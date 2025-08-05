Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:26 GMT+7

Phường Vũng Tàu, TPHCM, Bí thư Đảng ủy bỏ tiền mua hoa Huỳnh Anh từ tỉnh Đồng Tháp về trồng ở khu phố

+ aA -
Lưu Sơn Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:26 GMT+7
Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh–sạch–đẹp, tạo điểm nhấn cho các tuyến đường, khu dân cư và cơ sở làm việc trên địa bàn, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Tàu, TPHCM (trước đây thuộc một phần diện tích TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mua cây hoa từ tỉnh Đồng Tháp trao tặng 2.000 cây cho phường để trồng ở khu phố trên địa bàn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sau khi vận chuyển từ Đồng Tháp về Vũng Tàu, toàn bộ số cây hoa Huỳnh Anh sẽ được trồng ở các khu phố, công sở trên địa bàn phường Vũng Tàu, TPHCM (trước sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM cũ, phường Vũng Tàu thuộc một phần diện tích TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra một số dự án quan trọng khu vực phía tây thành phố

Toàn bộ số hoa Huỳnh Anh trên đã được vận chuyển và tập kết tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (số 4 Hoàng Hoa Thám).

Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu sẽ phân phối về cho các khu phố trên địa bàn phường.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận 42 Khu phố, phường Vũng Tàu (TPHCM) sẽ phối hợp nhận cây và giao Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Khu phố tổ chức khảo sát, lựa chọn các điểm trồng phù hợp như: dọc các tuyến đường, hẻm hoặc trước Trụ sở Khu phố.

Công tác chăm sóc, tưới nước thường xuyên cũng sẽ được giao cụ thể để đảm bảo cây phát triển tốt, tạo cảnh quan xanh mát cho khu dân cư.

2.000 cây hoa Huỳnh Anh sẽ góp phần làm xanh - sạch - đẹp phố phường ở phường Vũng Tàu thuộc TPHCM sau sáp nhập tỉnh.

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Ông Nguyễn Tấn Bản (thứ hai bên trái), Bí thư phường Vũng Tàu, thuộc TPHCM bỏ tiền túi đi tận tỉnh Đồng Tháp mua 2.000 cây hoa Huỳnh Anh về tặng cho các đơn vị trên địa bàn để trồng các khu phố, nơi công cộng

Việc trồng hoa Huỳnh Anh không chỉ góp phần làm đẹp môi trường sống mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các cấp ủy, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng phường Vũng Tàu sáng – xanh – sạch – đẹp.

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, TPHCM chia sẻ, xét thấy hoa Huỳnh Anh rất phù hợp với thổ nhưỡng ở vùng biển Vũng Tàu.

Nếu đến tận nơi sản xuất cây giống mà mua thì giá rẻ hơn rất nhiều nên ông đã xuống tận nhà vườn ở Đồng Tháp chọn mua và thuê xe chở về.

Cũng theo ông Bản, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông luôn trăn trở làm sao để phường Vũng Tàu ngày một phát triển toàn diện với mục tiêu là trung tâm du lịch của thành phố và tiến tới đạt vị thế đẳng cấp quốc tế.

Việc Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu bỏ tiền mua hoa Huỳnh Anh ở tỉnh Đồng Tháp về tặng cho các khu phố không chỉ là một hoạt động thiết thực, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn là bước khởi đầu tích cực, thúc đẩy quá trình chuyển mình, nâng cao vị thế của phường Vũng Tàu.

Theo: VOV-TPHCM

Tham khảo thêm

Nuôi con 'nằm im cả đời', chả tốn tiền mua thức ăn, dân xã này ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhấc lên bán làm đặc sản

Nuôi con "nằm im cả đời", chả tốn tiền mua thức ăn, dân xã này ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhấc lên bán làm đặc sản

Nuôi con đặc sản trên cạn, lấy tay bốc lên toàn con to bự, một ông nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu bán 100.000 đồng/kg

Nuôi con đặc sản trên cạn, lấy tay bốc lên toàn con to bự, một ông nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu bán 100.000 đồng/kg

Nuôi con đặc sản này, nông dân một nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu chăm nhàn, bán thịt, bán giống đắt như tôm tươi

Nuôi con đặc sản này, nông dân một nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu chăm nhàn, bán thịt, bán giống đắt như tôm tươi

