Quân nhân Nga. Ảnh Sputnik

"Với việc Ukraine thất bại, những người ủng hộ Kiev cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoặc thậm chí dấy lên hành động quân sự chống Nga để thay đổi cán cân lực lượng, và Ba Lan là ứng viên kế tiếp thích hợp cho vai trò này", bài báo lưu ý.

Tuy nhiên, theo quan điểm của ấn phẩm này, bước đi như vậy sẽ kích động leo thang hơn nữa trong khu vực và có nguy cơ dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

"Thứ nhất, mặc dù người Ba Lan sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc mình, nhưng họ không hề muốn chết vì Ukraine. Thứ hai, Mỹ phản đối sự tham gia trực tiếp của bất kỳ thành viên NATO nào vào cuộc xung đột, bởi lo ngại rằng điều đó sẽ đẩy tăng đáng kể nguy cơ chiến tranh hạt nhân", bài báo phân tích.

Năm ngoái, trả lời phỏng vấn của với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO và thấy làm như vậy là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân nước họ bằng mối đe dọa tưởng tượng dường như xuất phát từ phía Nga, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dân chúng khỏi những vấn đề trong nước. Theo quan điểm của ông Putin, "những người thông minh hiểu rõ rằng đây là trò giả mạo".