnh Nghệ An, tại khu vực trước thuộc địa phận Cửa Lò, TP Vinh có gió mạnh nhất từ 2h-3h sáng mai, bắt đầu ảnh hưởng từ 21h-22h tối nay.

Hình ảnh tại biển Thiên Cầm trước bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Hồ Thoả

Tỉnh Thanh Hóa chịu tác động muộn hơn, khoảng 4h-5h sáng mai, gió có thể giật cấp 12-13.

Đáng lưu ý, thời gian lưu gió mạnh kéo dài tới 6 tiếng, nên tuyệt đối không được chủ quan trong chỉ đạo và ứng phó.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo, do bão vào muộn hơn, trùng với kỳ triều cường cao nhất lúc 7h sáng mai, nên nguy cơ nước dâng và sóng lớn sẽ cao hơn dự báo hôm qua.

Về mưa, dự báo mới nhất nâng từ 200-250 mm lên 300-400 mm, kèm theo mưa cục bộ rất lớn, có nơi 300 mm chỉ trong 3 giờ, tập trung tại Thanh Hóa và Nghệ An, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi là rất cao. Dù bão chưa vào đất liền nhưng đã có thiệt hại ban đầu, 14 người chết và mất tích, 76 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Riêng tại Quảng Trị đã có 2 ngư dân mất tích trên tàu.

16h58 Tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, gió bắt đầu rít liên hồi, sóng biển dữ dội.

Clip: Nguyễn Tình
Clip: Nguyễn Tình

Ở các địa phương ven biển khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, thời tiết đang có diễn biến phức tạp. Trên đất liền, mưa lớn liên tục trút xuống, gió mạnh giật từng hồi.

Ngoài khơi, sóng biển dâng cao, từng đợt sóng dữ dội ập vào bờ, tạo ra khung cảnh vừa dữ dằn vừa nguy hiểm.

Phóng viên Dân Việt ghi nhận tại khu vực cửa sông Nhật Lệ, Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Clip: Trần Anh

17:1 Biển Hải Tiến trước bão số 10: Sóng to, gió lớn

Chiều 28/9, tại khu vực biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) đã xuất hiện mưa kèm gió mạnh, sóng biển cao 3-4 mét liên tục đánh vào bờ kè. Theo ghi nhận, dù bão số 10 Bualoi chưa đổ bộ, nhưng tại vùng biển Hải Tiến, sóng đã dâng cao hàng mét, gió mạnh thổi từng cơn.

Ảnh: Nguyễn Tình

17h5 Bão số 10 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao hơn 3m đã đánh chìm tàu cá của ngư dân xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh: Hồ Thoả

17:5 Quảng Trị: Đặc khu Cồn Cỏ gió giật cấp 12-13, sóng biển đập vào bờ trắng xoá

Ở đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị ghi nhận gió giật cấp 12 – 13, mưa rất to, sóng biển cao trên 5m, đập vào các bờ đá ven đảo, trắng cả một vùng biển. Lực lượng quân sự, biên phòng, công an và chính quyền địa phương ở đặc khu Cồn Cỏ đang theo dõi sát sao tình hình bão số 10 – siêu bão BUALOI để kịp thời ứng phó.

Trước đó, để bảo đảm an toàn về người và tài sản, từ sáng 28/9, Tiểu đoàn hỗn hợp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã huy động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) khẩn trương sơ tán toà bộ hơn 300 người trên đảo vào hầm tránh trú bão số 10.

Cấp ủy, chính quyền đặc khu Cồn Cỏ và các đơn vị lực lượng vũ trang bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Đại úy Nguyễn Trung Anh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 10; tập trung củng cố hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm kết nối thông suốt với đất liền; sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Clip: Ngọc Vũ

Trước 17h ngày 28/9 tỉnh Nghệ An đã di chuyển người dân sinh sống ở vùng có nguy cơ gặp nguy hiểm trong bão số 10 đến nơi an toàn.

