Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Điểm nóng
Thứ hai, ngày 22/09/2025 06:16 GMT+7

Phương Tây đang đẩy một đồng minh của Ukraine vào xung đột trực tiếp với Nga

+ aA -
PV (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 22/09/2025 06:16 GMT+7
Phương Tây đang đẩy Ba Lan vào cuộc xung đột với Nga, theo tờ The American Conservative.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Quân nhân Nga. Ảnh Sputnik

"Với việc Ukraine thất bại, những người ủng hộ Kiev cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoặc thậm chí dấy lên hành động quân sự chống Nga để thay đổi cán cân lực lượng, và Ba Lan là ứng viên kế tiếp thích hợp cho vai trò này", bài báo lưu ý.

Tuy nhiên, theo quan điểm của ấn phẩm này, bước đi như vậy sẽ kích động leo thang hơn nữa trong khu vực và có nguy cơ dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

"Thứ nhất, mặc dù người Ba Lan sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc mình, nhưng họ không hề muốn chết vì Ukraine. Thứ hai, Mỹ phản đối sự tham gia trực tiếp của bất kỳ thành viên NATO nào vào cuộc xung đột, bởi lo ngại rằng điều đó sẽ đẩy tăng đáng kể nguy cơ chiến tranh hạt nhân", bài báo phân tích.

Năm ngoái, trả lời phỏng vấn của với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO và thấy làm như vậy là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân nước họ bằng mối đe dọa tưởng tượng dường như xuất phát từ phía Nga, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dân chúng khỏi những vấn đề trong nước. Theo quan điểm của ông Putin, "những người thông minh hiểu rõ rằng đây là trò giả mạo".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Điểm nóng
Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Điểm nóng
Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Điểm nóng
Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Điểm nóng
EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Đọc thêm

Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer
Thể thao

Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer

Thể thao

Pha lập công vào lưới Arsenal ở vòng 5 Premier League giúp tiền đạo Erling Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, chia sẻ về cơn đột quỵ tim và não với tỷ lệ tử vong lên đến 80%.

Trồng 'cây tỷ đô', một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen
Nhà nông

Trồng "cây tỷ đô", một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen

Nhà nông

Từ một hội viên, nông dân với vài sào đất ban đầu, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đã trở thành Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc (tỉnh Đắk Lắk), liên kết trồng hơn 33ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP. Không chỉ là tỷ phú sầu riêng, chị Thảo còn tìm kênh tiêu thụ sầu riêng, nâng cao thu nhập cho hàng chục hộ nông dân trồng "cây tỷ đô" trong vùng.

Arsenal thoát thua Man City, HLV Mikel Arteta thất vọng nhất điều gì?
Thể thao

Arsenal thoát thua Man City, HLV Mikel Arteta thất vọng nhất điều gì?

Thể thao

Arsenal phải rất chật vật mới có được trận hòa 1-1 trước Man City tại vòng 5 Premier League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã có những phát biểu cho thấy ông không hài lòng về kết quả này.

Tự sự của những chiếc sừng tê giác châu Phi
Bạn đọc

Tự sự của những chiếc sừng tê giác châu Phi

Bạn đọc

Khoảng 11 năm trước, khi tôi và các cộng sự trong Diễn đàn Nhà báo Môi trường đang trăn trở với nạn tàn sát rừng, xẻ thịt thú rừng, hút mật gấu trái phép thì tôi nhận được lời mời "sang châu Phi", điều tra về việc tàn sát tê giác, buôn bán quốc tế trái phép sừng tê giác và ngà voi hoang dã.

Lắng nghe nông dân nói: Kỳ vọng Bộ Công Thương và Hội Nông dân đưa ra giải pháp phát triển thương hiệu nông sản
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Kỳ vọng Bộ Công Thương và Hội Nông dân đưa ra giải pháp phát triển thương hiệu nông sản

Kinh tế

Không chỉ mong đầu ra ổn định, giá trị cao hơn, nông dân còn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”. Họ chờ đợi Bộ Công Thương và Hội Nông dân sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể, đồng hành cùng bà con trong việc kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn

Pháp luật

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; truy bắt 2 kẻ trộm chó manh động cướp xe máy của người dân để tẩu thoát; bắt giữ 3 nghi phạm vụ án mạng nghiêm trọng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực năng lượng gì?
Nhà nông

Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực năng lượng gì?

Nhà nông

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cùng đoàn công tác vừa đến thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh), nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco
Điểm nóng

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco

Điểm nóng

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Bắt cá đặc sản, bứt thứ rau đồng ngon nở hoa vào ban đêm khi con nước son nhảy bờ ruộng ở tỉnh An Giang
Nhà nông

Bắt cá đặc sản, bứt thứ rau đồng ngon nở hoa vào ban đêm khi con nước son nhảy bờ ruộng ở tỉnh An Giang

Nhà nông

Con nước son-nước phù sa bắt đầu “nhảy” khỏi bờ ruộng, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản (trong đó có các loại cá đặc sản mùa lũ) vào cánh đồng. Thời điểm này người dân đầu nguồn tỉnh An Giang tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp, thu hái các loại rau đồng như bông súng ma…

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình
Gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 giúp mọi người gửi lòng thành đến Gia tiên, Thần linh, Thổ địa, cầu bình an, may mắn, ăn nên làm ra.

