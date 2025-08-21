Chiều 21/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.



Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai...

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Nguyễn Huy Cường. Ảnh: Tuấn Việt.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường (sinh ngày 13/6/1979), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đến công tác tại phường Thanh Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã chúc mừng bà Bùi Huyền Mai (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân) đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; được giới thiệu, hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Thanh Xuân là phường trọng điểm của thành phố; nhiều khâu khó, việc mới đã được các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, đưa phường Thanh Xuân phát triển toàn diện như ngày hôm nay.



Từ những kết quả trên, ông Hà Minh Hải đề nghị và mong muốn tân Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp nối các thành quả để xây dựng phường ngày càng phát triển bền vững, bước vào kỷ nguyên mới.

Tân Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục rèn luyện và phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.



Ông Cường khẳng định, thời gian tới sẽ cùng tập thể Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Thanh Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 19/8, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công Bùi Huyền Mai (sinh ngày 3/9/1975), thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030; đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa XVIII để hiệp thương, kiện toàn các chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó có chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội với bà Bùi Huyền Mai.