Ảnh: Cảnh Thắng

17:9 Hà Tĩnh: Gần 113ha lúa hè thu nguy cơ hư hại nặng

Tại xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) có gần 113ha lúa hè thu chưa gặt (do chưa chín và người dân không thu hoạch - khoảng 30 ha bị hư hại nặng do ảnh hưởng của bão số 5 cách đây hơn 1 tháng).

Đây đều là những diện tích xuống giống muộn, sử dụng giống dài ngày, ở các vùng canh tác không thuận lợi. Số diện tích này đang đối diện với nguy cơ hư hại nặng sau bão số 10 khi bị ngập úng, gió bão xô đổ.

Ảnh: Hồ Thoả

17:11 Nước sông Nhật Lệ (Quảng Trị) dâng cao

Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước sông Nhật Lệ (Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đang dâng cao. Sóng lớn liên tục ập vào bờ, khiến nhiều nhà chòi đánh bắt thủy sản của người dân trên sông Nhật Lệ đối mặt nguy cơ hư hỏng, cuốn trôi.

Clip: Trần Anh

17:16 Bữa ăn miễn phí, ấm tình người trong mưa bão ở Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, nhân dân trên địa bàn xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã được sơ tán kịp thời đến các điểm tập trung an toàn. Đồng thời, bà con được ăn bữa ăn miễn phí, ấm tính người trong lúc mưa bão.

Ảnh: Lê Tập

17:19 Khu vực biển xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá bắt đầu có mưa, gió rít từng cơn, sóng biển dữ dội

Clip: Hữu Dụng

17h20 Xuất hiện vết nứt lớn ở đồi rú xã Hương Phố

Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực đồi Động Cổ, thôn 10, xã Hương Phố xuất hiện vết nứt lớn.

Hiện chính quyền địa phương đang vận động hộ dân khu vực chân đồi sơ tán đến nơi an toàn.

Cũng tại xã Hương Phố, nhiều cây cối vườn nhà dân ở thôn 2 đã gãy đổ ra đường, gây cản trở giao thông. Các lực lượng chức năng đang tiến hành cắt tỉa, dọn dẹp để đảm bảo lưu thông.

Ảnh: Hồ Thoả

Xuất hiện điểm sạt lở kè biển Cửa Nhượng

Ông Võ Tá Nhân – Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vừa thông tin: Sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ liền khiến cho khu vực kè biển Cửa Nhượng, thuộc thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm bị sạt lở.

Hiện nay, qua kiểm tra thực tế, điểm sạt lở đã lan rộng hơn 50m2, tốc độ sạt lở nhanh. Địa phương đang lên phương án để gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trọng yếu trên địa bàn.

Ảnh: Hồ Thoả

17:24 Ảnh hưởng của bão số 10 khiến một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Quảnh Trị bị tốc mái, hư hỏng nặng

Ảnh: Trần Anh

Tại Nghệ An, công tác di dời dân đã hoàn tất

Clip: Cảnh Thắng

17:31 Chính quyền địa phương xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đã khẩn trương đến từng hộ dân, hỗ trợ sơ tán, đặc biệt là người già yếu, neo đơn, bệnh tật… đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước khi bão số 10 đổ bộ.

Ảnh: Lê Tập

17:33 Quảng Trị: Nỗ lực tìm kiếm học sinh cấp 3 bị mất tích do lũ cuốn trôi

Đến 17 giừ 30 chiều ngày 28/9, chính quyền cùng lực lượng chức năng ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đang tổ chức tìm kiếm một học sinh cấp 3 ở xã này bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi cùng mẹ dắt trâu tránh lũ qua suối.

Hiện chính quyền và lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nhưng do mưa lớn, nước chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, đến chiều cùng ngày vẫn chưa có tung tích.

Ảnh: Trần Anh

17:35 Quảng Trị: Vẫn còn 3 người mất tích, đã sơ tán 2.318 người dân

Đến 17h20, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn 3 người mất tích gồm: Cháu Trương Thanh Đồng (16 tuổi, trú xã Kim Phú) bị lũ cuốn lúc 11h cùng ngày; 2 thuyền viên trên tàu mang số hiệu BV-0042-TS bị sóng đánh chìm cách cảng Cửa Việt khoảng 1,5km.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị cũng đang tích cực hỗ trợ 8 hộ dân ở xã Mỹ Thuỷ có nhà bị tốc mái. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 742 hộ dân với 2.318 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, ngoài bão số 10, điều lo ngại nhất là mưa lớn khiến nước sông dâng cao, gây nguy cơ lũ cuốn, lũ quét ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng.

