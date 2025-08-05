Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ ba, ngày 05/08/2025 06:19 GMT+7

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

+ aA -
Ngân Huyền Thứ ba, ngày 05/08/2025 06:19 GMT+7
Cùng đất nước bước vào giai đoạn lịch sử, những người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình) hôm nay không khỏi tự hào và khấp khởi kỳ vọng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu

Phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là phép cộng về địa giới hành chính, dân số mà là sự cộng hưởng lớn về tiềm năng, thế mạnh và khát vọng vươn lên xây dựng phường Trà Lý trở thành trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí và thu hút phát triển du lịch của tỉnh Hưng Yên.

Cộng hưởng về tiềm năng

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường Trà Lý được thành lập trên cơ sở sắp xếp phường Hoàng Diệu, xã Đông Mỹ, Đông Hòa, Đông Thọ (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình trước đây) và xã Đông Dương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trước đây).

Phường Trà Lý có diện tích gần 21km2 , dân số gần 44.000 người. Đảng bộ phường hiện có 57 chi bộ, 2.045 đảng viên. 5 địa phương thuộc phường Trà Lý đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng sẵn có.

Trong quá trình phát triển, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng các địa phương đã đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

Nước son tràn về An Giang, loại cá đồng nào đang "khuấy động, làm mưa làm gió" miền Tây mùa nước nổi?

Phát huy lợi thế từ tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự linh hoạt, nhạy bén của người dân, các ngành nghề thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường Trà Lý ngày một phát triển.

Trên địa bàn phường hiện có 134 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp, thu hút, tạo việc làm và thu nhập cao cho trên 6.000 người lao động.

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên có khu công nghiệp Gia Lễ được đầu tư xây dựng hạ tầng tương đối đồng bộ, giai đoạn 2021 - 2025 thu hút thêm 13 dự án đầu tư mới.

Các địa phương cũng đã khai thác tối đa nông nghiệp với những mô hình sản xuất nông nghiệp nổi bật như vùng sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính tại xã Đông Thọ (cũ); các vùng trồng quất, đào, cây cảnh tại xã Đông Hòa, Đông Thọ, phường Hoàng Diệu (cũ).

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (mới), động lực tăng trưởng mới, sau sáp nhập Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ)

Đây chính là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, phường còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc từ các làng nghề, lễ hội địa phương, tạo nên một bản sắc riêng biệt, là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch văn hóa.

Phường Trà Lý chú trọng công tác lập và thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị.

Đến nay, phường Trà Lý đã cơ bản hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu và nhiều dự án phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị được triển khai thực hiện hoặc hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo bước đột phá để xây dựng và phát triển đô thị.

Niềm tin, khí thế, động lực mới

Vùng chuyên trồng quất cảnh ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên (mới), tiếng là nông thôn mà trông như thành phố với 1 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp

Bước vào hành trình mới trong diện mạo mới mang theo một sinh lực mới, quyết tâm mới. Ông Vũ Đình Khởi, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Chúng tôi kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền phường Trà Lý sẽ có những quyết sách để thúc đẩy kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho người dân; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục có bước phát triển vượt bậc; phong trào xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm.

Cùng với đó là nâng cấp hạ tầng, nhất là giao thông, các công trình công cộng... đáp ứng sự phát triển.

Đặc biệt, tập trung phát triển không gian ven sông Trà Lý nhằm thay đổi diện mạo với những khu đô thị đáng sống, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Đây là tỉnh vừa có biển nước mặn, lại có biển hồ nước ngọt, sau sáp nhập tỉnh Bình Định thành công

Thực hiện chủ trương, định hướng của tỉnh về xây dựng đô thị xanh, hiện đại ven sông Trà Lý, các địa phương đã hoàn thành quy hoạch chung, phủ kín quy hoạch phân khu; các khu vực đô thị mới đã cơ bản phủ kín quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai các dự án.

Trên địa bàn phường có khoảng 10 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đây sẽ là tiền đề để phường vững bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí và thu hút phát triển du lịch của khu vực, của tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) cho biết: Phường sẽ tập trung phát triển không gian đô thị bên sông Trà Lý; xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực, các tuyến giao thông trục chính đô thị, khu đô thị mới, công viên cây xanh.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) đang thực hiện tốt một phong trào quan trọng, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang thành công

Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược, uy tín, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án trên địa bàn, tạo nên giá trị mới, động lực mới để phát triển bứt phá.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ thu hút các dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí chất lượng cao, hệ thống siêu thị, khách sạn.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng và phát triển phường Trà Lý trở thành trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí và thu hút phát triển du lịch của khu vực, của tỉnh...

Theo: Báo Hưng Yên

Tham khảo thêm

Cả làng ở Thái Bình đem cá to bự, ngon nhất đi thi tại một lễ hội nổi tiếng ở đất phát tích vương triều nhà Trần

Cả làng ở Thái Bình đem cá to bự, ngon nhất đi thi tại một lễ hội nổi tiếng ở đất phát tích vương triều nhà Trần

Làng ở Thái Bình có di tích quốc gia đặc biệt, nơi đặt máy bay MiG-21 do Trung tướng Phạm Phú Thái từng lái

Làng ở Thái Bình có di tích quốc gia đặc biệt, nơi đặt máy bay MiG-21 do Trung tướng Phạm Phú Thái từng lái

Bốn di tích lịch sử - văn hóa ở Hưng Hà của Thái Bình, có nơi xưa là cung điện nguy nga của nhà Trần

Bốn di tích lịch sử - văn hóa ở Hưng Hà của Thái Bình, có nơi xưa là cung điện nguy nga của nhà Trần

Nơi 3 công chúa con vua Trần Nghệ Tông về mua đất sình lầy làm ruộng, nay là vùng nào ở Thái Bình?

Nơi 3 công chúa con vua Trần Nghệ Tông về mua đất sình lầy làm ruộng, nay là vùng nào ở Thái Bình?

Làng nào ở Thái Bình là nơi phát tích Vương triều nhà Trần, lăng mộ, đền thờ vua, hoàng hậu vẫn ở đây?

Làng nào ở Thái Bình là nơi phát tích Vương triều nhà Trần, lăng mộ, đền thờ vua, hoàng hậu vẫn ở đây?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con động vật này bu dày đặc tàu lá chuối, làm nên món ngon của cả làng ở Gia Lai

Vào khoảng cuối tháng 3 âm lịch hằng năm, khi tiết trời bắt đầu ấm lên, người dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai mới) lại vào mùa đi bắt nhộng muồng-để chế biến thành món ăn đặc sản dân dã cả làng, được xem là đặc sản Bana.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Nhà nông
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Nhà nông
Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Loài "cá tàu ngầm" toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm

Nhà nông
Loài 'cá tàu ngầm' toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm

Nguy cơ "vỡ trận" nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai "kêu cứu"

Nhà nông
Nguy cơ 'vỡ trận' nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai 'kêu cứu'

Đọc thêm

Hoàng đế có hậu cung hoang đường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế có hậu cung hoang đường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Tấn Vũ Đế - Hoàng đế được mệnh danh là có nhiều vợ nhất Trung Quốc, cũng chính là người thống nhất Trung Hoa sau thời kỳ Tam quốc.

Đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang
Pháp luật

Đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang
7

Pháp luật

Một đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang, thông tin vừa được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết.

Ông trùm tình báo Ukraine thừa nhận sử dụng gái mại dâm
Thế giới

Ông trùm tình báo Ukraine thừa nhận sử dụng gái mại dâm

Thế giới

Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), cho biết Kiev sử dụng gái mại dâm để thu thập thông tin.

TP.HCM đề nghị giảm giá vé BOT cho các phương tiện vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề nghị giảm giá vé BOT cho các phương tiện vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản gửi 9 doanh nghiệp BOT, với đề nghị giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vùng lân cận, sau sáp nhập địa giới hành chính.

Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ
Thể thao

Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ

Thể thao

Công Phượng báo tin dữ; Newcastle theo đuổi Nicolas Jackson; HLV Xabi Alonso muốn chiêu mộ Vitinha; Inter Milan quyết tâm mua Ademola Lookman; Vợ Jamie Vardy tìm cách để chồng làm đồng đội với Lionel Messi.

Người dân trầm trồ trước màn diễn 'bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự' của nữ chiến sĩ công an
Ảnh

Người dân trầm trồ trước màn diễn "bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự" của nữ chiến sĩ công an

Ảnh

Sáng 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” với sự tham gia của đầy đủ các đơn vị chủ lực. Người dân cũng được chiêm ngưỡng màn diễn tập bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Cherry Mỹ, nho mẫu đơn rẻ chưa từng thấy, siêu thị giảm giá ê hề so kè với hàng chợ
Chuyển động Sài Gòn

Cherry Mỹ, nho mẫu đơn rẻ chưa từng thấy, siêu thị giảm giá ê hề so kè với hàng chợ

Chuyển động Sài Gòn

Cherry Mỹ, nho mẫu đơn từng được xem là loại trái cây nhà giàu với giá đắt đỏ thì hiện nay lại đang “rẻ chưa từng thấy”. Không chỉ được bán đầy chợ, các siêu thị cũng đang khuyến mãi ê hề, giá ngấp nghé so kè với hàng chợ.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa xúc động khi cùng Phương Mỹ Chi bước lên chuyến tàu đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa xúc động khi cùng Phương Mỹ Chi bước lên chuyến tàu đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Với sự ủng hộ và cho phép của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mới đây, dự án âm nhạc "Made in Vietnam" đã chính thức ra mắt với sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khơi thông các thủ tục hành chính phục vụ dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khơi thông các thủ tục hành chính phục vụ dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 1536/UBND-HCC về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân An Giang lãi hơn trồng lúa thông thường
Nhà nông

Canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân An Giang lãi hơn trồng lúa thông thường

Nhà nông

An Giang - vựa lúa lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc chuyển đổi nông nghiệp theo hướng bền vững. Sau hơn một năm thực hiện thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, những kết quả ban đầu cho thấy hiệu quả vượt trội.

Thanh Hóa: Dân 'tố' doanh nghiệp trả đất sai nguyên trạng, đồng ruộng không thể canh tác
Bạn đọc

Thanh Hóa: Dân "tố" doanh nghiệp trả đất sai nguyên trạng, đồng ruộng không thể canh tác

Bạn đọc

Hàng loạt ruộng lúa ở làng Mật, xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị đất đá thải vùi lấp, mương tưới tiêu có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, nhiều thửa ruộng không thể canh tác hơn 2 năm qua. Người dân bức xúc cho rằng nguyên nhân do đơn vị thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn – QL45 chậm hoàn trả mặt bằng như cam kết.

Xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang mới, sau sáp nhập vững tin 'chạy nước rút' về đích nông thôn mới nâng cao
Nhà nông

Xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang mới, sau sáp nhập vững tin "chạy nước rút" về đích nông thôn mới nâng cao

Nhà nông

Tân Hiệp là một xã mới thành lập thuộc tỉnh An Giang, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Tân Hiệp, xã Tân Hiệp B, xã Thạnh Đông và xã Thạnh Đông B (thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ). Với diện tích tự nhiên rộng lớn 14.661,57 ha và dân số 66.623 người, Tân Hiệp đang nỗ lực phát huy tiềm năng để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Giá USD hôm nay 7/8: Điều chỉnh, xu hướng tăng giá trở nên 'mong manh'
Kinh tế

Giá USD hôm nay 7/8: Điều chỉnh, xu hướng tăng giá trở nên "mong manh"

Kinh tế

Giá USD hôm nay 7/8 trên thế giới điều chỉnh sau khi phục hồi lên ngưỡng 98,7 điểm. Hiện, áp lực đè nặng lên Fed và tâm điểm thị trường là cuộc họp của FOMC.

