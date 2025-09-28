Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 28/09/2025 17:07 GMT+7
Bão số 10 (Bualoi)

Bộ Xây dựng chỉ đạo "khẩn" ứng phó với bão số 10

Thế Anh Chủ nhật, ngày 28/09/2025 17:07 GMT+7
Ứng phó với cơn bão số 10, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi) đang di chuyển vào đất liền.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, tiếp tục triển khai Công điện số 66/CĐ-BXD ngày 26/9/2025 của Bộ Xây dựng về việc tập trung chủ động ứng phó với bão số 10.

Các đơn vị không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Cùng đó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân do yếu tố chủ quan.

Các Cục quản lý chuyên ngành căn cứ tình hình cụ thể, diễn biến của bão, tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác ứng phó tại các khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 10 và mưa, lũ sau bão. Trong đó, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị quản lý, bảo trì luồng tuyến thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo lũ trên các sông, thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương, có phương án bảo đảm an toàn hoặc thu hồi các phao tiêu, báo hiệu; rà soát yêu cầu các phương tiện thủy không neo đậu khu vực gần các công trình vượt sông; thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình nếu phát hiện phương tiện trôi dạt phải kịp thời thông báo cơ quan chức năng xử lý.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt khẩn trương rà soát chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực ở những vị trí, khu vực xung yếu (thường xuyên bị sụt lở đất, ngập nước) để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và tuyến đường sắt huyết mạch trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão và mưa, lũ sau bão.

Sở Xây dựng các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 10, trong phạm vi quản lý, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia ứng trực (ghi rõ số điện thoại liên hệ); tổ chức trực ban 24/24h và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng những vấn đề đột xuất, phát sinh qua điện thoại: 0989.642.456; email: banpclb@moc.gov.vn.