Thực tế đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ ở khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, tại km 293 quốc lộ 14 thuộc thôn A Liêng, xã Tà Rụt bị sạt lở đât, đá xuống đường, lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ dọn dẹp, thông tuyến.

Sóng lớn gây sạt lở bờ biển cũng rất đáng ngại ở xã Vĩnh Thái cũ, nay là xã Vĩnh Hoàng. Lực lượng chức năng và người dân phải ra sức khắc phục bằng bao cát, đá hộc. Hiện nay, mực nước các sông ở tỉnh Quảng Trị đang lên nhanh, đặc biệt là khu vực phía bắc của tỉnh (Quảng Bình cũ), đặc biệt như sông Rào Nan tại xã Cao Quảng đã trên báo động 2.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ hôm nay (28/9) đến ngày mai 29/9, trên sông Rào Nan tại Cao Quảng, sông Nhật Lệ tại Hàm Ninh sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có khả năng từ mức báo động 3 đến trên báo động 3.

Sạt lở tại Km293 quốc lộ 14 thuộc thôn A Liêng, xã Tà Rụt. Ảnh: Ngọc Vũ

17:37 Một thi thể mắc kẹt cùng xe máy dưới suối chảy xiết

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một thi thể mắc kẹt cùng xe máy dưới suối đang chảy xiết.

Chiều nay, thông tin từ phường Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tìm thấy một thi thể mắc kẹt cùng xe máy dưới suối chảy xiết ở bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, 13h ngày 28-9, lực lượng chức năng nhận được tin báo ông Phan Thanh Phiến (68 tuổi) đi rẫy ở gần Bãi Bang của bán đảo Sơn Trà từ trưa hôm qua, ngày 27/9. Tuy nhiên, sau đó người nhà không liên lạc được với ông Phiến.

Ban CHQS phường Sơn Trà đã phối hợp cùng lực lượng Công an, cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe gắn máy của ông Phan Thanh Phiến nằm dưới suối. Vì nước xiết nên lực chức năng chưa tiếp cận được.

Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và phát hiện thi thể của ông Phan Thanh Phiến mắc kẹt cùng chiếc xe máy ở dưới suối. Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành đưa nạn nhân lên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Viết Niệm

17:39 Chính quyền xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng cùng hàng trăm người dân tập trung gia cố các điểm sạt lở đê biển

Ảnh: Hồ Thoả

17:42 Dọc các tuyến đường ở khu du lịch biển Hải Tiến, Khu du lịch Flamingo Hải Tiến xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, vắng người và phương tiện qua lại. Các khách sạn, nhà hàng đóng kín cửa để đảm bảo an toàn

Ảnh: Hữu Dụng

Nghệ An ban hành công điện khẩn, tập trung, quyết liệt ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất..

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND ngày 28/9/2025, yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Đối với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường: Sơ tán khẩn cấp: Khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bão.

Tổ chức rà soát, sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Đảm bảo an toàn nơi sơ tán: Chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Dự trữ hậu cần: Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trực tiếp chỉ đạo: Chỉ đạo, phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.


Người dân ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được di dời đến nơi tránh trú bão. Ảnh: Nguyễn Tình

17:46 Lực lượng chức năng xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) triển khai di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Chiều tối nay, Công an xã Đức Thọ đã tiến hành kiểm tra các địa bàn thôn xung yếu, ngập sâu và hỗ trợ người dân khẩn trương di dời trước khi bão số 10 đổ bộ.

Theo đó, toàn xã có 8 thôn: Châu Trinh, Tân Định, Thôn 6, Trẫm Bàng, Hoà Thái, Làng Hạ, Phúc Xá và Thượng Tiến cần hỗ trợ di dời dân, tổng số hộ 184 hộ với 399 nhân khẩu.

Các hộ dân đều sinh sống tại vị trí có nguy cơ sạt lở cao, tại thời điểm kiểm tra, nhiều vùng núi có dấu hiệu sạt lở. Vị trí tại Rú Dầu xuất hiện các dấu hiệu sạt lở, nguồn nước đổ về mạnh.

Lực lượng công an xã túc trực theo dõi địa bàn để kịp thời xử lý khi có các tình huống phát sinh xảy ra.

Ảnh: Hồ Thoả

17:52 Người dân ra gần bờ biển xem cảnh hiếm thấy trước giờ bão số 10 đổ bộ

Trước giờ bão số 10 đổ bộ, biển Cửa Lò sóng cuồn cuộn gào thét. Những cơn sóng lớn dồn dập đập vào bờ tung nước trắng xóa.

Nhiều người dân, bất chấp nguy hiểm ra gần bãi biển để xem cảnh sóng dữ dội hiếm thấy. Hiện gió vẫn rít từng cơn, sóng biển càng cao.

Ảnh: Nguyễn Tình

17:56 Chiều 28/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại Hà Tĩnh

Ảnh: Lê Tập

17:57 Quảng Trị: Sóng biển tràn vào hàng quán, nhiều tài sản, vật dụng của người dân hư hỏng

Do ảnh hưởng của bão số 10, sóng biển tại khu vực Đồng Hới (Quảng Trị) dâng cao, từng đợt sóng lớn tạt mạnh vào bờ, cuốn theo nước biển tràn vào nhiều hàng quán ven biển. Nhiều tài sản, vật dụng của người dân bị ướt, hư hỏng, đời sống sinh hoạt và kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Clip: Trần Anh

18:02 Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia ra thông báo mới nhất về bão số 10

Theo đó, vị trí tâm bão là khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 107.4 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

18:07 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại tỉnh Nghệ An chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10

Ghi nhận của phóng viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt tại Nghệ An chỉ đạo các công tác phòng chống bão số 10

Ảnh: Cảnh Thắng

18:20 Lo từng bữa cơm cho người dân sơ tán

Tối 28/9, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã chuẩn bị chu đáo bữa tối cho bà con sơ tán tránh bão số 10 tại trụ sở UBND xã Kỳ Lợi (cũ).

Ảnh: Lê Tập - Hồ Thỏa

18:22 Nguy cơ ngập lớn ở các xã ven biển Thanh Hóa

Ghi nhận của phóng viên, các xã ven biển ở Thanh Hoá bắt đầu xuất hiện mưa to kèm theo gió rít từng cơn. Ông Lê Văn Đức ở thôn Sơn Trang, xã Hoằng Tiến phải đội mưa nắn dòng nước cuồn cuộn chảy tránh nhà mình.

Ông Lê Văn Đức đang nắn dòng nước tránh chảy thẳng vào khu vực nhà mình. Ảnh: Hữu Dụng

18:29 Dì dời 20 người đồng bào dân tộc Chứt

Đồn Biên phòng Bản Giàng phối hợp cùng chính quyền xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) di dời 7 hộ dân với 20 nhân khẩu là bà con dân tộc Chứt đến nơi tránh trú bão an toàn.

Clip: Hồ Thỏa
Ảnh: Hồ Thỏa

18:35 Biển Cửa Lò xuất hiện những đợt sóng chưa từng có

Từ chiều 28/9, biển Cửa Lò động dữ dội. Nơi đây xuất hiện những đợt sóng cao và rất mạnh. Một số người dân địa phương cho hay rất lâu rồi mới thấy sóng dữ ập vào bờ biển Cửa Lò như vậy.

Clip: Nguyễn Tình

18:38 Nghệ An chỉ còn 4 phương tiện với 22 lao động trên thuyền hoạt động vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh không ảnh hưởng bởi bão số 10

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, các địa phương ven biển đã xây dựng kế hoạch di dời dân cư trong bão số 10 là 2.030 hộ/6.379 khẩu.