Nuôi con đặc sản theo kiểu chả tốn tiền chi phí, ông nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ nói bán là hết ngay

Nuôi con đặc sản theo kiểu chả tốn tiền chi phí, ông nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ nói bán là hết ngay

Nuôi con động vật 'luyện' ra một thứ bổ dưỡng, rót ra ai cũng muốn nếm, ông nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu bán 2 triệu/lít

Nuôi con động vật "luyện" ra một thứ bổ dưỡng, rót ra ai cũng muốn nếm, ông nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu bán 2 triệu/lít

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Dự án cầu Cần Giờ sẽ được cập nhật vào các đồ án quy hoạch để hoàn thiện pháp lý, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025. Theo Sở Xây dựng TPHCM, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cầu Cần Giờ đã được hoàn tất và trình Hội đồng thẩm định thành phố từ tháng 12.2023.

Một ông giám đốc nông dân Đồng Tháp mới, thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất kinh doanh "3 trong 1"

Nhà nông
Một ông giám đốc nông dân Đồng Tháp mới, thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất kinh doanh '3 trong 1'

Tỉnh Tây Ninh ban hành một kế hoạch quan trọng, lấy ngày 10/10 hàng năm tổ chức ngày hội cho toàn dân

Nhà nông
Tỉnh Tây Ninh ban hành một kế hoạch quan trọng, lấy ngày 10/10 hàng năm tổ chức ngày hội cho toàn dân

Đây, cách dẫn dụ cá đồng khiến người ta đang quan tâm ở tỉnh Cà Mau

Nhà nông
Đây, cách dẫn dụ cá đồng khiến người ta đang quan tâm ở tỉnh Cà Mau

Tỉnh Vĩnh Long mới có một xã cù lao trù phú, nuôi cá công nghệ cao dày đặc sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh

Nhà nông
Tỉnh Vĩnh Long mới có một xã cù lao trù phú, nuôi cá công nghệ cao dày đặc sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh

Đọc thêm

Chồng nhìn chằm chằm chiếc váy ren đỏ tôi mới mua rồi hỏi một câu khiến tôi ngớ cả người, lặng lẽ leo lên giường nằm im
Gia đình

Chồng nhìn chằm chằm chiếc váy ren đỏ tôi mới mua rồi hỏi một câu khiến tôi ngớ cả người, lặng lẽ leo lên giường nằm im

Gia đình

Tôi từng tin anh là người hiểu tôi nhất trên đời này, thế mà lại có phản ứng như vậy.

Bộ Xây dựng đề xuất Chủ tịch, Trưởng công an xã được xử phạt vi phạm giao thông đến 60 triệu đồng
Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất Chủ tịch, Trưởng công an xã được xử phạt vi phạm giao thông đến 60 triệu đồng

Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất quy định Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền lên đến 60 triệu đồng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 75 triệu đồng.

Chặn đầu xe khách, giật chìa khóa trên Vành đai 3: Hành vi có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng?
Bạn đọc

Chặn đầu xe khách, giật chìa khóa trên Vành đai 3: Hành vi có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng?

Bạn đọc

Mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip ghi cảnh người đàn ông lái xe con chặn đầu xe khách trên đường Vành đai 3, rồi leo lên cabin rút chìa khóa, gây ùn tắc kéo dài. Hiện người này đã được mời lên cơ quan công an để làm rõ sự việc. Liệu hành vi của tài xế xe con có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng?

Chính trị gia Ukraine đưa ra tuyên bố về các vùng lãnh thổ đã mất
Thế giới

Chính trị gia Ukraine đưa ra tuyên bố về các vùng lãnh thổ đã mất

Thế giới

Tuyên bố của Tổng thống Séc Petr Pavel về việc Ukraine cần thừa nhận việc mất lãnh thổ cho thấy các nước EU đồng tình với kết quả này của cuộc xung đột, cựu cố vấn của Leonid Kuchma, Oleh Soskin, phát biểu trên kênh YouTube của mình.

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh nói lý do nên yêu người nghèo hơn người giàu
Văn hóa - Giải trí

"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh nói lý do nên yêu người nghèo hơn người giàu

Văn hóa - Giải trí

"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh chia sẻ mong muốn tình yêu giản dị. Cô thà chọn người bình thường, không cần giàu có để tìm thấy hạnh phúc.

Tây Ninh tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Long An: Công bố nhân sự nhiệm kỳ mới
Tin tức

Tây Ninh tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Long An: Công bố nhân sự nhiệm kỳ mới

Tin tức

Đảng bộ phường Long An đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030, mục tiêu trong nhiệm kỳ là phấn đấu đưa phường phát triển nhanh và bền vững.

Da Nang Downtown ngừng hoạt động sau 11 năm
Xã hội

Da Nang Downtown ngừng hoạt động sau 11 năm

Xã hội

Da Nang Downtown – một trong những tọa độ giải trí nổi tiếng nhất Đà Nẵng, sẽ nói lời tạm biệt với thành phố sông Hàn từ ngày 3/9/2025 để “chuyển mình”.

Đà Nẵng: Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới trên vùng đất từng nhiều lo toan
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới trên vùng đất từng nhiều lo toan

Đại đoàn kết dân tộc

Từ những mái nhà tạm bợ từng run rẩy trong mưa bão, nhiều hộ dân nghèo ở Đà Nẵng giờ đã được an cư trong những ngôi nhà mới vững chãi, đầy ắp nghĩa tình.

Hà Đức Chinh chuyển đến đầu đầu quân cho đội bóng nào tại phía Bắc?
Thể thao

Hà Đức Chinh chuyển đến đầu đầu quân cho đội bóng nào tại phía Bắc?

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc.

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui
Nhà nông

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Nhà nông

Cách thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) chừng 20km, làng cổ Dịch Diệp (hay còn gọi là Dịch Diệp Trang) mang vẻ đẹp cổ kính của một làng quê Việt Nam. Làng cổ này có cây bồ đề là một cây cổ thụ đã hơn 900 năm tuổi.

Chưa từng có trong tiền lệ: Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu đưa về địa phương
Xã hội

Chưa từng có trong tiền lệ: Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu đưa về địa phương

Xã hội

Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ mới, làm việc chưa có tiền lệ là đưa 34 cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm về các tỉnh, thành để hỗ trợ các địa phương trong 3 tháng.

Nuôi con vật hung hãn dẫn dụ từ rừng về, cứ đêm ra lấy thứ 'đại bổ' này đem bán, ông nông dân Quảng Trị kiếm bộn tiền
Nhà nông

Nuôi con vật hung hãn dẫn dụ từ rừng về, cứ đêm ra lấy thứ "đại bổ" này đem bán, ông nông dân Quảng Trị kiếm bộn tiền

Nhà nông

Ông nông dân Nguyễn Văn Dũng ở thôn 5, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập gồm các xã: Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã sáng tạo mô hình nuôi ong vò vẽ ngay tại nhà để khai thác nhộng ong. Ong vò vẽ được biết tới về sự hung hãn, khó nuôi.

TP.HCM mở đột phá: Nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, nức lòng dân
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mở đột phá: Nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, nức lòng dân

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành chủ trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn TP.HCM. Có thể nói, đây là một đột phá, khiến người dân nức lòng.

Pháo binh Việt Nam xé toạc “cánh cửa thép” Xuân Lộc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Pháo binh Việt Nam xé toạc “cánh cửa thép” Xuân Lộc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa tiếng gầm rung chuyển của đạn pháo, Xuân Lộc – “cánh cửa thép” cuối cùng án ngữ Sài Gòn, đã bị pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam xé toạc. Từ những phát bắn chuẩn xác đến nghệ thuật luồn sâu đánh hiểm, trận địa pháo Xuân Lộc không chỉ là sức mạnh của hỏa lực, mà là một bản giao hưởng thép của quân đội ta.

Doãn Quốc Đam bị chê
Văn hóa - Giải trí

Doãn Quốc Đam bị chê

Văn hóa - Giải trí

Doãn Quốc Đam lên tiếng về vai tổng tài trong phim mới, khẳng định không sao chép bản gốc, mang đậm phong cách Việt và cá tính riêng.

Mua bán ma túy qua Telegram, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù
Pháp luật

Mua bán ma túy qua Telegram, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù

Pháp luật

Lê Quang Thắng sử dụng tài khoản Telegram để giao dịch với đối tượng cung cấp ma túy và người mua, tổ chức nhiều đợt mua bán thuốc lắc, ketamine, methamphetamine với thủ đoạn tinh vi nhằm tránh bị phát hiện.

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng Công an TP.HCM đã vượt quãng đường dài khoảng 350km đến tỉnh Đắk Lắk giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”.

Dàn nữ quân nhân “cực phẩm” đẫm mồ hôi trên thao trường hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80
Ảnh

Dàn nữ quân nhân “cực phẩm” đẫm mồ hôi trên thao trường hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80

Ảnh

Bất chấp thời tiết nắng nóng của miền Bắc, các nữ quân nhân vẫn hăng say tập luyện, thể hiện khí chất rạng ngời. Sáng nay (5/8), các khối bước vào tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Hà Nội.

Hà Nội FC 'chơi lớn', chiêu mộ tiền vệ Brazil có giá 900.000 euro?
Thể thao

Hà Nội FC "chơi lớn", chiêu mộ tiền vệ Brazil có giá 900.000 euro?

Thể thao

Hà Nội FC đang cân nhắc nghiêm túc tới việc chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Brazil Willian Maranhao. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Willian Maranhao hiện được định giá lên tới 900.000 euro.

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách
Kinh tế

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Kinh tế

Thủ tướng vừa có Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, trong đó có 5 chuyên gia hàng đầu về ngoại giao, y tế, truyền thông.

Cục trưởng Trần Thiện Cảnh đề xuất loạt giải pháp phát triển ngành đường sắt
Kinh tế

Cục trưởng Trần Thiện Cảnh đề xuất loạt giải pháp phát triển ngành đường sắt

Kinh tế

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh đề xuất thu hút tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển ngành đường sắt.

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?
Tin tức

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã gửi giấy triệu tập ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) về việc ông từng "tố" cửa hàng của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P.) bán heo bệnh. Liên quan đến vấn đề này, ông N. cũng đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Nguồn gốc lô đất nghìn tỷ ở Sài Gòn được trùm buôn xe Mercedes rao bán nhưng không ai mua
Chuyển động Sài Gòn

Nguồn gốc lô đất nghìn tỷ ở Sài Gòn được trùm buôn xe Mercedes rao bán nhưng không ai mua

Chuyển động Sài Gòn

Lô đất nghìn tỷ nằm tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Đây cũng là khu vực có hàng loạt showroom ô tô ở cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP.HCM.

Loại thịt quốc dân, bổ phổi, tốt xương, giàu đạm, ít chất béo, làm món này ăn cực kì hao cơm
Gia đình

Loại thịt quốc dân, bổ phổi, tốt xương, giàu đạm, ít chất béo, làm món này ăn cực kì hao cơm

Gia đình

Loại thịt này cũng cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo, là thực phẩm ưu tiên sử dụng cho người muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh.

Bắt thanh niên giở trò '2 ngón' lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity
Chuyển động Sài Gòn

Bắt thanh niên giở trò "2 ngón" lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Gia Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét nhanh đối tượng trộm chiếc túi xách của cô gái trước nhà thuốc Pharmacity.

Chỉ cần 15 phút làm điều này mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ thay đổi rõ rệt
Xã hội

Chỉ cần 15 phút làm điều này mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ thay đổi rõ rệt

Xã hội

Sự đông đúc xô bồ của thành thị khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Theo các nhà khoa học, chỉ cần 15 phút hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

Nữ sinh 2003 đến từ Phú Thọ đoạt ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025
Văn hóa - Giải trí

Nữ sinh 2003 đến từ Phú Thọ đoạt ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Thùy Chang đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025.

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên cầu Rạch Chiếc, thuộc phường Thủ Đức, TP.HCM gồm một xe tải, ba xe ô tô 7 chỗ và một xe ô tô 5 chỗ khiến nhiều xe hư hỏng nặng và một phụ nữ bị thương nhẹ.

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, số lượng phương tiện và cơ sở đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM tăng lên đáng kể, Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ chia sẻ các dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng kiểm thuộc phạm vi địa phương quản lý.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

4

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

5

Thứ quả này 35.000 đồng/kg ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe, đem kho còn đậm đà, hấp dẫn hơn cả thịt

Thứ quả này 35.000 đồng/kg ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe, đem kho còn đậm đà, hấp dẫn hơn cả thịt