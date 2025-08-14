Chủ đề nóng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải chuyển mình đi trước để dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác

Khương Lực Thứ năm, ngày 14/08/2025 18:55 GMT+7
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ nhất diễn ra sáng 14/8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải chuyển mình đi trước để dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh và nông nghiệp carbon thấp.
Sáng 14/8, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ngành Nông nghiệp và Môi trường phải chuyển mình đi trước để dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh và nông nghiệp carbon thấp.

Từ "trụ đỡ", nông nghiệp và môi trường trở thành ngành kinh tế quan trọng

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nhiệm kỳ 2020-2025 là một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt. Đất nước phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, phức tạp và nhiều yếu tố bất định, khó lường hơn so với dự báo, đặc biệt là đại dịch Covid-19 với những tác động chưa từng có trong tiền lệ.

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Khương Lực

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, nay là Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã biến nguy thành cơ và biến những thách thứ thành cơ hội để phát triển. "Đây là giai đoạn có ý nghĩa, dấu mốc lịch sử" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây được hình thành trên tư duy hình ảnh là các bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, điểm thiếu là kết nối một cách tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Vì thế, sự hợp nhất giữa Bộ được đánh giá là một “tầm tư duy có tính chiến lược”, một bước hoàn thiện trong quản lý bộ, ngành, tạo ra không gian và cơ hội phát triển hoàn chỉnh hơn.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là hạt nhân chính trị, xây dựng về tư tưởng chính trị và đạo đức và chỉ đạo công tác chuyên môn, Phó Thủ tướng nhận định, việc hợp nhất hai Bộ và hai Đảng bộ với hơn 80 tổ chức và trên 10.000 đảng viên thành một tổ chức mới đã được thực hiện nhanh chóng, quyết tâm, quyết liệt.

Về công tác Đảng, 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%. Đặc biệt, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.547 đảng viên mới, vượt gần 3 lần chỉ tiêu (600 đảng viên).

“Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, chất lượng và số lượng đảng viên vượt gần ba lần chỉ tiêu cho thấy Đảng bộ đã biết phát huy vai trò của Đảng, tạo ra sự đoàn kết, nhất trí và đi rất đúng hướng trong vấn đề phát triển đảng viên” - Phó Thủ tướng biểu dương.

Phó Thủ tướng cho biết, trước đây chúng ta xác định nông nghiệp chỉ là "trụ đỡ" cho nền kinh tế. Đến cuối năm 2025 con số xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản đạt 70 tỷ USD là một con số rất lớn và nông nghiệp đã trở thành một ngành kinh tế hết sức quan trọng. Đặc biệt, ý nghĩa về chính trị, xã hội của lĩnh vực nông nghiệp cũng rất lớn khi 60% dân số Việt Nam sống ở khu vực nông thôn.

Cùng với đó, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là minh chứng cho nỗ lực xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân thông minh và nông nghiệp phát triển theo hướng kinh tế bao gồm công nghiệp hóa nông nghiệp, dịch vụ trong nông nghiệp, thương mại trong nông nghiệp, rồi chuyển đổi nông nghiệp sang hướng xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn và giảm phát thải carbon.

"Từ vị thế bị động chuyển sang chủ động, từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ chúng ta chuyển sang kinh tế nông nghiệp với tiếp cận cái đa phương thức và đa mục tiêu thì đây là một cái đổi mới hết sức lớn và cách mạng" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết rất tự hào khi sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có mặt trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vị thế quan trọng trên bản đồ thương mại quốc tế.

Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải chuyển mình đi trước để dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh và nông nghiệp carbon thấp. Ảnh: Khương Lực

Đối với lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Việt Nam cũng đã thể hiện tinh thần chủ động, có trách nhiệm trong các cam kết quốc tế, điển hình là việc tham gia Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) cùng các nước G7. Điều này cho thấy sự ghi nhận và đánh giá cao của thế giới đối với nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Việt Nam đã xây dựng một cách quản lý bài bản từ chiến lược biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh đến các quy hoạch quản lý tài nguyên. Với 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 3 khu di sản thiên nhiên thế giới, 12 vườn di sản ASEAN và mục tiêu tham vọng đưa 6% diện tích biển vào bảo tồn, Việt Nam đang khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Tư duy lại toàn bộ để tiên phong dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác

Bên cạnh những thành tựu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém mà báo cáo chính trị đã đề cập. Ông muốn làm rõ hơn một số vấn đề để định hướng cho giai đoạn sắp tới.

"Chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào khi nói rằng sát nhập hai ngành là một tư duy mang tầm chiến lược" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói và đặt vấn đề Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải chuyển mình đi trước để tiên phong dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp carbon thấp.

Phó Thủ tướng thông tin: "Trong văn kiện của Đảng có lẽ đây là lần đầu tiên kinh tế, xã hội, môi trường là ba trụ cột được thừa nhận hay nói cách khác là phát triển bền vững. Mặc dù đây là một nhận thức đã có từ lâu nhưng mà trong văn kiện của Đảng đã khẳng định vị thế của môi trường".

Theo Phó Thủ tướng, nếu môi trường, kinh tế, xã hội là trung tâm thì ngành Nông nghiệp và Môi trường phải tư duy lại toàn bộ: "Có phải chúng ta chỉ đi khắc phục hậu quả môi trường rồi cứ phải đi sâu để giải quyết các vấn đề môi trường không?" - ông Hà nói.

Tương tự, Phó Thủ tướng nhận định, thời gian vừa qua tăng trưởng nông nghiệp vẫn dựa rất nhiều vào sự nỗ lực của nông dân, một số doanh nghiệp. "Kinh tế nông nghiệp đã thực sự trở thành lĩnh vực công nghiệp hóa nông nghiệp, khoa học hóa các hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp kết hợp với các loại hình khác như du lịch nông nghiệp chưa?" - ông đặt vấn đề.

Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường: "Dẫn dắt" về phát triển nông nghiệp bền vững, lọt top 15 thế giới

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng chỉ rõ Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải thực sự chuyển đổi số trong quản lý nội bộ, xây dựng dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ để quản trị hiện đại, giúp nông nghiệp thông minh. Cùng với đó, Bộ phải giúp xã hội, doanh nghiệp và Chính phủ phát triển kinh tế số, chính quyền số thông qua việc cung cấp các sản phẩm như bản đồ, dữ liệu vệ tinh, viễn thám.

Về nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng đề nghị cần xem xét, sắp xếp lại các tổ chức để đảm bảo tính gắn bó hữu cơ, khoa học hơn, tập hợp được lực lượng các nhà khoa học, các trường đại học để đặt ra những nhiệm vụ mới.

Với lực lượng cán bộ khoa học công nghệ không nhỏ - 11.000 người, 180 phòng thí nghiệm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt câu hỏi đã có bao nhiêu đăng ký bản quyền phát minh, sáng chế được đưa ra phục vụ lĩnh vực nông nghiệp thông minh, nông nghiệp carbon thấp, rồi làm chủ về phân bón, giống?

Tại Đại hội, đồng chí Võ Thành Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tin tưởng, tín nhiệm chỉ định các đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Với cương vị Bí thư Đảng ủy Bộ, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định trước Đại hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ: tập thể Ban Chấp hành sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm quý đã được đúc kết; quyết tâm khắc phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém.

Ban Chấp hành sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch và Chương trình hành động, bảo đảm triển khai thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1.Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2.Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3.Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

4.Đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

5.Đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

6.Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

7.Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

8.Đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

9.Đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

10.Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1.Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2.Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3.Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

4.Đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

5.Đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

6.Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

7.Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

8.Đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

9.Đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

10.Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

11.Đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

12.Đồng chí Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

13.Đồng chí Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

14.Đồng chí Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

15.Đồng chí Lê Văn Thành, Chánh Văn phòng Bộ.

16.Đồng chí Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

17.Đồng chí Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

18.Đồng chí Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai.

19.Đồng chí Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.

20.Đồng chí Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

21.Đồng chí Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

22.Đồng chí Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn.

23.Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

24.Đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

25.Đồng chí Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường.

26.Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường.

27.Đồng chí Huỳnh Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

28.Đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ.

29.Đồng chí Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ.

30.Đồng chí Phạm Văn Đương, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ.

31.Đồng chí Phan Thành Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy B1.

Bất ngờ ở Hải Phòng, cây ngoại lai 'đẻ vô tội vạ' này đang mang tiền về cho một Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Bất ngờ ở Hải Phòng, cây ngoại lai "đẻ vô tội vạ" này đang mang tiền về cho một Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi kiến nghị Thủ tướng về thuế thức ăn chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi kiến nghị Thủ tướng về thuế thức ăn chăn nuôi