Ông Lê Hồng Vinh -Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 15h ngày 28/9. Các lực lượng quân sự, công an và lực lượng khác trên địa bàn đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Về tình hình tàu thuyền, Nghệ An hiện có 2.895 phương tiện với 13.070 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Tính đến thời điểm báo cáo, đã có 2.891 phương tiện với 13.048 lao động về neo đậu an toàn (trong tỉnh 2.802 phương tiện/12.516 lao động; ngoài tỉnh 89 phương tiện/532 lao động).

Tất cả tàu thuyền tại khu neo đậu đều được lực lượng chức năng cùng ngư dân tổ chức chằng chống chắc chắn. Chỉ còn 4 phương tiện với 22 lao động đang hoạt động tại vùng biển TP. Hồ Chí Minh, ngoài khu vực ảnh hưởng của bão.

18:43 Nhiều xã ở tỉnh Thanh Hóa mất điện

Hiện một số xã ở Thanh Hoá đã mất điện. Một số người dân đã chủ động máy phát điện để. Anh Nguyễn Văn Thiện ở thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Thanh đang vừa khởi động chạy máy phát điện để chạy máy sục khí oxy cho tôm vừa cho biết, gia đình anh nuôi khoảng 1ha tôm nên phải chủ động mọi tình huống trước khi bão số 10 đổ bộ vào để bảo vệ ao tôm của gia đình.

Ảnh: Hữu Dụng

18:48 Nhiều khu vực tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cũng đã mất điện

Ghi nhận của chúng tôi, tại xã Thiên Cầm, nhiều nơi tại khu vực đã mất điện. Hình ảnh ghi nhận bằng flycam từ trên cao cho thấy nhiều mái nhà đã được gia cố, chèn các vật dụng như nước, bao cát thậm chí là gạch, bê tông phòng trường hợp bão số 10 đổ bộ với sức gió quá mạnh.

Ảnh: Hồ Thỏa

19:3 Bữa ăn ấm áp nghĩa tình tại điểm tránh trú bão ở Nghệ An

Tại điểm tránh trú bão Trường mầm non Nghi Tân, thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An bữa tối với mì tôm, giò, trứng do cán bộ MTTQ phường chuẩn bị, tuy đơn sơ nhưng ấm áp nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh để bà con cùng nhau vượt qua giông bão.

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, tính đến thời điểm 17h30' ngày 28/9, địa phương đã triển khai di dời 520 hộ với 1.490 nhân khẩu đến trường tiểu học, trường mầm non và các nhà dân kiên cố 2 đến 3 tầng.

Phường Cửa Lò cũng đã thành lập 7 tổ trực chốt và 1 tổ cơ động gồm 99 thành viên bao gồm tất cả các lực lượng trên địa bàn nhằm ứng phó với bão số 10.

Ảnh: Nguyễn Tình

19:17 Xã Đức Thọ, Hà Tĩnh: Vận động người dân di dời đến nơi an toàn

Tối 28/9, ông Trần Hoài Đức – Bí thư Đảng uỷ, ông Bùi Ngọc Nhật – Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đức Thọ đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, Công an xã và các lực lượng thôn xóm trực tiếp vận động, hỗ trợ 17 nhân khẩu tại khu vực Bãi Soi, thôn Châu Trinh di dời đến chỗ an toàn trước khi bão vào đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con Nhân dân.

Ảnh: Lê Tập

19:22 Nông dân căng mình phòng chống bão ở thôn Sơn Trang, xã Hoằng Tiến

Ông Lê Văn Hùng có 5 ao tôm, với diện tích 3ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Tôm nuôi được 1 tháng số lượng khoảng 200 con/1kg. Vì mưa bão nên phải túc trực 24/24 để chăm đồng tôm, chăm quạt, tạo oxy cho tôm nếu mưa kéo dài...

Clip: Hữu Dụng

19:31 Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực âu thuyền giáo xứ Đông Yên tại tổ dân phố Ba Đồng, phường Hoành Sơn.