Cháy lớn bên trong chợ Xuân Thới Sơn, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi
Chuyển động Sài Gòn

Cháy lớn bên trong chợ Xuân Thới Sơn, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt ki-ốt bên trong chợ Xuân Thới Sơn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ) bốc cháy dữ dội vào tối 21/9, nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!
Gia đình

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!

Gia đình

Tôi lo lắng khi con gái đang dần trở thành 1 phiên bản của mẹ.

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?

Đông Tây - Kim Cổ

Dưới thời Trần Văn Đế, nhà Trần bắt đầu khẳng định vị thế ngang hàng với các đối thủ phương Bắc như Bắc Chu và Bắc Tề, tạo thành thế “chân vạc” chia 3 Trung Quốc thời bấy giờ.

Tỷ phú Mỹ chi 'tiền tấn' truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Tỷ phú Mỹ chi "tiền tấn" truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, cũng là nhân vật nổi tiếng thế giới, ông đã để lại những bí ẩn mà khoa học vĩnh viễn không tìm ra. Những lời đồn liên quan về mộ Thành Cát Tư Hãn và lời nguyền đáng sợ… Nhóm khảo cổ người Mỹ đành phải dừng bước trước những tổn thất về tính mạng và bí ẩn tâm linh.

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ ô tô tông vào xe máy khiến 3 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra.

'Cơn ác mộng' của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra
Điểm nóng

"Cơn ác mộng" của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra

Điểm nóng

Phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng của máy bay không người lái Nga đã biến hậu cần tiền tuyến thành cơn ác mộng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, tờ The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn lời các binh sĩ Ukraine.

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax
Chuyển động Sài Gòn

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax

Chuyển động Sài Gòn

Nguyễn Tấn Tài và Trần Võ Tuấn Hào bị cảnh sát bắt gọn sau khi chạy chiếc xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax của thanh niên tại con hẻm rồi tháo chạy.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu '5 An' và '5 Nhất' của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu "5 An" và "5 Nhất" của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ

Tin tức

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh 'chuộc lỗi' bằng bàn thắng phản lưới nhà
Thể thao

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh "chuộc lỗi" bằng bàn thắng phản lưới nhà

Thể thao

Tiến Linh ghi bàn mở ra chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM 3-1 trước Becamex TP.HCM, nhưng anh đá phản lưới nhà giúp đội bóng cũ có bàn an ủi trong trận derby TP.HCM.

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Ở trận derby xứ Nghệ tại vòng 4 V.League 2025/2026, SLNA sớm có lợi thế hơn người từ phút 12 nhưng đội chủ sân Vinh vẫn bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1.

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?
Thể thao

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?

Thể thao

Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN? HLV Teguramori vẫn ở lại Việt Nam; Messi tiến sát cột mốc 900 bàn thắng; hé lộ bí quyết giúp Rashford hồi sinh; HLV Amorim “ghi điểm” với CĐV M.U.

Hồn của làng
Ký ức làng

Hồn của làng

Ký ức làng

Giữa lưng núi, bên dòng sông Lô, ngôi làng nhỏ hiện lên bình dị mà sâu lắng. Ở đó, người Tày và người Kinh cùng quấn quýt trong nhịp sống chan hòa, để lại những ký ức Tết mộc mạc, ấm áp và đầy hoài niệm.

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ
Điểm nóng

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Điểm nóng

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, tháng 9 này, 4 con giáp không chỉ có tâm trạng tốt mà còn đạt được những kết quả mỹ mãn trên mọi phương diện.

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển
Thể thao

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển

Thể thao

Bạn gái của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Đồng Thị Hoa Mỹ lại khiến người hâm mộ chú ý với loạt ảnh áo tắm quyến rũ trên trang cá nhân.

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?
Xã hội

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?

Xã hội

Khác với những hành trình dồn dập để check-in, người cao tuổi lại hướng đến những chuyến đi thong dong, đủ để hít thở, cảm nhận và sống chậm.

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng
Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild rằng nền kinh tế Đức, vốn đã trì trệ tăng trưởng kể từ năm 2019, đang rơi vào "tình trạng nghiêm trọng".

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua
Nhà nông

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Nhà nông

Khi nước lũ mang theo phù sa (mùa nước nổi) tràn đồng cũng là lúc bà con nông dân đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng (cá trắm cỏ, cá tai tượng, cá mè vinh...) trong ruộng đất lúa. Mô hình nuôi cá này vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh kiểu đánh bắt tận diệt, vừa có lợi thế khai thác du lịch theo mùa.

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”
Nhà nông

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”

Nhà nông

Giữa những thửa ruộng bạt ngàn tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thành Giang, Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành, không phải là một người nông dân truyền thống, mà là một "kỹ sư" người tiên phong của những cánh đồng "mặt ruộng không dấu chân", nơi mà máy bay không người lái (done) thay thế sức người và lợi nhuận được đảm bảo trước cả khi mùa vụ bắt đầu cho nông dân.

Tin đọc nhiều

1

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

2

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

4

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

5

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh