Phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là phép cộng về địa giới hành chính, dân số mà là sự cộng hưởng lớn về tiềm năng, thế mạnh và khát vọng vươn lên xây dựng phường Trà Lý trở thành trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí và thu hút phát triển du lịch của tỉnh Hưng Yên.

Cộng hưởng về tiềm năng

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường Trà Lý được thành lập trên cơ sở sắp xếp phường Hoàng Diệu, xã Đông Mỹ, Đông Hòa, Đông Thọ (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình trước đây) và xã Đông Dương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trước đây).

Phường Trà Lý có diện tích gần 21km2 , dân số gần 44.000 người. Đảng bộ phường hiện có 57 chi bộ, 2.045 đảng viên. 5 địa phương thuộc phường Trà Lý đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng sẵn có.

Trong quá trình phát triển, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng các địa phương đã đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

Phát huy lợi thế từ tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự linh hoạt, nhạy bén của người dân, các ngành nghề thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường Trà Lý ngày một phát triển.

Trên địa bàn phường hiện có 134 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp, thu hút, tạo việc làm và thu nhập cao cho trên 6.000 người lao động.

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên có khu công nghiệp Gia Lễ được đầu tư xây dựng hạ tầng tương đối đồng bộ, giai đoạn 2021 - 2025 thu hút thêm 13 dự án đầu tư mới.

Các địa phương cũng đã khai thác tối đa nông nghiệp với những mô hình sản xuất nông nghiệp nổi bật như vùng sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính tại xã Đông Thọ (cũ); các vùng trồng quất, đào, cây cảnh tại xã Đông Hòa, Đông Thọ, phường Hoàng Diệu (cũ).



Đây chính là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, phường còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc từ các làng nghề, lễ hội địa phương, tạo nên một bản sắc riêng biệt, là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch văn hóa.

Phường Trà Lý chú trọng công tác lập và thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị.

Đến nay, phường Trà Lý đã cơ bản hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu và nhiều dự án phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị được triển khai thực hiện hoặc hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo bước đột phá để xây dựng và phát triển đô thị.

Niềm tin, khí thế, động lực mới

Vùng chuyên trồng quất cảnh ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).



Bước vào hành trình mới trong diện mạo mới mang theo một sinh lực mới, quyết tâm mới. Ông Vũ Đình Khởi, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Chúng tôi kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền phường Trà Lý sẽ có những quyết sách để thúc đẩy kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho người dân; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục có bước phát triển vượt bậc; phong trào xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm.

Cùng với đó là nâng cấp hạ tầng, nhất là giao thông, các công trình công cộng... đáp ứng sự phát triển.

Đặc biệt, tập trung phát triển không gian ven sông Trà Lý nhằm thay đổi diện mạo với những khu đô thị đáng sống, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Thực hiện chủ trương, định hướng của tỉnh về xây dựng đô thị xanh, hiện đại ven sông Trà Lý, các địa phương đã hoàn thành quy hoạch chung, phủ kín quy hoạch phân khu; các khu vực đô thị mới đã cơ bản phủ kín quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai các dự án.

Trên địa bàn phường có khoảng 10 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đây sẽ là tiền đề để phường vững bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí và thu hút phát triển du lịch của khu vực, của tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) cho biết: Phường sẽ tập trung phát triển không gian đô thị bên sông Trà Lý; xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực, các tuyến giao thông trục chính đô thị, khu đô thị mới, công viên cây xanh.

Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược, uy tín, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án trên địa bàn, tạo nên giá trị mới, động lực mới để phát triển bứt phá.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ thu hút các dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí chất lượng cao, hệ thống siêu thị, khách sạn.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng và phát triển phường Trà Lý trở thành trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí và thu hút phát triển du lịch của khu vực, của tỉnh...

