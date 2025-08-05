Sau khi vận chuyển từ Đồng Tháp về Vũng Tàu, toàn bộ số cây hoa Huỳnh Anh sẽ được trồng ở các khu phố, công sở trên địa bàn phường Vũng Tàu, TPHCM (trước sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM cũ, phường Vũng Tàu thuộc một phần diện tích TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Toàn bộ số hoa Huỳnh Anh trên đã được vận chuyển và tập kết tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (số 4 Hoàng Hoa Thám).

Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu sẽ phân phối về cho các khu phố trên địa bàn phường.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận 42 Khu phố, phường Vũng Tàu (TPHCM) sẽ phối hợp nhận cây và giao Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Khu phố tổ chức khảo sát, lựa chọn các điểm trồng phù hợp như: dọc các tuyến đường, hẻm hoặc trước Trụ sở Khu phố.

Công tác chăm sóc, tưới nước thường xuyên cũng sẽ được giao cụ thể để đảm bảo cây phát triển tốt, tạo cảnh quan xanh mát cho khu dân cư.

2.000 cây hoa Huỳnh Anh sẽ góp phần làm xanh - sạch - đẹp phố phường ở phường Vũng Tàu thuộc TPHCM sau sáp nhập tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Bản (thứ hai bên trái), Bí thư phường Vũng Tàu, thuộc TPHCM bỏ tiền túi đi tận tỉnh Đồng Tháp mua 2.000 cây hoa Huỳnh Anh về tặng cho các đơn vị trên địa bàn để trồng các khu phố, nơi công cộng

Việc trồng hoa Huỳnh Anh không chỉ góp phần làm đẹp môi trường sống mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các cấp ủy, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng phường Vũng Tàu sáng – xanh – sạch – đẹp.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, TPHCM chia sẻ, xét thấy hoa Huỳnh Anh rất phù hợp với thổ nhưỡng ở vùng biển Vũng Tàu.

Nếu đến tận nơi sản xuất cây giống mà mua thì giá rẻ hơn rất nhiều nên ông đã xuống tận nhà vườn ở Đồng Tháp chọn mua và thuê xe chở về.

Cũng theo ông Bản, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông luôn trăn trở làm sao để phường Vũng Tàu ngày một phát triển toàn diện với mục tiêu là trung tâm du lịch của thành phố và tiến tới đạt vị thế đẳng cấp quốc tế.

Việc Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu bỏ tiền mua hoa Huỳnh Anh ở tỉnh Đồng Tháp về tặng cho các khu phố không chỉ là một hoạt động thiết thực, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn là bước khởi đầu tích cực, thúc đẩy quá trình chuyển mình, nâng cao vị thế của phường Vũng Tàu.