Đi cùng đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh: Lê Tập

Thường trực Ban Bí thư đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó BÃO SỐ 10

Ngày 28/9/2025, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940-CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Công văn gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Công văn nêu: Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 28/10/2025, bão số 10 (Bualoi) ở vùng ven biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 170km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/giờ, vào đất liền, gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14, mưa lớn từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, thuỷ triều dâng cao từ 1 - 1,5m, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng trong các ngày 28 - 30/9/2025 và các ngày sau; nguy cơ rất cao gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá; đe dọa các tuyến đê trực diện biển, an toàn của các hồ chứa nước.

Bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với Bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).

2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

19:41 Hà Tĩnh: Kịp thời hỗ trợ gia đình sản phụ có con 1 ngày tuổi đến nơi an toàn

Lực lượng Công an phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ gia đình anh chị Thành Liên, trú tại TDP Bàn Hải, có sản phụ cùng con nhỏ mới chào đời được 1 ngày tuổi, nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt, kịp thời đưa đến Trạm y tế phường để được chăm sóc, đảm bảo an toàn.

Nhờ sự chủ động, kịp thời, sản phụ cùng bé sơ sinh đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi trú ẩn an toàn, ổn định sức khỏe.

Ảnh: Lê Tập

19:43 Nghệ An tạm thời cấm đường từ 23h đêm nay

Để tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 10253/UBND-NC về việc cấm đường tạm thời, phòng, chống bão số 10.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân.

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9) yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ. Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23h ngày 28/9 đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau.

Xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu cao sát biển như Lạch Thơi và Lạch Quèn. Ảnh: Nguyễn Tình

19:52 Huy động lực lượng khắc phục sự cố tại tuyến Kè (xã Cẩm Nhượng cũ, tỉnh Hà Tĩnh)

Tại thôn Xuân Nam xảy ra sự cố tại tuyến Kè (xã Cẩm Nhượng cũ, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng Đồn Biên Phòng, lực lượng dân quân cùng bà con nhân dân khẩn trương khắc phục.

Ảnh: Lê Tập

19:59 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ân cần động viên, thăm hỏi bà con ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ân cần động viên bà con tránh trú bão tại các phường phía Nam, tỉnh Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng khẳng định, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng sẽ chăm lo chu đáo các điều kiện sinh hoạt cho bà con tại nơi tránh trú.

Đi cùng đoàn còn có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà.

Ảnh: Lê Tập

20:7 Kè biển Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sóng biển dâng cao kèm mưa lớn khiến kè biển Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng. Trước nguy cơ đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương gia cố.

Ảnh: Hồ Thoả

Cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 19h ngày 28/9

Theo thông tin từ Sở Xây dựng (Hà Tĩnh) từ 19h ngày 28/9, lực lượng chức năng đã triển khai cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

20:28 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Hoàng Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra công tác phòng chống bão

Tối 28/9, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp về kiểm tra công tác phòng, chống bão tại khu vực âu thuyền giáo xứ Đông Yên thuộc tổ dân phố Ba Đồng, phường Hoành Sơn.

Đi cùng đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh.

Ảnh: Hồ Thoả

20:31 Tâm bão trên vùng ven biển Nghệ An - phía Bắc Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 10 đang ở khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc; 107.0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

20:35 Hướng đi của bão số 10

Thời điểm dự báoHướng, tốc độVị tríCường độVùng nguy hiểmCấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
07 giờngày 29/9Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh19,0N-104,9E, trên đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà TĩnhCấp 8-9, giật cấp 11Vĩ tuyến 16,0N-20,0N; phía Tây kinh tuyến 110,0ECấp 3: vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu)Cấp 4: khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Hà Tĩnh
19 giờngày 29/9Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp20,1N-102,5E, trên khu vực Thượng Lào< Cấp 6

20:40 Tối ngày 28/9, lực lượng chức năng vẫn kiên trì thuyết phục những người dân cuối cùng rời vùng xung yếu

Lực lượng chức năng xã Kỳ Thương (tỉnh Hà Tĩnh) có mặt ở từng thôn xóm, bám sát địa bàn, kiên trì thuyết phục, hỗ trợ bà con rời khỏi vùng nguy hiểm để đến nơi tránh bão an toàn.

