"Phượng hoàng" Ukraine tung đòn sấm sét, tiêu diệt nhóm quân Nga trong trận chiến ác liệt gần Kostyantynivka

Đòn đánh chính xác khiến quân Nga thiệt hại nặng

Ảnh cắt từ video do đơn vị Phượng hoàng của Ukraine sử dụng UAV tấn công quy mô lớn vào quân Nga ở Donetsk. Nguồn Defence/Dịch vụ báo chí của Cục Thống kê Nhà nước Ukraine

Theo báo cáo chính thức từ đơn vị, đây là một trong những chiến dịch thành công nhất của lực lượng UAV biên phòng Ukraine, khi họ đồng thời tiêu diệt nhiều phương tiện chiến đấu và sinh lực đối phương chỉ trong một đợt tấn công phối hợp duy nhất.

Trong chiến dịch, đơn vị Phượng hoàng đã phá hủy hai xe tăng Nga, một hệ thống phóng loạt BM-21 Grad – vũ khí chủ lực của Nga trong các đợt oanh tạc diện rộng – cùng khoảng 50 binh sĩ đối phương.

Quy mô thiệt hại cho thấy độ chính xác và hiệu quả ngày càng cao của lực lượng UAV Ukraine, vốn đang đóng vai trò ngày càng quyết định trong việc chặn đà tấn công của Nga và làm suy yếu hỏa lực của họ dọc toàn tuyến chiến đấu.

Việc phá hủy hệ thống Grad đặc biệt có ý nghĩa, bởi đây là một trong những công cụ oanh tạc chủ lực của Nga để tấn công các vị trí phòng thủ và khu dân cư. Việc loại bỏ vũ khí này đã làm giảm đáng kể cường độ pháo kích vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Donetsk, nơi giao tranh diễn ra gần như hàng ngày.

Đánh vào hậu cần làm tê liệt đối phương

Bên cạnh việc tấn công trực tiếp vào thiết bị và sinh lực, đơn vị Phượng hoàng còn nhắm vào tuyến hậu cần của Nga, phá hủy các đoàn xe tiếp tế và đường vận chuyển đạn dược.

“Chúng tôi đang làm việc hiệu quả trên các tuyến hậu cần của đối phương, khiến tình hình của quân chiếm đóng ngày càng tồi tệ", tuyên bố của đơn vị Phoenix nêu rõ.

Những hành động này phản ánh sự chuyển dịch chiến lược rõ rệt của Ukraine sang mô hình tác chiến UAV mạng lưới (networked drone warfare), trong đó các UAV trinh sát và tấn công phối hợp theo thời gian thực để truy tìm, định vị và tiêu diệt mục tiêu.

Nhờ khả năng cơ động, chi phí thấp và độ chính xác cao, các đội UAV như Phoenix đã bù đắp phần nào sự thiếu hụt về pháo binh và không quân, đồng thời giúp Ukraine giữ thế chủ động ở nhiều khu vực mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia.