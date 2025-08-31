Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tháo gỡ vướng mắc để Luật Đất đai đi vào cuộc sống

Hà Linh Chủ nhật, ngày 31/08/2025 05:41 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.
Sửa Luật Đất đai phải khả thi, không “đánh trống bỏ dùi”

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Luật Đất đai (sửa đổi) có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến hầu hết lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống người dân, doanh nghiệp. Nếu thiếu đánh giá tác động khoa học, đồng bộ, việc sửa đổi có thể gây xung đột, tác động tiêu cực ngay khi ban hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân công rõ ràng, huy động bộ phận pháp chế cùng các đơn vị chuyên môn để làm rõ những điều luật còn “trói buộc”, chưa sát thực tiễn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với Dự án Luật Đất đai. Ảnh: Tuấn Dũng/VGP

"Những vấn đề chưa có cơ sở thực tiễn, còn cần nghiên cứu dài hơi thì chưa đưa vào lần sửa đổi này. Luật lần này phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho triển khai ngay, trong khi tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để sửa đổi chuyên sâu từng luật trong tương lai", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Những điểm mới đáng chú ý

Trong tờ trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết các vấn đề bức thiết, có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động đầu tư:

Về quy hoạch sử dụng đất: Bỏ quy hoạch cấp xã, chỉ giữ kế hoạch sử dụng đất cấp xã dựa trên chỉ tiêu từ tỉnh, nhằm tránh chồng chéo, tinh giản thủ tục.

Về quy định thu hồi đất: Bổ sung 3 trường hợp Nhà nước được thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép thu hồi trước khi phê duyệt phương án bồi thường trong trường hợp trên 75% người dân đồng thuận.

Về tài chính và giá đất: Sử dụng bảng giá đất cùng hệ số điều chỉnh để tính nghĩa vụ tài chính, bồi thường; bổ sung chi phí hạ tầng vào phương pháp xác định giá.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, việc sửa đổi lần này không nhằm thay đổi toàn diện Luật Đất đai, mà tập trung gỡ “nút thắt” pháp lý, khắc phục bất cập và tạo hành lang thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Ảnh: Gia Linh

Về thủ tục: Đồng bộ hóa phân cấp trong thu hồi, giao, cho thuê đất; cắt giảm thủ tục cấp “sổ đỏ”; rút ngắn quy trình đấu giá, đấu thầu.

Về quy định chuyển tiếp: Đưa ra 13 quy định xử lý về quy hoạch, bồi thường, giao đất, nghĩa vụ tài chính… tránh khoảng trống pháp lý.

Đặc biệt, dự thảo luật quy định rõ trách nhiệm hoàn thành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai vào năm 2026, làm nền tảng kết nối với dữ liệu dân cư, tài chính, bất động sản, góp phần minh bạch hóa quản lý.

Bảng giá đất sẽ áp dụng cho mọi chính sách

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến, bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW và các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ.

Phó Thủ tướng khẳng định, bảng giá đất sẽ được sử dụng cho mọi chính sách, nhằm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Tuy nhiên, hệ số điều chỉnh phải dựa trên nguyên tắc thị trường để tránh lúng túng, rủi ro pháp lý.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý về thời điểm áp dụng giá đất, đặc biệt với các dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao) hay PPP (đối tác công tư), phải rõ ràng và phù hợp; đồng thời xem xét bỏ quy định thu bổ sung khoản tiền do chậm nộp tiền sử dụng đất nếu là lỗi do Nhà nước.

Trên cơ sở dự thảo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ và Chính phủ để cơ quan tham mưu tổng hợp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về việc sửa Luật Đất đai 2024 chỉ sau 1 năm?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về việc sửa Luật Đất đai 2024 chỉ sau 1 năm?

Đề xuất bỏ bảng giá đất khi sửa Luật Đất đai 2024

Đề xuất bỏ bảng giá đất khi sửa Luật Đất đai 2024

Gấp rút sửa Luật Đất đai 2024 trong kỷ nguyên số: Khơi thông nguồn lực, giảm bất cập “không đáng có”

Gấp rút sửa Luật Đất đai 2024 trong kỷ nguyên số: Khơi thông nguồn lực, giảm bất cập “không đáng có”

