Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam) phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ

Từ cuối tháng 9 đến nay, các tỉnh miền Bắc liên tiếp xuất hiện hai đợt mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi và Matmo (cơn bão số 10, cơn bão số 11).

Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh phía Bắc, trong đó trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam) đã xảy ra lốc xoáy làm 9 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, với tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (mới) kêu gọi mỗi cán bộ, công chức ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Ngay trong buổi sáng phát động, cán bộ, công chức phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã quyên góp được hơn 32 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình tiếp tục kêu gọi toàn thể Nhân dân, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhà hảo tâm tham gia ủng hộ các nguồn lực để hỗ trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Số tiền ủng hộ sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Nam tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tới đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình...

Cán bộ, công chức phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình) ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ, khắc phục hậu quả bão, lũ gây ra.

Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình mới, được hình thành từ việc sáp nhập phường Lam Hạ, phường Tân Hiệp, một phần phường Quang Trung, cùng các phần còn lại của phường Hoàng Đông và xã Tiên Nội, xã Tiên Ngoại, tỉnh Hà Nam (thời điểm trước sáp nhập).

Theo: Báo Ninh Bình