Cuộc nói chuyện kéo dài 3 giờ của ông Witkoff với Tổng thống Putin báo hiệu một cuộc ngoại giao ngầm
Thế giới

Cuộc nói chuyện kéo dài 3 giờ của ông Witkoff với Tổng thống Putin báo hiệu một cuộc ngoại giao ngầm

Thế giới

Đặc phái viên của ông Trump, Steven Witkoff, đã kết thúc cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong hoạt động ngoại giao hậu trường đang diễn ra giữa hai nước. Ông Witkoff đã đến thủ đô Nga vào sáng ngày 6/8.

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu
Nhà nông

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu

Nhà nông

Việc sáp nhập, hợp nhất tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu thành công, không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn giúp phát huy tối đa các nguồn lực mà 2 địa phương có thế mạnh chung. Trong đó, việc xây dựng thương hiệu “lúa thơm - tôm sạch” là hướng đi quan trọng để tỉnh Cà Mau mới, phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, đặc biệt ở các vùng chuyển đổi sản xuất.

Bộ Tài chính nêu 2 phương án xác định 'vành đai' kinh tế nhà nước
Kinh tế

Bộ Tài chính nêu 2 phương án xác định "vành đai" kinh tế nhà nước

Kinh tế

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, kinh tế nhà nước từ trước tới nay chưa thực sự được tiếp cận về mặt lý luận, khái niệm, định nghĩa để xác định bao gồm những gì và chưa đánh giá một cách tổng thể, toàn diện.

Thị trường tài sản số hôm nay 7/8: Bitcoin, ETH, XRP dè dặt tăng giá
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 7/8: Bitcoin, ETH, XRP dè dặt tăng giá

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 7/8 trở lại sắc xanh khi những đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin, ETH, XRP, BNB... có đà tặng nhẹ.

Thị trường tín chỉ carbon: Màu tín chỉ nào phù hợp cho thị trường Việt Nam?
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Màu tín chỉ nào phù hợp cho thị trường Việt Nam?

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Điểm quan trọng của tín chỉ carbon xanh lá xuất phát từ cây cối tự nhiên, thay vì máy móc nhân tạo.

Tổng Giám đốc EVNCPC làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai sau sáp nhập
Doanh nghiệp

Tổng Giám đốc EVNCPC làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai sau sáp nhập

Doanh nghiệp

Chiều ngày 5/8/2025, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do ông Ngô Tấn Cư – Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai (GLPC) nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy và vận hành hệ thống sau sáp nhập.

Công an tỉnh Bắc Ninh công bố loạt số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
Tin tức

Công an tỉnh Bắc Ninh công bố loạt số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Tin tức

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 814/CAT(PV01-PC03) về việc công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

ĐT nữ Việt Nam thắng 6-0, vì sao HLV Mai Đức Chung vẫn không hài lòng?
Thể thao

ĐT nữ Việt Nam thắng 6-0, vì sao HLV Mai Đức Chung vẫn không hài lòng?

Thể thao

ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch Đông Nam Á 2025 nhưng HLV Mai Đức Chung muốn toàn đội tiến bước từng trận đấu một.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (mới), động lực tăng trưởng mới, sau sáp nhập Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ)
Nhà nông

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (mới), động lực tăng trưởng mới, sau sáp nhập Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ)

Nhà nông

Với việc sáp nhập 7 phường cũ (trước sáp nhập thuộc TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) để thành lập một đơn vị hành chính duy nhất và triển khai mô hình chính quyền đô thị mới, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (mới) đang được kỳ vọng sẽ trở thành “vùng lõi” phát triển, kiến tạo một không gian đô thị hiện đại, năng động, mang lại động lực tăng trưởng đột phá cho giai đoạn mới.