Clip: Lê Tập

20:42 1h sáng ngày 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ

TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng ngày 29, tâm bão số 10 sẽ chạm bờ.

Do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa còn ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm (cụ thể là khoảng 4-5 giờ sáng 29/9) được xác định là thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Lực lượng chức năng vẫn túc trực ứng phó với bão số 10. Ảnh: Hồ Thỏa

20:58 Cấm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ nút giao Nghi Sơn - Thanh Hóa (Km380) đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh

Tối 28/9, Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo: Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, trong thời gian bão số 10 (Bualoi) đổ bộ đất liền khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, thời điểm từ 23 giờ 00 ngày 28/9 đến 4 giờ 00 ngày 29/9, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức cấm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ nút giao Nghi Sơn - Thanh Hóa (Km380) đến nút giao Vũng Áng - Hà Tĩnh (Km568+500).

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa chiều tối ngày 28/9. Ảnh: Ngọc Thọ

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người dân và lái xe chủ động hành trình của mình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình. Để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, người dân có thể liên hệ tới số 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông.


Tuyến đường cao tốc Bắc - Nam Nghi Sơn - Thanh Hóa. Clip: Ngọc Thọ

21:14 Quảng Trị huy động 18000 cán bộ chiến sĩ, dân quân ứng phó bão số 10

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, địa phương đã huy động khoảng 18.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng phương tiện về các vị trí xung yếu; chuẩn bị lương thực, thực phẩm để bảo đảm người dân vùng chia cắt không thiếu đói, rét; sơ tán toàn bộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Toàn tỉnh có 8.577 tàu thuyền đã được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn. Các hồ đập trên địa bàn hiện mới đạt 60-68% dung tích, đang được kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng báo cáo tình huống sáng 28/9, hai tàu cá từ Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM trên đường vào cảng Cửa Việt bị mắc cạn, một tàu có 7 thuyền viên, một tàu có 4 thuyền viên. Đến 12h, lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 9 thuyền viên, sức khỏe ổn định, tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

21:16 Tâm bão đang trên vùng ven biển Nghệ An - phía Bắc Quảng Trị

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 10 khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trung tâm dự báo rong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

21:18 Bắc Bộ có nơi mưa trên 400mm

Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9 khu vực Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 28/9-30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Các nơi khác Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

21:33 Bão số 10 bắt đầu vào khu vực phía Nam Hà Tĩnh

Tại Trạm Hoành Sơn đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cấp gió này có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đang chỉ đạo ứng phó với bão số 10 tại địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: VGP

21:40: Bão số 10 bắt đầu vào đất liền Hà Tĩnh

Trao đổi với phóng Dân Việt, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, hiện bão số 10 đã tiến vào khu vực mỏm đá ven biển tại bãi biển Hoành Sơn (sát Đèo Ngang) đã có gió cấp 11, giật cấp 14.

21:50 Người dân Nghệ An không ra đường

Tại các phường trung tâm của tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng cấm người dân ra đường từ 23h đếm 28/9. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt đêm 28/9, trên đường nội thành tỉnh Nghệ An gần như không có bóng dáng của người đi đường.

Clip: Cảnh Thắng

22:00 Bão số 10 đang đổ bổ vùng ven biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

22:6 Đồng Hới (Quảng Trị) có nhiều cây xanh bị bật gốc do ảnh hưởng bão số 10

Bão số 10 ảnh hưởng khu vực Đồng Hới, Quảng Trị đã khiến nhiều cây xanh bị gió quật bật gốc, ngã đổ trên các tuyến đường. Cành lá, thân cây nằm ngổn ngang.

Ảnh: Trần Anh

22:8 Bão số 10 gây gió rít liên hồi, mưa xối xả ở Nghệ An

Clip: Nguyễn Tình

22:20 Gió bắt đầu mạnh dần ở Nghệ An, địa phương được dự báo sẽ là tỉnh tiếp theo bị ảnh hưởng dọc từ Nam lên Bắc

Clip: Cảnh Thắng