Vitamin D tăng tuổi thọ sinh học
Xã hội

Vitamin D tăng tuổi thọ sinh học

Xã hội

Vitamin D từ lâu đã được biết đến với vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương và hệ miễn dịch. Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ một góc nhìn hoàn toàn mới về Vitamin D: nó có thể giúp làm chậm lão hóa qua việc bảo vệ telomere.

Lan Phương: 'Câu chuyện của tôi rất phức tạp, nhưng tôi không thể nói ra vì lớn lên con tôi sẽ xem được'
Văn hóa - Giải trí

Lan Phương: "Câu chuyện của tôi rất phức tạp, nhưng tôi không thể nói ra vì lớn lên con tôi sẽ xem được"

Văn hóa - Giải trí

Lan Phương kể câu chuyện của mình rất phức tạp, cô giữ kín để bảo vệ con cái. Cô chọn chia sẻ mức độ vừa phải đủ để cảm thấy mình đã có lối thoát.

Tân Tổng thống Ba Lan ra tối hậu thư cho ông Zelensky
Thế giới

Tân Tổng thống Ba Lan ra tối hậu thư cho ông Zelensky

Thế giới

Tân tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã vạch ra một ranh giới đỏ kiên quyết trong quan hệ với Ukraine bằng cách yêu cầu Kiev từ bỏ việc tôn vinh các nhân vật lịch sử liên quan đến vụ thảm sát Volhynia. Ông nói rằng điều kiện này phải được đáp ứng để Ba Lan có thể tiếp tục hỗ trợ.

Thủ tướng giao “nhiệm vụ đặc biệt” cho ngành ngân hàng và Bộ Tài chính, Bộ Công thương
Kinh tế

Thủ tướng giao “nhiệm vụ đặc biệt” cho ngành ngân hàng và Bộ Tài chính, Bộ Công thương

Kinh tế

Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện gửi các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Giả danh thượng úy công an “vào sân bay chơi”, nam thanh niên bị bàn giao công an xử lý
Tin tức

Giả danh thượng úy công an “vào sân bay chơi”, nam thanh niên bị bàn giao công an xử lý

Tin tức

Nam thanh niên mặc quân phục công an, mang cấp hàm thượng úy, có biểu hiện tâm lý không bình thường, đã bị lực lượng an ninh sân bay phát hiện tại khu vực ga quốc nội Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và bàn giao cho công an xử lý.

Loại cây này hễ 'xước tí da' thơm ba ngày, dân một xã ở Lào Cai trồng thành công, xây nhà lầu, tậu xe hơi
Giảm nghèo nông thôn

Loại cây này hễ "xước tí da" thơm ba ngày, dân một xã ở Lào Cai trồng thành công, xây nhà lầu, tậu xe hơi

Giảm nghèo nông thôn

Từ bỏ cây ngô, cây sắn kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở xã Võ Lao (tỉnh Lào Cai) đã quyết định "đặt cược" vào cây quế. Hướng đi táo bạo này không chỉ phủ xanh những quả đồi trọc mà còn mở ra con đường thoát nghèo, giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu, xây nhà lầu, tậu xe hơi.

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tiền vệ được ví là 'truyền nhân của Quang Hải'
Thể thao

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tiền vệ được ví là "truyền nhân của Quang Hải"

Thể thao

Không chỉ đưa để những ngôi sao để khẳng định sức mạnh tại V.League, CLB Công an TP.HCM cũng rất chú trọng chiêu mộ những cầu thủ trẻ tiềm năng.

Đừng trồng sống đời, cây cảnh như những khúc xương nhảy múa này là thú chơi mới độc lạ, mang lại may mắn, tài lộc
Gia đình

Đừng trồng sống đời, cây cảnh như những khúc xương nhảy múa này là thú chơi mới độc lạ, mang lại may mắn, tài lộc

Gia đình

Khi còn nhỏ, cây cảnh này giống những hạt gạo dính vào nhau, lớn lên lại như những khúc xương nhảy múa, là cây san hô đầy hoang dã, độc lạ.

Tin đọc nhiều

1

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?
5

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

2

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

3

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

4

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

5

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành